DHA YURT BÜLTENİ 24

Kazada, ilk belirlemelere göre yolcu otobüsünde bulunan 30 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Karayolunda ulaşım ise devrilen otobüsün yoldan kaldırılması nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN'da, park halindeki midibüsün tekerine sıkışan yavru kedi, polis memuru İbrahim Çılgınözü tarafından kurtarıldı. Olay, öğleden sonra Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyenler, park halindeki midibüsten kedi sesi geldiğini duyunca çevrede araştırma yaptı. Bu sırada caddede bulunan görevli polis memuru İbrahim Çılgınözü önce eğilip midibüsün altına baktı. Çılgınözü, bir süre sonra tekerin arasında sıkıştığını fark ettiği kedi için ıslak zemine rağmen midibüsün altına girip yavru kediyi kurtardı. Üniforması ıslanan Çılgınözü, yavru kediyi ekip otosuna alıp karnını doyurmak için emniyete götürdü.

Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri kar yağışı nedeniyle D-100 ve TEM otoyolu üzerinde tuzlama çalışması yaptı. Kar kalınlığının yer yer 5 santime ulaştığı Bolu Dağı’nda güzergahın bazı kesimlerinde yol kısmen beyaza büründü. Yeşil alanlar ise tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Sürücüler TEM’in Bolu Dağı Tüneli meviinde elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Otobüs

- Polisin kediyi çıkartmaya çalışması

- Polis otobüsün altına yatması

- Kediyi çıkartması

- Toplanan vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN-Kamera: ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB

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İSK GENEL BAŞKANI ÇERKEZOĞLU: ÇOK TEHLİKELİ BİR EKONOMİK KRİZE SÜRÜKLENİYORUZ

DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye'nin çok tehlikeli bir ekonomik krize sürüklendiğini söyledi.

Eskişehir'de İsmet İnönü Caddesi ile İstasyon Caddesi'nin kesiştiği kavşakta düzenlenen 'Krizin Faturasını Emekçiler Ödemeyecek' adlı basın açıklamasına CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK üyeleri ile bazı sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Arzu Çerkezoğlu konuşmada Türkiye'nin çok derin bir ekonomik krize doğru sürüklendiğini belirterek şöyle devam etti:

"Bugün bu ülkeyi yönetenler 'Kriz miriz yok' diyorlar. Bugün bu ülkeyi yönetenler 'yaşadığımız ekonomik sıkıntılar psikolojiktir' diyorlar. Ama biz her gün bakkala, manava, markete gittiğimizde, evimize elektrik, doğalgaz, su faturası geldiğinde bu ülkede kriz var mı yok mu? Ya da yaşadığımız şeyler psikolojik mi değil mi? çok açık bir biçimde görüyoruz. Öncelikle adını doğru koymak ve sorunu kabul etmek gerekir. Bugün Türkiye'de bir ekonomik kriz var. Bugün bu kriz yıllardır bu ülkeyi yönetenlerin, onların politikalarının, ekonomik tercihlerinin ortaya çıkarttığı bir krizdir."