DHA YURT BÜLTENİ 24

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GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 02:26 | Son Güncelleme

EMNİYET ŞERİDİNDE DURAN KAMYONETE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ   ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde mesai bitimi eve giden Hasan Özdemir (48) motosikletiyle emniyet şeridinde duran kamyonete çarptı.

EMNİYET ŞERİDİNDE DURAN KAMYONETE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde mesai bitimi eve giden Hasan Özdemir (48) motosikletiyle emniyet şeridinde duran kamyonete çarptı. Kamyonetin açık olan kasasından içeri uçan Hasan Özdemir, yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde D

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