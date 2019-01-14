DHA YURT BÜLTENİ-24

Polis araç şoförü M.Ç ile eşyaların sahibi olan H.D.'yi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, saat 19.00 sıralarında Aşkale polis noktasındaki uygulamada Van'dan Antalya'ya giden 65 plakalı evden eve nakliye kamyonunu durdurdu. İçerisinde ev eşyalarının bulunduğu kamyonda narkotik dedektör köpeği Çapkın ile arama yapıldı. Köpeğin bazı eşyalara tepki vermesi üzerine yapılan aramalarda eşyalara sarılı halde küçük paketler içerisinde 217.5 kilo eroin ele geçirdi.

Haber - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

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SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ, YAŞLI ADAMI EZİLMEKTEN KURTARDI

İZMİR'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçtiği sırada dengesini kaybeden yaşlı adam, yere düştü. Yaşlı adam, sürücünün dikkati sonucu ezilmekten kurtulurken, yaşananlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, bugün saat 14.45 sıralarında Eşrefpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 yaşındaki Selim Köse, 16 LM 424 plakalı otomobili ile seyir halinde olduğu sırada, otobüsten inen ve yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adam dengesini kaybederek yere düştü. Yaşlı adamın yolun ortasında düştüğünü gören Köse, otomobilini durdurarak arkadaki araçlara uyarıda bulundu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ve Köse, yaşlı adamın yardımına koştu. Yol kenarına götürülen yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Selim Köse'nin dikkati yaşlı adamı ezilmekten kurtarırken, yaşanan olay ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Köse seyir halinde olduğu sırada, karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam dengesini kaybediyor. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ve otomobil sürücüsü Köse, yaşlı adama yardım ediyor.