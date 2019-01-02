DHA YURT BÜLTENİ-24

CENAZEDEN DÖNEN MİDİBÜS, YOLUN ORTASINDAKİ TIR LASTİĞİNE ÇARPIP, DEVRİLDİ: 16 YARALI BOLU TEM yolunda, cenazeden dönenleri taşıyan midibüsün, yolun ortasındaki TIR lastiğine çarpıp devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında TEM yolunun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Kastamonu'daki cenaze töreninden dönenleri taşıyan Sancaktepe Belediyesi'ne ait Muhsin Baş yönetimindeki 34 SU 0803 plakalı midibüs, bir TIR'dan fırlayıp yol ortasında kaldığı düşünülen lastiğe çarparak devrildi. Kazada sürücü Muhsin Baş ile midibüste bulunan Ahmet A., Ekrem Ç., Sedat B., Tuncay B. Şaban G., Yaşar Ç., Adem Ç., Cevdet C., İbrahim D., Halit K., Recep G., Ercan A., Ergun T. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Bölgeye ihbar üzerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yolun 2 şeridi trafiğe kapatılırken, yaralılar ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bolu'daki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ve polis ekipleri de el fenerleriyle yol kenarındaki yeşil alanlarda yaralı olup olmadığını kontrol etti.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, midibüsün yoldan kaldırılmasıyla yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden görüntüler

-Yaralılara müdahale edilmesi

-Ekiplerin yol kenarındaki yeşil alanları kontrol etmesi

-Trafikten görüntüler

-Röportaj

-Detaylar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ================================= YALOVA-BURSA YOLUNDA NARENCİYE YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ ÖLDÜ YALOVA'da, kontrolden çıkarak devrilen ve metrelerce sürüklenen narenciye yüklü kamyonun sürücüsü U.Ü. (53), olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Yalova-Bursa yolu Soğucak mevkiinde meydana geldi. Yalova'ya istikametine giden U.Ü. yönetimindeki 09 AAR 365 plakalı mandalina ve portakal yüklü olan kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan yattı. Metrelerce sürüklenen kamyonun sürücüsü U.Ü., araçta sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonun devrilmesiyle birlikte, kasasında bulunan portakal ve mandalinalar ise yola saçıldı. Kaza sonucu Yalova-Bursa yolunun sağ şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Kamyonun içerisine sıkışan U.Ü.'nün cesedi itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı. Sürücü U.Ü.'nün cansız bedeni Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza sonrası amatör kameranın çektiği görüntü

-İtfaiye ve jandarmanın müdahalesi Süre:0.42 sn Boyut: 1.64 MB Haber: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA) =========================== OTOMOBİL BETON BARİYERE ÇARPTI: 4 YARALI KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, otomobilin beton bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde, D-130 Karayolu Vezirçiftliği Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ercan Başaran idaresindeki 41 H 7753 plakalı otomobil, yapımı devam eden battı çıktı inşaatı etrafındaki beton bariyerlere çarptı. Kazayı görenler polis ve 112 Acili arayarak yardım istedi. Kazada otomobil içinde sıkışan Ercan Başaran ile yan koltukta oturan Kübra Sönmezer itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı. Kazada arka koltuklarda oturan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı. Yaralanan 4 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Araç çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan araç

-Olay yerinden itfaiye yaralılara müdahale ederken

-Kazayı izleyenler, itfaiye ve polis detayları Haber-Kamera: Ergün AYAZ/BAŞİSKELE(Kocaeli)(DHA)- ============================= ALTIN KAVGASINDA POLİSE DE ATEŞ AÇTI ANTALYA'da iki aile arasında altın alışverişi yüzünden çıkan tartışmada av tüfeği ile önce çevreye daha sonra polislerin bulunduğu bölgeye ateş açan Coşkun G. ile birlikte 4 kişi, operasyonla gözaltına alındı. Polisi alarma geçiren olay, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2345 Sokak’ta bulunan iki katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre Ünder ailesi ile Gülcan ailesi arasında altın alışverişi yüzünden telefonda tartışma çıktı. Bunun üzerine Ünder ailesinin fertleri, Gülcan ailesinin oturduğu mahalleye geçti. Ünder ailesinin geldiğini gören Coşkun G. av tüfeği ile çevreye ateş etmeye başladı. Coşkun G., yolun karşısında bulunan motorize yunus ekiplerine de ateş etti. EMNİYET MÜDÜRÜNDEN OPERASYON TALİMATI

Polisin ikazına rağmen Coşkun G.’nin ateş açmayı sürdürmesi üzerine Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan telsizle anons ederek, ekiplerin çelik yeleklerini giyip, operasyon yapılması talimatını verdi. Bunun üzerine olay yerine Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir, Asayiş Şube Müdürü Mustafa Aşık ve Özel Hareket Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerinde bir ambulans tedbir amaçlı bekletilirken, şüphelilerin bulunduğu eve giren ekipler, aralarında Coşkun G.'nin de olduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. 4 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çevrede önlem alan polislerden görüntü

- Polis araçlarının görüntüsü

- Özel harekat polislerinin bina altında görüntüsü

- Özel harekat ekibinin odaya baskın yapmaları

- Gözaltına alınan şüphelilerin binadan çıkartılmaları

- Şüphelilerin polis araçlarına bindirilmeleri

- Operasyon sonrası özel harekat polislerinden görüntü

- Detaylar Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

========================== KAHRAMANMARAŞ'TA ULAŞIMA KAR ENGELİ, GÖKSUN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ KAHRAMANMARAŞ'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, ilçelerle ulaşım durma noktasına geldi. Göksun ilçesinde ise eğitime 1 gün ara verildi. Kahramanmaraş'ın özellikle kuzey ilçelerinde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, şehirler arası yollarda ulaşımın aksamasına neden oldu. Kar nedeniyle yollarda zaman zaman kapanmalar yaşanırken, karayollarına bağlı ekipler anında müdahale ederek yolu açık tutmaya çalışıyor. GÖKSUN-ELBİSTAN KARAYOLUNDA TIR KAYDI TRAFİK DURUDU Trafik ekipleri de yollarda önlemler alarak olası kazaların önüne geçmeye çalışıyor. Kar nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte zorlanırken, Göksun-Elbistan karayolunun Karaömer mevkiinde meydana gelen TIR kaymasından dolayı trafik ekipler, iki ilçe arasında araç geçişlerine izin vermiyor. öksun Kaymakamlığı ilçede devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. KAYSERİ TARAFINA AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GİDİŞİNE İZİN VERİLMİYOR