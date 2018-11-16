DHA YURT BÜLTENİ 24

ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI

ŞANLIURFA'da polisin ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı. Harekete geçen polis ekipleri Şehitlik Mahallesinde plakası açıklanmayan bir otomobilli durdurdu. Otomobilde arama yapan polisler; 10 gram eroin, 120 gram esrar, 30 gram ise bonzai ele geçirildi. Uyuşturuculara el koyan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis ekiplerinin beklemesi

- Şüphelilerin üst araması yapan polis

- Şüphelileri gözaltına alınması

- Ele geçirilen uyuşturucu

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA)

ADANA'DA HASTANE OTOPARKINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ADANA Şehir Hastanesi’nin otoparkında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ozan Büyükgöçer öldü, Ahmet Büyükgöçer ve İsmail İcesu ise yaralandı.

Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Hastanesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşünce çatışma çıktı. Tabancaların ateşlendiği kavgada Ozan Büyükgöçer, Ahmet Büyükgöçer ve İsmail İncesu yaralanırken, şüpheliler olay yerinden otomobil ile kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye taşınan yaralılardan Ozan Büyükgöçer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumları ağır olan diğer yaralılar ise ameliyata alınırken, polis ekipleri hastane otoparkında geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemede farklı noktalarda 21 adet boş kovan bulundu. Polis, isimleri henüz öğrenilemeyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.