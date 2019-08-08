DHA YURT BÜLTENİ - 24

Yangın saat 21.00 sıralarında ilçede bulunan kapalı pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre, pazar yerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler çatıya sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın çatıdan pazar yerinde bulunan iş yerlerine sıçradı. Yangında pazar yerinde bulunan bir otomobil yanmaktan saniyelerle kurtarıldı. Yangın sonrası bölgeye Zonguldak Belediyesi ve Kozlu Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında pazar yerinde bulunan bazı işyerleri kül oldu. Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi ve Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş pazar yerine gelerek çalışmaları takip etti

ZONGULDAK’ın Kozlu ilçesinde kapalı pazar yerinde çıkan yangında işyerleri yandı. Büyük paniğin yaşanırken, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için çaba sarf etti.

Diyarbakır’da tartıştıkları grubun silahlı saldırısına uğrayan Mehmet Özçelik ile oğulları Hakkı ve Ramazan Özçelik’in vurulma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sokakta bekleyen grubun yanına gelen Mehmet Özçelik tartışmaya başladıktan sonra diğer gruptan biri önce havaya, ardından baba ve oğullarına ateş açtığı yer alıyor.

Yangın, İnegöl’ün Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek terası sardı. Alevleri fark eden bina sakinleri zorlukla dışarıyla çıkarak durum itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken mahalle sakinleri alevleri korku dolu gözlerle izledi. Yangın sonucunda binada hasar oluştu.

Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş yangının çıkış sebebinin şu ana kadar belli olmadığını belirterek, “Yangının çıkış sebebini araştırıyoruz. Bu gibi durumlarda önemli olan can kaybının olmaması. Cana geleceğine mala gelsin. Bizi mutlu eden insanlarımıza bir şey olmamasıdır. En kısa sürede eski haline kavuşturacağızö dedi.

Olay, bugün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Saim Çıkrıkçı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 akraba grubu cadde üzerinde karşılaştı. İki grup, henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli otomobilden çıkarttığı pompalı tüfekle karşı gruba ateş açtı. Olayda, 5 kişi vücutlarına isabet eden saçmalar sonucunda hafif şekilde yaralandı. Şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu. Ambulansa alınan yaralılar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, olaya karıştığı iddia edilen 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)

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Fındık işçilerinin taşlı sopalı kavgasına jandarma müdahale etti

ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelerek fındık bahçelerinde çalışan işçiler arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgaya mahallenin gençleri de katılınca jandarma ve komando timleri olaya müdahale etti.

Olay akşam saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı Mollabey Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre ilçeye fındık toplamak için gelen işçiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Mahallede yaşayan gençler ise tarafları ayırmak istedi. Taraflar gençlere de saldırdı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve komando ekipleri sevk edildi. Jandarma ve komandoların araya girmesiyle taş ve sopalı kavga sona erdi.

Mollabey Köyünde esnaflık yapan Gürol Öztürk, mevsimlik işçiler kendi aralarında kavga çıkardığını belirterek, “Doğu ve Güneydoğu illerinden Mollabey köyüne fındık toplamak için gelen mevsimlik işçiler kendi arasında kavga etmeye başladılar. Mollabey gençleri kavgayı ayırmak isterken onlara da saldırı oldu. Mevsimlik işçilerin taş, demir ve sopalar atmaya başladı. Olayı önlemek için çok büyük bir çaba gösterdik. Jandarma ekipleri de olay yerine gelerek büyümesini önledi.ö dedi.