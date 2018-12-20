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DHA YURT BÜLTENİ -24

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 02:27 | Son Güncelleme

ANKARA'DA 9 EVİ SOYAN İKİ GÜRCİSTANLI TUTUKLANDI   ANKARA'da, 9 eve girerek hırsızlık yapan Gürcistan uyruklu P.S.

ANKARA'DA 9 EVİ SOYAN İKİ GÜRCİSTANLI TUTUKLANDI

ANKARA'da, 9 eve girerek hırsızlık yapan Gürcistan uyruklu P.S. ve O.T., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Ülkelerinde de hırsızlıktan kaydı bulunan iki şüpheli, tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yeni yıl öncesi hırsızlık olaylarını mercek altına aldı. Ankara'nın lüks semtlerindeki 9 evde meydana gelen hırsızlık olayını inceleyen ekipler, elde edilen güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden yola çıkarak, kimlikleri belirlenen Gürcistanlı P.S. ile O.T.'yi saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin girdikleri evlerden laptop, tablet, televizyon, ziynet eşyası ve para çaldıkları tespit edildi. Evde yapılan aramada ele geçirilen çalıntı eşyalar, sahiplerine teslim edildi. Ülkelerinde de birçok ilde hırsızlık suçundan kaydı bulunan P.S. ve O.T., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Hırsızların güvenlik kamerasından görüntüsü
- Hırsızlıkta kullanılan ürünlerden görüntü
- Hırsızların emniyetten çıkarılması
- Genel detay

Haber-Kamera: ANKARA,(DHA)

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ADIYAMAN'DA SAĞANAK, YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ

ADIYAMAN'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Zemin katlardaki bazı evler ve işyerlerini de su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kentte geç saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden sağanak yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ulaşımın aksadığı araçların güçlükle ilerlediği kentteki yollar, su birikintileri nedeniyle göle döndü. Sağanak nedeniyle bazı semtlerde yağmur suyu, giriş katlardaki ev ve işyerlerine doldu. Baskının yaşandığı kentte bir çok noktada yağmurun şiddetiyle lagar kapakları yerinden çıktı. Kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar zorluk yaşarken yaklaşık 1 saat etkili yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yağmur yağması
- Araçların suda ilerlemesi
- Lagar kapakların yerinden çıkması
- Cadde ve sokaklarda birike yağmur suları
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)

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MARMARİS’TE KLİMADAN 1 METRELİK ZEHİRLİ YILAN ÇIKARTILDI

MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, bir evin iç klima ünitesi içine giren yaklaşık bir metre uzunluğundaki zehirli yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak doğaya bırakıldı.
Marmaris şehir merkezine 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi’nde bugün 228/Sokakta Haluk Şahinoğlu’nun oturduğu bir evde yılan olduğu ihbarı yapıldı. Eve gelen itfaiye ekipleri, duvara monte edilmiş klimayı söktüğünde karşılarında yaklaşık bir metre uzunluğunda yılanla karşılaştı. Yılan çıkarma aparatıyla klimadan çıkartılan hayvan 200 metre mesafedeki ormanlık alana bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yılanı iç ünite klimadan çıkarmaya çalışan itfaiye ekiplerinin cep telefonu ile çektiği görüntü
-Çıkartılan 1 metre uzunluğundaki zehirli yılanın 3 tane fotoğrafı

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),(DHA)

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