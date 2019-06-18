DHA YURT BÜLTENİ -24 

Şehit olduğu 4 yıl sonra anlaşılan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı Şırnak'ta karakolda görev yaparken sınav için gittiği kent merkezinden dönmeyen, 4 yıl sonra PKK'lı teröristlerce şehit edildiği tespit edilen Uzman Çavuş Ferdi Polat (28), memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyü Jandarma Karakolu'nda görevli Uzman Çavuş Ferdi Polat, 12 Aralık 2015'te Açık Öğretim Fakültesi sınavına girmek için kent merkezine gitti. Geri dönmeyen Polat için çalışma başlatıldı. Ancak, Ferdi Polat'ın izine rastlanmadı. Polat'ın PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığı üzerinde duruldu. 4 yıl sonra dağlık alanda, kemik ve doku parçaları bulundu. Baba Rıtvan Polat'tan alınan DNA örneklerinin uyuşmasıyla cesedin Uzman Çavuş Ferdi Polat'a ait olduğu belirlendi. Şehit Polat için bugün ikindi vakti Nurdağı ilçesine bağlı Gökçedere Mahallesi'nde tören düzenlendi. Törene; Gaziantep Valisi Davut Gül, Osmaniye Valisi Ramazan Tunca, Gaziantep İl Jandarma Komutanı kıdemli Albay Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Adana İl jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, İslahiye 106'ncı Topçu alay Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, İslahiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Törende şehidin amcası Davut Polat, PKK lanet okuyarak 'idam istiyoruz' diye haykırdı. Şehidin küçük kardeşi Eren Polat ayağı alçıda katıldı. Şehidin eşi Hürriyet, annesi Fatma Polat ve yakınları tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Anne Fatma Polat, "Oğlum ben seni 4 yıldır bekliyordum, eşinde geldi" diye ağlarken fenalaşınca sağlık ekipleri müdahale etti.

Şehit Polat'ın cenazesi ikindi namazına ardında Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Gökçedere mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Gökçedere mahallesi

- Şehidin annesi,eşi ve yakınları

- Protokolün şehidin annesi ve eşine taziye dilekleri

- Şehidin tabutunun tören alanına gelmesi

- Şehidin yakınlarının tabuta sarılarak ağlamaları

- Şehidin annesi ve eşine sağlık görevlilerinin mudahalesi

- Cenaze namazı

- Şehidin naşı omuzlardan taşınması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Kadir ÇELİK- Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- ================= Trabzon'da taşkın: 2 ölü, 1 yaralı (2)

KAYIP DİĞER KİŞİNİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt Mahallesi'nde sele kapılarak kaybolup cenazesi bulunan kişinin ardından, kayıp olarak aranan diğer kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Cenazelerin kime ait olduğu belirlenmeye çalışılırken, bölgede mahsur kalanlar için de başlatılan kurtarma çalışmaların sürdüğü belirtildi.

BELEDİYE İŞÇİLERİNİ SEL ALDIĞI İDDİASI

İlçe sakinlerinden Dursun Ali Yakupoğlu, mahallelerinde önceki gün yaşanan sel afeti nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne ait işçilerin iş makineleriyle bölgede çalışma yürüttüğünü, işçilerin sel nedeniyle yıkılan binanın altında bulunan dükkanda mola verdikleri sırada sele kapıldıklarını öne sürdü. Yakupoğlu, "Bir kaç gün önce yine bir sel afeti oldu. Belediye işçileri orada çalışıyordu. Öğle paydosu verip dükkâna girmişler. Daha sonra yağmur yağdı, sel geldi, hepsini aldı götürdü. Benim orada 3 katlı evim vardı, komple yıkılmış. 7-8 tane ev yıkılmış. Umarız kötü haber gelmez" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ TRABZON, (DHA)- =================== Hasta köpek, tedavi için İstanbul'a götürüldü Karaman'ın Ermenek ilçesinde uyuz hastalığı nedeniyle yüzü taşlaşan, vücudunun çeşitli yerlerinde kanama ve yara oluşan köpek, tedavi için İstanbul'a götürüldü.

Ermenek Belediyesi zabıta ekipleri, yaralı ve rahatsız olan köpeği fark edince, alıp barınağa götürdü. Veteriner Arzu Çemen da yaptığı kontrolde köpeğin, uyuz hastalığı nedeniyle yüzünün taşlaştığını, vücudunun çeşitli yerlerinde kanama ve yara oluştuğunu belirledi. Köpeğin detaylı tedavisinin yapılması için sokak köpeklerinin tedavisiyle yakından ilgilenen ve merkezi İstanbul'da bulunan Dost Derneği'ne haber verildi. Dernek başkanı Adem Gündüz ve eşi Burcu Gündüz, Ermenek'e gelerek hasta köpeği İstanbul'a götürdü. Görüntü Dökümü

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-Köpekten detay

-Köpeğin muayene edilmesi

-Köpeğin araca konması

-Genel ve detay Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN DHA)) ============================ Marmara Denizi'nde trol ağlara ele geçti

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, balıkçılar tarafından deniz altına saklanmış trol ağları ve trol kapakları ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, yavru balık avının en önemli sorumlularından olan ve deniz canlılarının neslini tükettiği için Marmara Denizi'nde yasak olan trol avcılığıyla mücadeleyi sürdürüyor. Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi açıklarında balıkçıların suyun altına gizlediği trol malzemelerini tespit eden dalgıç polisler, dalış yaparak trol ağı ve trol kapısı aradı. Denizde yapılan aramada, kullanıma hazır vaziyette trol ağı ile trol kapısı bulundu. Denizin altından iple bağlanan trol ağı ve trol kapıları, polisler tarafından römorköre çekildi. Deniz polisi, denizden çıkarılan trol ağları ve trol kapılarına el koydu. Görüntü Dökümü

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Polisin yaptığı çalışmalar

Trol ağalarının çıkarılması

Ağlardan detaylar

Sahilden detaylar Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- ===================