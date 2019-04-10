DHA YURT BÜLTENİ - 24

Adıyaman'da sağanak sele neden oldu ADIYAMAN'da etkili olan sağanak sele neden oldu. Yolların göle döndüğü kentte araçlar yolda mahsur kaldı, çok sayıda ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını da su bastı.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden sağanak sele neden oldu. Cadde ve sokaklarda araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, rögarlardan taşan yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Adıyaman- Gölbaşı karayolundaki Eğir Çayı köprüsünde yükselen su nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Belediye ekiplerinin su tahliyesi devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Şehir merkezinden genel görüntü

- Araçların mahsur kalması

- Trafik ekiplerinden görüntü

- Genel görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Ankara’da 13 köpek zehirlenerek öldürüldü (2)

BAKAN PAKDEMİRLİ’DEN AÇIKLAMA Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki park alanında, 13 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü, 7 köpeğin kayıp ve 6 köpeğin de klinikte tedavi altına alındığı olayla ilgili sosyal medya hesabı twitterden bir açıklama yaptı. Pakdemirli yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Ankara Batıkent’teki insanlık dışı olayın sorumlularının bulunması, yasal işlem yapılması için Emniyet güçlerimiz ve Belediye ekiplerimizle çalışmalarını sürdürmektedirler."

Haber: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA) Sosyal medya kullanıcıları seferber oldu, Onur 8 saatte bulundu BOLU’da saat 15.00 sıralarında okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan 9 yaşındaki Onur Fahri Gören'in sosyal medyada fotoğrafıyla birlikte kayıp olduğu ihbarı üzerine yüzlerce kişi seferber oldu. Aramaya katılanların yine sosyal medya üzerinden bulundukları yerleri belirterek koordineli şekilde sürdürdükleri çalışmalar sonucu Onur Fahri Gönen saat 23.00 sıralarında bulunarak ailesine teslim edildi.

Bolu Tabaklar Mahallesi’nde bulunan Sakarya İlkokulu’nda eğitim gören 3’üncü sınıf öğrencisi Onur Fahri Gören'den, saat 15.00 sıralarında okuldan çıktıktan sonra ailesi bir daha haber alamadı. Küçük çocuğun ailesi durumu akşam saatlerinde polise haber verdi. Polis ve gece bekçilerine telsizden anons geçilerek çocuğun kıyafetleri ve eşkali üzerinde duyarlı olunması yönünde talimat verildi. Onur Fahri Gören’in kaybolduğu sosyal medyada da fotoğrafıyla birlikte yayıldı. Saat 22.00 sıralarında Bolulu sosyal medya fenomeni Mahmut Alan da konuyu dile getirerek sosyal medya hesabından canlı yayına geçti. Canlı yayın kısa sürede yayıldı ve yarım saatte 55 bin kullanıcıya ulaştı. Polis ve yüzlerce vatandaş okul çevresindeki Tabaklar Mahallesi mevkiinde küçük Onur Fahri’yi bulmak için seferber oldu.

SOSYAL MEDYADAN KOORDİNE OLUP ÇOCUĞU ARADILAR

Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden koordine olarak çocuğu aramaya başladı. Polis de bölgede bulunan metruk binalarda arama yaptı. Binlerce kişi de sosyal medya fenomeni Mahmut Alan’ın canlı yayınını izleyerek çocuğun bulunması için dua etti. PARKTA BULUNDU

Onur Fahri Gören, saat 23.00 sıralarında okulun 500 metre uzağındaki İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi’nin bahçesindeki çocuk parkında otururken bulundu. Çocuğun bulunması da sosyal medya üzerinden duyuruldu. Onur Fahri’nin bulunmasıyla onu arayan kalabalık büyük bir sevinç yaşadı. Küçük çocuk daha sonra okul müdürü Hasan Allar’a teslim edildi. Okul müdürünün aile ve polisle iletişime geçmesiyle, Gören ailesi çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Bolu’da yaşayan ve sosyal medya üzerinden çocuğun bulunması için dua eden binlerce kişi de canlı yayından çocuğun bulunduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Arama çalışmaları

-Metruk binada arama

-Vatandaş ile röportaj

-Çocuğun bulunduktan sonraki görüntüleri (fenomenin canlı yayınından)

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ‘Kavga’ ihbarına giden polislere anlamlı kutlama KIRIKKALE’de, ‘kavga’ ihbarına gelen polis ekipleri, Kırıkkalespor taraftar grupları tarafından Türk Polis Teşkilatı’nın 174. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle hazırlanan sürprizle karşılaştı. Taraftarlar, meşale yakarak olay yerine gelen polis ekiplerinin ‘Polis Haftası’nı’ kutladı.

Kırıkkalespor taraftar grupları, Büyükşehir Parkı’nda bir araya gelerek, polise ‘kavga’ ihbarında bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, alkış ve sloganlarla karşılaştı. ‘Polis haftanız kutlu olsun’, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları atan taraftarlar, Türk Polis Teşkilatı’nın 174. Kuruluş Yıldönümü kutladı. Duygu dolu anlar yaşayan polisler, taraftar gruplarına teşekkür etti. Daha sonra pasta kesilip polislere ikram edildi.

Anadolu Kırıkkalespor taraftarlar gruplarından Daltonlar Grup Başkanı Eray Ünver, “Polis Haftamızın 174. Yıldönümünde böyle bir etkinlik ve sürpriz yapmak istedik. Onlar bizim maçlarda güvencemizdir. Gecelerimizin huzuru, gündüzümün öz güveni olarak her zaman yanlarımızda olmalarını canı gönülden istiyoruz. Bugün onlar için ne yapabiliriz diye düşündük. Bu fikir ortaya çıktı ve bu fikri uygulamaya koyduk. Bugün buradan tekrar polislerimizin haftasını kutluyoruz. Emeği olan bütün taraftarlarımızı kutluyoruz. Polislerimizi buraya çağırabilmek için kavga görüntüsü verdik ve emeğimiz zayi olmadıö ifadelerini kullandı.

Slogan atıp ıslık çalan taraftarlar, polislerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra alandan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Polislerin olay yerine gelmesi

- Telefon ihbarı

- Taraftar grubu başkanının konuşması

- Polislerin teşekkür etmesi

- Genel detay Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Baraj göletindeki otomobilden 13 gündür kayıp olan kişinin cesedi çıktı BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir çobanın baraj göletinde otomobil gördüğünü ihbar etmesi üzerine harekete geçen ekiplerin çıkarttığı araçtan Mehmet Ulutaş'ın (49) cesedine ulaştı. Ulutaş ile ilgili ailesinin 13 gün önce kayıp ihbarı verdiği öğrenildi.

Olay Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi Devecikonak Baraj Göleti civarında meydana geldi. Koyunlarını otlatmak için baraj göletinin bulunduğu alana gelen bir çoban, göletin içinde bir otomobil fark etti. Çobanın ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis Ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 16 J 5233 plakalı otomobil çıkartılırken içerisinde bir erkek cesedi bulundu. Jandarma ekiplerinin plaka üzerinden yaptığı sorgulamada cesedin 49 yaşındaki Mehmet Ulutaş'a ait olduğunu belirledi. Ulutaş'ın ailesinin 13 gündür kayıp ihbarında bulunduğu anlaşıldı.

Mehmet Ulutaş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.