DHA YURT BÜLTENİ - 24

ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GAZ ZEHİRLENMESİ: 1 ÖLÜ ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Kurtköy’de, özel maden ocağında çalışan Satılmış Gücük, metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay, saat 20.00 sıralarında Kurtköy’de bulunan özel maden ocağında meydana geldi. Maden ocağında çalışan işçilerden Satılmış Gücük, zehirli gazdan etkilenince, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılıp, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Satılmış Gücük, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre metan gazından zehirlendiği tespit edilen Satılmış Gücük'ün kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı bildirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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**ARŞİV

- Maden ocağı girişi

- Acil Servis önü detayları

- Ölen Satılmış Gücük'ün fotoğrafı Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) ================================= TIR PARKINDA ŞÖFÖRÜN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ İZMİR'in Bornova ilçesinde, TIR şoförü olduğu öğrenilen 50 yaşındaki Şehmus Omay, aracının içerisinde ölü bulundu.

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Egemenlik Mahallesi 6108/1 sokaktaki TIR parkında meydana geldi. Dün akşam saatlerinde Mardin'den İzmir'e 61 K 10148 plakalı TIR'ı ile yük getiren Şehmus Omay, yükünü teslim ettikten sonra aracını park etti. Bugün akşam saatlerinde Omay'ın, İzmir'de yaşayan yakınları, defalarca aradı fakat Omay telefonunu açmadı. Bunun üzerine durumdan şüphelenen yakınları, Omay'ın aracını park ettiği yere gitti. Aracın içerisine bakan yakınları, Şehmus Omay'ı hareketsiz bir şekilde yattığını görünce sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Omay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Omay'ın şüpheli ölümü nedeniyle polis ekipleri inceleme başlattı. Şehmus Omay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı, yapılan otopsinin ardından ise memleketi Mardin'e gönderileceği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiden sonra Omay'ın kesin ölüm nedeni belirlenecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ambulanstan görüntü

-TIR'dan görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Genel ve Detay görüntüler

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) ================================== GALERİCİ, ARIZALANAN OTOMOBİLİNİN İÇİNDE İNTİHAR ETTİ BURSA'da, galerici Mert İ. (27) sokak ortasında arızalanan otomobilinin içinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi. Olay, saat 17.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi 7'nci Çilek Sokak'ta meydana geldi. Galerici Mert İ., iddiaya göre, 16 GV 286 plakalı otomobilinin arızalanması üzerine yolda kaldı. Mert İ., çevredekilerin yardımıyla otomobilini yaklaşık 20 metre iterek ileri götürdü, ardından sokak ortasında duran aracın sürücü koltuğuna oturdu. Burada bir süre bekleyen Mert İ., kendisine yardım edenlerin uzaklaşmasıyla göğsüne dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyarak koşan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mert İ.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Silah sesi üzerine sokağa çıkan mahalle sakinleri polis ekiplerinin çalışmalarını izledi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.