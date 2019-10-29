DHA YURT BÜLTENİ-23 

Manisa'da 1923 kişi harmandalı oynadı Manisa'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, 1923 kişi harmandalı oynadı. Etkinliğin sonunda 1923 adet Atatürk'ün 'Nutuk' adlı eseri dağıtıldı. Manisa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Sabah düzenlenen resmi programın ardından kutlamalar kapsamında, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Cumhuriyet Meydanı'nda '1923 Manisalı Harmandalı oynuyor' adlı etkinliği düzenlendi. Etkinliği, aralarında Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve eşi Şeyda Ergün, Manisa 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Sebahattin Kalkan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve vatandaşlar birlikte ilgiyle izledi. Harmandalı oyunu öncesi, çeşitli gruplar tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu. Daha sonra meydanı dolduran 7'den 70'e her yaştan 1923 Manisalı, Harmandalı oynadı. Harmandalı etkinliğinin sonunda meydanda kurulan Büyükşehir Belediyesi standında ise, 1923 adet Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Nutuk' adlı eseri dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- 1923 kişi Harmandalı oynaması

- 1923 adet Atatürk'ün 'Nutuk' adlı eseri dağıtımı

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: MANİSA, (DHA) =========================== Ağrı'da ilk kar Tendürek Dağı'na düştü Tendürek Dağı eteklerindeki Ağrı'nın Diyadin İlçesine bağlı 2500 metre rakımlı Atadamı Köyü, kar yağışı sebebiyle beyaza büründü.

Hava sıcaklığının giderek azaldığı Ağrı'da ilk kar, 3 bin 584 metre yüksekliğindeki Tendürek Dağı'na düştü. Bölgeyi beyaza çeviren kar yağışı Tendürek dağı eteklerindeki Atadamı Köyü'nü de etkiledi. Yaklaşık 5 santimetreye ulaşan kar, köylüleri şaşkına çevirdi. Bu yıl kar yağışının erken olduğunu belirten köylüler, kışın zor geçeceğini söyledi. Atadamı Köyü sakinlerinden Seyit Öztürk, "29 Ekim'de kar yağması bizi şaşırttı. Bu yıl bölgeye kar erken düştü. Bu da gösteriyor ki kış çok fena geçecek" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kar yağışı

-Beyaza bürünen araziden görüntü

-Köyden genel görüntü

-Seyit Öztürk'ün konuşması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Selahattin KAÇURU / DİYADİN (Ağrı), (DHA)