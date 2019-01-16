DHA YURT BÜLTENİ- 24

Olay, akşam saatlerinde Musabeyli’ye bağlı Hüseyinoğlu köyünde meydana geldi. Mersin’in Tarsus ilçesinden zeytin hasadı için Musabeyli’ye bağlı Hüseyinoğlu köyüne gelen 7 işçi, ısınmak için elektrik sobasını yakmak istedi. İşçiler sobayı çalıştırmak için kullandığı jeneratörün egzozundan çıkan gazdan zehirlendi. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle aradıkları sağlık ekipleri tarafından Musabeyli Entegre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 7 işçi, yapılan müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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SURİYELİ KUYUMCUNUN OTOMOBİLİNDEN 1.5 MİLYONLUK SOYGUN

ŞANLIURFA'da, kuyumculuk yapan Suriyeli Khir Alkasem'in (35) ekmek almak için yol kenarına park ettiği otomobilinin bagajındaki 1 milyon 500 bin TL değerinde altın, döviz ve Türk Lirası bulunan çanta, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Olay, akşam saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli Khir Alkasem iş yerindeki 6 kilo altın, 15 bin Euro, 30 bin dolar ile 35 bin TL'sinin bulunduğu çantayı, 63 AAN 873 plakalı otomobilin bagajına koyarak evine doğru hareket etti. Alkasem, ortağını otomobilde bırakıp, aracını park ederek bakkala ekmek almaya gitti. Bu sırada plakasız gri renkli bir otomobil, Alkasem’in otomobilinin arkasına durdu. Otomobilden inen kimliği belirsiz kişiler, Alkasem’in otomobilin bagajındaki çantayı alarak kayıplara karşıtı. Bagajının açık olduğunu gören Alkasem’in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler otomobilde parmak izi çalışması yaparak çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.