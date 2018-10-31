DHA YURT BÜLTENİ 24

BATMAN'DA ÇATIŞMA: 1 POLİS YARALANDI, TERÖRİST YARALI YAKALANDI BATMAN'ın Beşiri ilçesine bağlı Çevrimova köy yolu güzerhagında bir grup PKK'lının görüldüğü ihbarı üzerine bölgede giden Özel Harekat ekibi töreristlerle çatıştı. Çatışmada 1 özel harekat polisi yaralanırken, bir terörist ise yaralı olarak ele geçirildi. Beşiri ilçesine bağlı Çevrimova köyü bölgesinde bir grup PKK'lı teröristi gören vatandaşlar, güvenlik güçlerine bilgi verdi. İhbarı üzerine Özel Harekat ekibi, bölgede bulunan teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı. Bölgeye giderek arama-tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, karşılaştıkları PKK'lı teröristlere 'Teslim ol' çağrısında bulundu. Teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine sıcak temas sağlandı. Çatışmada, ilk belirlemelere göre 1 Özel Harekat polisi yaralanırken, 1 terörist ise yaralı olarak ele geçirildi. Çatışma bölgesine gönderilen ambulans ile yaralı polis Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, çatışmanın yaşandığı bölgede güvenlik güçlerinin operasyonu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Devlet Hastanesinden görüntüler

-Bekleyen polis ve alınan güvenlik önlemleri

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA)- ======================= KESTİĞİ AĞACIN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ DÜZCE'de, bahçesindeki ağacı kesen Bedir Ay (62), ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Muradiye Mengencik Köyü'nde meydana geldi. Bahçesinin kenarındaki ağacı kesmek isteyen Bedir Ay, bir anlık dikkatsizliği sonucu kestiği ağacın altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaptıkları tüm müdahalelere rağmen Bedir Ay'ı yaşama döndüremedi. Hayatını kaybeden Bedir Ay'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Ölen şahsın üzeri örtülü görüntüsü

- Sağlık ve jandarma ekiplerinin görüntüsü Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ======================== Manisa'da kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı