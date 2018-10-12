DHA YURT BÜLTENİ 24

EMNİYET ŞERİDİNDE DURAN KAMYONETE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde mesai bitimi eve giden Hasan Özdemir (48) motosikletiyle emniyet şeridinde duran kamyonete çarptı. Kamyonetin açık olan kasasından içeri uçan Hasan Özdemir, yaşamını yitirdi.
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