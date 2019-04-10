DHA YURT BÜLTENİ -24

ARTVİN'İN YUSUFELİ İLÇESİNDE SEÇİM İPTAL EDİLDİ ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, CHP'nin itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimin iptaline karar verdi. Karara göre, 2 Haziran'da yeniden seçime gidilecek. Yusufeli'nde 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılan ilk sayımlarda, CHP’li aday Barış Demirci, 2 oy farkla seçimi önde bitirdi. 1015 nolu sandığa yapılan itirazlar üzerine yeniden yapılan sayımlarda ise AK Parti adayı Eyüp Aytekin 3 oy farkla, 1819 oyla seçimi kazandı. CHP adayı Barış Demirci ise 1816 oyda kaldı. Ancak bu sandıkta 4 adet oy pusulası tespit edilemedi. CHP'li aday Barış Demirci'nin itirazı üzerine tutanak tutuldu, İl Seçim Kurulu'na itiraz edildi. Diğer itiraz konuları ile birlikte bu kez ilçede 6 sandıkta yeniden sayım yapıldı. Sayım sırasında bir sandıkta daha oy pusulası tespit edilemedi. Bu sayımlara göre AK Parti adayı Eyüp Aytekin, 1 oy farkla kazandı. İlçede toplamda 5 adet oy pusulası tespit edilemedi. Başkanlık oy pusulası çıkmayan zarfların tutanaklara işlenmediği de belirlendi.

CHP'liler, kayıp oy pusulaları olan sandıklarda seçimlerin yenilenmesi ve başkanlık oy pusulası çıkmayan zarfların tutanaklara işlenmediği gerekçesiyle usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla seçimlerin ilçe genelinde yenilenmesi talebi ile YSK'ya iki ayrı başvuruda bulundu. CHP'nin yaptığı itirazın ardından YSK seçimin iptaline karar verdi. Karara göre, 2 Haziran'da yeniden seçime gidilecek. CHP'li aday Barış Demirci, "YSK'ya başvurumuz lehimize olumlu sonuçlandı. Seçimler iptal edildi. 2 Haziran'da yenilenecek. Henüz iptalin gerekçeli kararı elimize ulaşmadı. Kararı bekliyoruz" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Barış Demirci'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama Haber: YUSUFELİ (Artvin), (DHA) ===================== DEREDE SÜRÜKLENEN MİNİBÜSTEKİ 3 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI MUĞLA’nın Milas ilçesinde, şiddetli yağmur nedeniyle dere üzerinden geçmeye çalışan minibüs, baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen suya kapıldı. Minibüsteki 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Milas ilçesinin Balçık mevkiindeki Sarıçay Deresi’nden geçmeye çalışan Haldun Topçu yönetimindeki 48 ABM 18 plakalı minibüs, Akgedik barajı kapaklarının açılmasıyla yükselen suya kapıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri boğulma tehlikesine rağmen suya girerek şoför Haldun Topçu, İlhan İçöz ve Erdoğan Kılıçaslan’ı minibüs içerisinden kıyıya çıkarttılar. Kurtarılan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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-Cep telefonu kamerasından kurtarılma anı Haber - Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) ============== (ÖZEL) AĞRIYA DAYANAMAYINCA GİTTİĞİ HASTANEDE YAKALANDI KAHRAMANMARAŞ'ta alacak verecek kavgasında tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak kaçan Ziya G. (54), bir süre sonra tartışma sırasında göğsüne aldığı darbe nedeniyle ağrıya dayanamayıp hastaneye gidince yakalandı. Olay, Büğlek Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet A. (35) ile Ziya G. (54) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü ve bu sırada Ziya G., Mehmet A.'ya tabancayla ateş edip kaçtı. Sol bacağından yaralanan Mehmet A., ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. HASTANEDE GÖZALTINA ALINDI Olay yerinden kaçan Ziya G. ise kavga sırasında göğsüne aldığı darbe nedeniyle hastaneye gitmek zorunda kaldı. Göğsünü tutarak hastaneden içeri giren Ziya G., polisler tarafından silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.