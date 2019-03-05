DHA YURT BÜLTENİ - 24

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GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 02:22 | Son Güncelleme

13 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken ablasını vurdu    MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 13 yaşındaki H.F.K.

13 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken ablasını vurdu

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 13 yaşındaki H.F.K. babasının ruhsatsız tabancasıyla oynadığı sırada, kazayla ablasını boynundan vurarak ağır yaraladı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Merkez Efendi Mahallesi 3905 Sokak üzerinde 6 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, orta okul öğrencisi H.F.K. adlı erkek çocuk, babasının ruhsatsız olduğu öne sürülen tabancasıyla oynarken silahın kazayla ateş alması sonucu ablası 15 yaşındaki Firdevs K.'yı boynundan vurdu. Silah sesinin duyulması üzerine fabrika işçisi baba Erkan K. (43) ve ev hanımı anne Sultan K. (40), odayı girdiklerinde kızlarını yerde kanlar içerisinde yatarken buldu.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Firdevs K.'ya isabet eden merminin boynundan girip çıktığını tespit etti. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Firdevs K., sağlık ekipleri tarafından Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Baba Erkan K. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmasının ardından silah, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yerinden genel görüntü
-Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nden görüntü

Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA,(DHA)

İzmir'de sokak ortasında cinayet

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki kişinin karşılaşması sonucu çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1921 sokakta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Bülent Katma (42) ile T.Ö.(45) sokakta karşılaşınca, ikili arasında sözlü olarak tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce, iddiaya göre T.Ö. belinden çıkarttığı tabancayı Katma'ya doğrultup ardı ardına ateşledi. Katma, vucuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli T.Ö. ise 06 DZ 740 plakalı kamyonetle olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Katma, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerine yakın olan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Katma, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Katma'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cinayet cinayet zanlısı T.Ö., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. T.Ö., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)
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