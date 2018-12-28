DHA YURT BÜLTENİ-24

Diyarbakır'a sevk edilen askeri araçlar İslahiye'de (2)

ASKERİ ARAÇLAR SURİYE’YE GÖNDERİLMEK ÜZERE TIR’LARA YÜKLENDİ

Tekirdağ'dan Diyarbakır'daki birliklere sevk edilen zırhlı araç ve personeli taşıyan 26 vagonluk tren, akşam saatlerinde Gaziantep'e ulaştı. TCDD Başpınar Lojistik Şefliği’nde duran trenden indirilen bazı zırhlı araçlar, Suriye’ye gitmek üzere TIR'lara yüklendi. Geri kalan zırhlı araçların ise Diyarbakır'a doğru yola çıkacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gelen askeri araçlar

- Gelen askerler

- Yüklenecek TIR'lar

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mustafa KANLI-Taylan Yıldırım-GAZİANTEP-DHA)

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İki araç defalarca takla attı, şans eseri yaralanan olmadı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre seyir halindeyken makas atan bir otomobil, aynı yönde giden başka bir otomobile çarptı. Mydana gelen kazada defalarca takla atan otomobiller hurdaya dönerken, herhangi bir yaralanan ya da ölen olmadı.

Kaza, bugün saat 21.30 sıralarında Anadolu Caddesi Turan Köprüsü yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Emrah U. (30) yönetimindeki 34 LHJ 95 plakalı lüks otomobil, Karşıyaka istikametinden Bayraklı yönüne seyir halinde olduğu sırada makas atmaya başladı. Emrah U., bir otomobili solladığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedince, aynı yönde ilerleyen Rahim Yılgın'ın (35) kullandığı 64 LK 442 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki otomobil, defalarca takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri kazaya karışan iki otomobildeki toplam 6 kişi çıkarttı. Meydana gelen kaza sonucu, otomobiller hurdaya dönerken, 6 kişi kazayı şans eseri yara almadan atlattı.