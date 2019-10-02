DHA YURT BÜLTENİ - 23

Suriye sınırına 'obüs' sevkiyatı

ŞANLIURFA 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden obüs ve mühimmat yüklü kamyonlar Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine geldi.

Akşam saatlerinde 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden obüs ve mühimmat yüklü kamyonların olduğu yaklaşık 20 araçlık askeri konvoy Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeye giriş yapan obüsler sınır hattında konuşlandırılmak üzere sınır birliklerine sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Obüs ve mühimmat kamyonlarının ilçeye girişi

- Askeri konvoyun ilerleyişi

- Genel ve detay görüntüler

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)

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Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı, makamında rehin alındı (2)

BELEDİYEDE YENİDEN İŞE GİRMEK İSTEMİŞ

Bursa'nın Gemlik içesinde, elinde tabancayla makam odasına girdiği Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ü rehin alan ve 1 saatlik ikna çalışması sonucu teslim olmasının ardından gözaltına alınan Sinan Bingöl, ifadesi alınmak üzere Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sinan Bingöl'ün, 2018 yılında belediyede sözleşmeli olarak çalıştığı ve kendi isteği ile istifa ettiği, bugün ise yeniden işe alınmak istediği için böyle bir olay gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.