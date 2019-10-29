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DHA YURT BÜLTENİ-23 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 18:20 | Son Güncelleme

Manisa'da 1923 kişi harmandalı oynadı   Manisa'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, 1923 kişi harmandalı oynadı.

Manisa'da 1923 kişi harmandalı oynadı

Manisa'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, 1923 kişi harmandalı oynadı. Etkinliğin sonunda 1923 adet Atatürk'ün 'Nutuk' adlı eseri dağıtıldı.

Manisa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Sabah düzenlenen resmi programın ardından kutlamalar kapsamında, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Cumhuriyet Meydanı'nda '1923 Manisalı Harmandalı oynuyor' adlı etkinliği düzenlendi. Etkinliği, aralarında Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve eşi Şeyda Ergün, Manisa 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Sebahattin Kalkan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve vatandaşlar birlikte ilgiyle izledi. Harmandalı oyunu öncesi, çeşitli gruplar tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu. Daha sonra meydanı dolduran 7'den 70'e her yaştan 1923 Manisalı, Harmandalı oynadı. Harmandalı etkinliğinin sonunda meydanda kurulan Büyükşehir Belediyesi standında ise, 1923 adet Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Nutuk' adlı eseri dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- 1923 kişi Harmandalı oynaması
- 1923 adet Atatürk'ün 'Nutuk' adlı eseri dağıtımı
- Genel ve Detay görüntü
Haber- Kamera: MANİSA, (DHA)

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Ağrı'da ilk kar Tendürek Dağı'na düştü

Tendürek Dağı eteklerindeki Ağrı'nın Diyadin İlçesine bağlı 2500 metre rakımlı Atadamı Köyü, kar yağışı sebebiyle beyaza büründü.
Hava sıcaklığının giderek azaldığı Ağrı'da ilk kar, 3 bin 584 metre yüksekliğindeki Tendürek Dağı'na düştü. Bölgeyi beyaza çeviren kar yağışı Tendürek dağı eteklerindeki Atadamı Köyü'nü de etkiledi. Yaklaşık 5 santimetreye ulaşan kar, köylüleri şaşkına çevirdi. Bu yıl kar yağışının erken olduğunu belirten köylüler, kışın zor geçeceğini söyledi. Atadamı Köyü sakinlerinden Seyit Öztürk, "29 Ekim'de kar yağması bizi şaşırttı. Bu yıl bölgeye kar erken düştü. Bu da gösteriyor ki kış çok fena geçecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kar yağışı
-Beyaza bürünen araziden görüntü
-Köyden genel görüntü
-Seyit Öztürk'ün konuşması
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Selahattin KAÇURU / DİYADİN (Ağrı), (DHA)

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3 gündür kayıptı, cesedi bulundu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, 3 gün önce köprüden Ceyhan Nehri’ne atlayan Fatma E.’nin (38), cansız bedeni bulundu.
26 Ekim günü, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki köprünün korkuluklarına çıkan Fatma E., Ceyhan Nehri’ne atladı. Çevredekiler durumu polise bildirirken, bazı kişiler kurtarma girişimde bulundu. Ancak akıntı nedeniyle Fatma E. gözden kayboldu.

Arama çalışmasına katılan balıkçı Ramazan Kayırnal, bugün Büyükmangıt Mahallesi Cin Deresi mevkisinde genç kadının cansız bedenini buldu. Sualtı ekiplerince nehirden çıkarılan Fatma E.'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü
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- Ceset torbası ve su altı polisleri
- Cesedi bulan balıkçıların kayıktan inişi
- Balıkçı ile röp.
Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN,(Adana),(DHA)

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HDP önündeki eylemde 57'nci gün (2)

HDP ÖNÜNDE EYLEM YAPAN AİLELERE KIŞLIK ÇADIR KURULDU
Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocukları için eylem yapan ailelerin, olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için hayırsever vatandaşlar tarafından kışlık çadır kuruldu. Daha önce bir hayırsever tarafından gölgelik kurulmuş ancak aileler evlatları için nöbet tutarken soğuk hava ve yağışlardan olumsuz etkileniyorlardı. Bunun üzerine ailelere destek olmak için hayırsever vatandaşlar, akşam saatlerinde HDP il binası önüne gelerek beraberinde getirdikleri kışlık çadırı kurdu.

Görüntü Dökümü

HDP il binası

Kışlık çadırın kurulması

Hayırsever vatandaşların çalışması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,(DHA)

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