DHA YURT BÜLTENİ 24

Bergama'ya 2 kilometre mesafedeki kırsal İslamsaray Mahallesi'ndeki 3'üncü Sanayi Sitesi'nde bulunan Korlar Tarım Ürünleri Şirketi'ne ait pamuk deposunda, bugün saat 17.00 sıralarında, pamukların kepçeyle sıkıştırılması sırasında duvar yıkıldı. Deponun bitişiğindeki Enerji A.Ş.'ye ait tekstil fabrikasında çalışan 5 kadın işçi, yıkılan duvar ile pamuk balyalarının altında kaldı. İşçilerden 2 çocuk annesi Hülya Duraç (43) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı olarak, duvar ve pamuk balyalarının altından çıkartılan Necla Davulcu (52), Esra Yılmaz (19), Selin Çayır ve Mine Avcı, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işcilerden Necla Davulcu doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavileri süren diğer 3 işçiden Esra Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu, ameliyata alındığı öğrenildi.

Ceylanpınar İlçe Tarım Müdürlüğü yakınlarına gelen yetiştiriciler, başvurdukları tür ile gelen tür arasında fark olduğunu ve bu yüzden hayvanları almayacaklarını belirtti. Bunun üzerine müteahhit firma yetkilisi hayvanları almadıkları taktirde haklarının yanacağını açıklayınca yetiştiriciler duruma tepki gösterdi. Hayvanların Şanlıurfa merkezden yüklendiğini iddia eden yetiştiricilerden Mehmet Ali Keskin, ''6 arkadaşla birlikte başvurumuzu yaparak 30 bin lira karşılığında büyükbaş hayvan başvurusunda bulunduk. 4 mü, 5 mi artık o bizim devletimize kalan bir şey biz onu bilemiyoruz. Şuan bize gelen bu hayvanlar ise kişi başı 5 tanedir. 15 tanesi ise Karacadağ'dan gelen hayvanlardır. Şu anda bu hayvanları kalkıp da bu durumda alamayız. Bize gelen hayvanları 2 bin liraya da kimse almaz zararına almış oluruz. Firma sahibi gelmiş siz istemiyorsunuz bu hayvanlar size gelmiş aslında bize gelen hayvanlar bu hayvanlar değil'' diye konuştu.

Hıdır Demir ise ''Yaklaşık 5-6 ay önce genç çiftçi projesine katıldık, kayıtlarımızı yaptık. Müteahhit yetkilisi almazsanız hak sahipliğinden düşersiniz gibisinden şeyler söyledi. Biz devletimizden bizlere bir el uzatılmasını istiyoruz" dedi.