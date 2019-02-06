DHA YURT BÜLTENİ-24

OSMANİYE'DE AYNI VİYADÜKTE İKİNCİ TIR KAZASI: 1 ÖLÜ OSMANİYE’de gündüz saatlerinde bir TIR’ın düştüğü Şekerdere Viyadüğü’nde akşam bir TIR daha metrelerce yükseklikten boşluğa uçtu. Kazada alev topuna dönen iplik yüklü TIR’ın şoförü, hayatını kaybetti. Osmaniye- Gaziantep E-90 Otoyolu'nun 5'inci kilometresindeki Şekerdere Viyadüğü'nde aynı günde benzer ikinci TIR kazası meydana geldi. Gündüz saatlerinde 01 CMK 91 plakalı TIR'ın kontrolden çıkarak, düşmesi sonucu yaralamalı kazanın meydana geldiği Şekerdere Viyadüğü'nde saat 19.00 sıralarında Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen iplik yüklü TIR, kontroldan çıkarak 10 metre yükseklikten boşluğa uçtu. Yere çakılan TIR, bir anda alev alarak, yanmaya başladı. Kupa kısmında başlayıp, dorseodeki ipliklere sıçrayan yangın nedeniyle TIR, alev topuna döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alev alev yanan TIR'ı güçlükle söndürdü. TIR'da yapılan incelemede şoförün yanmış cesedi bulundu. Kimliği tespit edilemeyen şoförün cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yükselen alevlerden görüntü

- Vatandaşın "Patlayabilir" diye diğer vatandaşları uyarması

- Alev alev yanan TIR

- İtfaiye aracından görüntü Süre: 02'00" Boyut: 224 MB Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE, (DHA) ==================== GAZİANTEP'TEKİ DAMAT DEHŞETİNDE ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ GAZİANTEP'te, Ertan Daşdelen'in miras anlaşmazlığı nedeniyle 3 kişiyi öldürdüğü silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtarılan baldızı Semra Yaprak (27) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Pazartesi günü Ertan Daşdelen miras anlaşmazlığı nedeni ile kayınvalidesi Özden Şahin (60) ile aynı eşinin amcası Bayram Şahin'i (69) ve baldızı Dilek Çakmak (36)'ı başlarına ateş ederek öldürdü. Eşi Sultan Daşdelen (31) ile diğer baldız Semra Yaprak'ı ise başlarına ateş ederek ağır yaraladı. Sultan Daşdelen ve Semra Yaprak sağlık görevlileri tarafından götürüldüğü Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Semra Yaprak, bugün doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Yaprak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Hastanede tedavisi süren Sultan Daşdelen'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adli Tıp Kurumu

- Cenazelerin araca konulması

- Cenaze aracının çıkışı

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) ====================== Polisi tüfekle yaralayan şüpheli: Sevgilimin kocası sanıp, vurdum (2)

TUTUKLANDI Kayseri'de görev başındaki sivil polis memuru İlhan Odabaşı'nı av tüfeğiyle başından vurarak ağır yaralayan ve çeşitli suçlardan 21 kaydı bulunan Mustafa Develi (38), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan 3 çocuk babası polis memuru İlhan Odabaşı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. KAYSERİ (DHA) ===================== YANARAK KULLANILMAZ HALE GELEN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ KURAN-I KERİM, ZARAR GÖRMEDİ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından alev alan hafif ticari araç yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, araçta bulunan Kuran-ı Kerim ise alevlerden etkilenmedi. Olay, akşam saatlerinde Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Ankara istikametine giden Mehmet Sarıgül yönetimindeki 16 ACS 568 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı. Motor kısmından çıkan dumanı fark eden sürücü Sarıgül, aracı yol kenarına çekerek aşağı indi. Alevler kısa sürede aracın ön kısmını sardı. Sarıgül'ün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Öte yandan, araçtan çıkarılan Kuran-ı Kerim'in ise alevlerden etkilenmediği görüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Yanarak kullanılmaz hale gelen hafif ticari araçtaki Kuran-ı Kerim'e zarar görmedi GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan araçtan görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntüler

-Araçtan çıkarılan alevlerden etkilenmeyen Kuran-ı Kerim'den görüntüler

Haber-Kamera:Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA) ============================ PARMAĞINA SIKIŞAN YÜZÜKLERİ İTFAİYE KESEREK ÇIKARDI İZMİT'te, aracının aküsünü tamir etmeye çalıştığı sırada akıma kapılması sonucu eli şişen Bahri F.'nin yüzükleri, parmaklarını sıkıştırdı. Bahri F.'nin parmağındaki yüzükler, itfaiye tarafından kesilerek çıkarıldı. Aracının motorunu tamir ettiği sırada aküden gelen elektrik akımına kapılan Bahri F.'nin eli 1 hafta içerisinde şişti. Parmaklarındaki yüzüklerin kendisine zarar verdiğini fark eden Bahri F., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne geldi. Doktorlar durumu itfaiyeye bildirdi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, Bahri F.'nin elindeki 2 yüzüğü doktor nezaretinde müdahale ederek kesti. Yüzüklerin çıkarılmasının ardından Bahri F. tedavi altına alındı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yüzüğün kesilmesi HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR-İZMİT, (DHA) ======================== DEREDE MAHSUR KALAN İKİ KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, derenin ortasındaki adacıkta mahsur kalan iki köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.