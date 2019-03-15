DHA YURT BÜLTENİ -24

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Araklı ilçesindeki mitinginin ardından, Arsin ilçesinde halka hitap etti. Bakan Soylu, buradaki konuşmasında ezanın okunmasını beklerken, daha sonra yaptığı konuşmada, "Allah ezanlarımızı, selalarımızı minarelerimizden, semalarımızdan eksik etmesin. Allah, ezanlara hürmet eden, onlar okununca edebiyle beraber hareket eden bir millet olarak bizi ebediyete kadar intikal ettirsin. Birileri ezanın bile farkında değiller. Ezana bile hürmet etmiyorlar. Islık çalıyorlar, provokasyon yapıyorlar ve ülkemizi başka bir provokasyonun eşiğine getirmeye çalışıyorlar. Bunu son derece tehlikeli buluyorum. Gereğini yaptık ancak hala yapmaya devam ediyoruz. Hepimizin çok dikkatli olması lazım. Bizim 50 gramlık oy pusulası gücümüz var, bizim gücümüz budur. Doğu'da ve Güneydoğu'da dik yürüyoruz ya, Kato'da, Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Ağrı Dağı'nda, Çemçe'de, Madur'da, Hakkari'de, Şırnak'ta böyle duruyoruz ya, bilesiniz ki bu duruşumuz kendi karakterimizden, şahsiyetimizden, cesaretimizden değil, sizin verdiğiniz oydan, milli irade gücünden, demokrasidendir" dedi.

'TERÖRE BÜYÜK DARBE VURDUK'

Terör örgütünü hem psikolojik olarak çökerttiklerini hem de fiili olarak büyük darbe vurduklarını belirten Bakan Soylu, terörle mücadelede elde edilen başarılardan bahsederek şunları söyledi:

"Her yıl bu PKK terör örgütü, bizim öldürdüklerimizi kendilerine sözde şehitler albümü yapardı. Tarihinde ilk defa bu yıl, o sözde şehitler albümünü yapamadılar. Kağıtları bittiğinden değil, matbaaları olmadığından değil. O kadarını anladınız değil mi? O kadarını götürdük ki şu anda onu açıklayabilecek cesaretleri ve güçleri yok, onu açıklayabilecek durumda değiller. Terörle mücadelede son 30 yılın en düşük katılımının olduğu yılı geçtik. Katılımın tam üç katından fazlası teslimleri var. Terör örgütünü hem psikolojik olarak çökerttik hem fiili olarak büyük darbe vurduk. Bize destek verin, güç verin bunların kafalarını ezelim, bir daha milletimize musallat olamasınlar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Otobüsün üzerinde halka seslenmesi

Haber-Kamera:Selçuk BAŞAR / TRABZON DHA

Belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, minibüs ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 20.30 sıralarında İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde 10032 ile 10034 sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Bir fabrikaya akşam vardiyasında görevli işçileri götüren Sefa Altındağ idaresindeki 35 S 01163 plakalı minibüs, organize sanayi bölgesi - Bostanlı İskelesi seferini yapan Kadir Tamay idaresindeki 35 UE 833 plakalı belediye otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü yan yattı. Kaza sonucu, minibüste bulunan 10 işçi hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan Ferdi Temel, Kemal Süzüoğlu ve Mustafa Arslan ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı. Şoför Altındağ ile minibüsteki 6 kişi ise çevredeki araçlarla aynı hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.