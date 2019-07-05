DHA YURT BÜLTENİ - 24

ERGANİ'DE ORMAN YANGINI 1.7 HEKTAR ALANDA ETKİLİ OLDU

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde 1.7 hektar alanda çıkan yangında ekili ve orman alanı zarar görürdü.

Yangın, öğle saatlerinde Ergani ilçesine bağlı Ortaağaç mahallesinde meydana geldi. Ormanlık alanda, kuru otların alev almasıyla yangın çıktı. Ormanlık alanında çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Çevredeki bağ ve bahçelere de sıçrayan alevlere itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. 1.7 hektar alanda etkili olduğu belirtilen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangından etkilenen alanlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Esat TAŞTEKİN / DİYARBAKIR,(DHA)

ARAÇTAN DÜŞEN PAKETİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ, AFAD HAREKETE GEÇTİ

İZMİT'te, yaşlı bir kadın hareket halindeki araçtan düşen paketi hastaneye götürdü, AFAD ekipleri harekete geçti. AFAD ekipleri yaptığı inceleme ve ölçümlerin ardından kutuyu imha etmek üzere götürdü.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Hareket halindeki araçtan düşen sarı bir kutuyu gören ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın, kutunun tıbbi bir malzeme olduğunu düşünerek yakınlarda bulunan özel hastaneye götürdü. Hastane görevlilerinin kutudan şüphelenmeleri üzerine kutu hastane bahçesine çıkarılarak AFAD ekiplerine haber verildi. Hastane bahçesine gelen AFAD ekipleri, kutu ve hastane içerisinde ölçümler yaparak kutunun içeriği hakkında çalışma başlattı. Yapılan ölçümlerin ardından kutu ve içerisindeki maddeden herhangi bir sızıntı olmadığı ve çevreye bir zararı olmadığı öğrenildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kutu imha edilmek üzere AFAD ekipleri tarafından götürüldü.