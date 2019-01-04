DHA YURT BÜLTENİ -24

SUYUN ORTASINDA MAHSUR KALAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KURTARILDI

MERSİN'in Silifke ilçesinde, sel sularının kapladığı yolda otomobili stop eden sürücü Fatih Yenen, Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Silifke-Gülnar Karayolu'nun 20'nci kilometresinde, yolun çukurda kalan kısmı yağmur ve sel sularıyla doldu. Bu sırada 33 YF 055 plakalı otomobili ile yoldan geçmeye çalışan Fatih Yenen'in aracı suyun ortasında stop etti. Jandarma ekipleri ve Karayolları Silifke Şefliği'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye gelen Karayolları ekipleri, otomobili sudan çıkardı. Yaşadıklarını anlatan Yenen, "Suyun ilerisini görmedim. Geçebilirim zannettim ama geçemedim, suyun içinde kaldım. Herhangi bir sağlık sorunum yok" dedi.

Yolda yaşanan sorun nedeniyle iki ilçenin ulaşımı Uşakpınarı Mahallesi üzerinden sağlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Aracı kurtarma çalışmaları

- Yolun suyla dolan bölümü

- Sudan geçen bir kamyonun görüntüsü

- Sürücü ve muhtar ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02'35" BOYUT: 291 MB