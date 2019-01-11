DHA YURT BÜLTENİ -24

KASKINI VERDİĞİ NİŞANLISI MOTOSİKLET KAZASINDAN KURTULDU, KENDİSİ HAYATINI KAYBETTİ İZMİT'te, bir temizlik aracına arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Uğur Türkyılmaz (31) yaşamını yitirirken, kaskını verdiği nişanlısı Serpil Ateş (26) kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kaza, gece saatlerinde, İzmit Körfez Mahallesi D-100 Kuzey Yanyol üzerinde meydana geldi. Uğur Türkyılmaz idaresindeki 41 AH 138 plakalı motosiklet, yolun sol şeridinde düşük hızda çalışma yapan Ahmet Balkan idaresindeki 34 ST 5945 plakalı yol temizlik aracına arkadan çarptı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, motosiklet sürücüsü Uğur Türkyılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sırasında motosiklette bulunan Türkyılmaz'ın nişanlısı Serpil Ateş ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Uğur Türkyılmaz'ın kendi kaskını nişanlısı Serpil Ateş'e vererek motosikleti kasksız bir şekilde kullandığı belirlendi. Hayatını kaybeden Uğur Türkyılmaz'ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Sağlık ekiplerinin çalışmaları

-Kamyon sürücüsünün görüntüsü

-Kaza sırasında motorda olan Serpil Ateş'in sinir krizi geçirmesi

-Hayatını kaybeden sürücünün yakınlarının fenalaşması

-Detay Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU / İZMİT(Kocaeli),(DHA) ================== 3 KATLI AHŞAP EV 'ALEV ALAN ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ NEDENİYLE YANDI' İDDİASI BOLU'da, 3 katlı ahşap ev, çamaşır kurutma makinesinden çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 01.20 sıralarında İhsaniye Mahallesi Çukurçeşme Sokak'ta meydana geldi. Ferda Kıbrıslıoğlu, 3 katlı ahşap evin 3'üncü katındaki çamaşır kurutma makinesi çalıştırdı. İddiaya göre, bir süre sonra çamaşır kurutma makinesi alev aldı. Alevleri fark eden Can Kıbrıslıoğlu, durumu evde bulunan aile bireylerine haber verdi. Alevlerin bir anda sardığı evde bulunan Ferda, Sevim, Nurten ve Can Kıbrıslıoğlu dışarı çıkarak, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına güçlükle müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evin yakınından geçen bir kadın, köpeğini kucağına alarak olay yerinden uzaklaştırdı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangından görüntüler

-İtfaiyenin müdahalesi

-Olay yerinden görüntüler

-Yaşanan panik

-Ferda Kıbrıslıoğlu'nun olayı anlatması

-Köpeğiyle kaçan kadın Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ============================= İZMİR'DE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU İZMİR'de dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmur nedeniyle altgeçit ve yolları su bastı. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden, Ege Bölgesi için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından dün gece saatlerinden itibaren yağış etkili olmaya başladı. Kent genelindeki cadde ve altgeçitlerde su baskınları meydana gelirken, bir taksi, sağanak yağış sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında biriken suyun içinde kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine, taksi, gelen çekici tarafından kurtarıldı.