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DHA YURT BÜLTENİ- 24

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 22:37 | Son Güncelleme

JENERATÖRÜN EGZOZ GAZINDAN 7 İŞÇİ ZEHİRLENDİ   KİLİS’in Musabeyli ilçesinde ısınmak için elektrikli soba kullanan 7 tarım işçisi, çalıştırdıkları jeneratörün egzoz gazından zehirlenerek Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

JENERATÖRÜN EGZOZ GAZINDAN 7 İŞÇİ ZEHİRLENDİ

KİLİS’in Musabeyli ilçesinde ısınmak için elektrikli soba kullanan 7 tarım işçisi, çalıştırdıkları jeneratörün egzoz gazından zehirlenerek Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Musabeyli’ye bağlı Hüseyinoğlu köyünde meydana geldi. Mersin’in Tarsus ilçesinden zeytin hasadı için Musabeyli’ye bağlı Hüseyinoğlu köyüne gelen 7 işçi, ısınmak için elektrik sobasını yakmak istedi. İşçiler sobayı çalıştırmak için kullandığı jeneratörün egzozundan çıkan gazdan zehirlendi. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle aradıkları sağlık ekipleri tarafından Musabeyli Entegre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 7 işçi, yapılan müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Ambulasların gelişi
- Hastaların indirilişi
- Acil servisten görüntü
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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SURİYELİ KUYUMCUNUN OTOMOBİLİNDEN 1.5 MİLYONLUK SOYGUN

ŞANLIURFA'da, kuyumculuk yapan Suriyeli Khir Alkasem'in (35) ekmek almak için yol kenarına park ettiği otomobilinin bagajındaki 1 milyon 500 bin TL değerinde altın, döviz ve Türk Lirası bulunan çanta, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Olay, akşam saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli Khir Alkasem iş yerindeki 6 kilo altın, 15 bin Euro, 30 bin dolar ile 35 bin TL'sinin bulunduğu çantayı, 63 AAN 873 plakalı otomobilin bagajına koyarak evine doğru hareket etti. Alkasem, ortağını otomobilde bırakıp, aracını park ederek bakkala ekmek almaya gitti. Bu sırada plakasız gri renkli bir otomobil, Alkasem’in otomobilinin arkasına durdu. Otomobilden inen kimliği belirsiz kişiler, Alkasem’in otomobilin bagajındaki çantayı alarak kayıplara karşıtı. Bagajının açık olduğunu gören Alkasem’in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler otomobilde parmak izi çalışması yaparak çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Olay yerinde bulunan otomobil
- Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme başlaması
- Olayı anlatan Suriyeli kuyumcu
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

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ADANA MERKEZLİ İKİ İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 18 GÖZALTI

ADANA merkezli iki ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilerin evleri tespit edildi. Adana ve Mersin'de çok sayıda eve özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın yapan ekipler, 2'si kadın 18 kişiyi gözaltına aldı. Akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Şüphelilerin adli tıp birimine getirilmeleri
- Adli tıp biriminin tabelası
- Şüphelilerin sağlık kontrolünün ardından adlı tıp biriminden çıkışı

Süre: 01'00" Boyut: 111 MB

Haber - Kamera: Nuri PİR/ADANA, (DHA)

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