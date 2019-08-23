DHA YURT BÜLTENİ - 24

Ambulansında karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 4 yaralı KÜTAHYA’nın Aslanapa ilçesinde bir ambulans ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, aralarında sağlık personelinde bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kütahya Aslanapa karayolu Yanlısaray köyü yol ayrımında meydana geldi. Gediz ilçesinden kalp krizi geçiren Recep Çicek isimli hastayı Kütahya Sağlık Bilimleri Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getiren Cevdet Işık yönetimindeki 43 BD 081 plakalı ambulans, önünde seyreden Himmet Duvar yönetimindeki 03 VZ 680 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan otomobil önce ambulansın arkasından gelen hasta yakınlarının bulunduğu Halil İbrahim Çiçek yönetimindeki 15 SC 197 plakalı otomobile, ardından da demir bariyerlere çarparak durdu. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü Himmet Duvar, otomobilde yolcu olarak bulunan Recep Çiçek ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Veli Balsak hayatını kaybetti. Kazada Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Tugay Tüzen, ambulans sürücüsü Cevdet Işık, Paramedik Mehmet Azcan, Recep Çiçek’in torunu Beytullah Çiçek yaralandı. Kazaya karışan ambulans sürücüsü Cevdet Işık telsiz anonsu ile 112 Komuta merkezine kaza yaptıklarını söyleyerek ambulans ve AFAD ekibi talep etti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybedenlerin cesetleri hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerindeki ambulansların görüntüsü

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Halil İbrahim Çicek in röp.

-Kaza yeri genel görüntüler Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA) Otomobil ile çarpışan motosikletli Yunus polisi, yaralandı ADANA'da otomobil ile çarpışan motosikletli Yunus polisi yaralandı.

Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Baraj Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Duygu K. yönetimindeki 35 EA 4357 plakalı otomobil ile Yunus polisinin kullandığı motosiklet, aynı yönde gittikleri sırada kavşakta çarpıştı. Motosikletin devrilmesi sonucu polis memuru, bacaklarından ve kollarından yaralandı. Ekip arkadaşlarının anons ile kazayı bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralı polis, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Duygu K., ifadesi alınmak üzere Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Kaza yerindeki ambulans ve polis araçlarından görüntü

- Kaza yerindeki polislerden görüntü

- Sedyeye alınan yaralı polisin, meslektaşlarının yardımyla ambulansa taşınması

- Kaza karışan otomobilden görüntü

- Ambulansın gidişi

- Kaza karışan polis motosikletinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) Alanya’da denizde kadın cesedi bulundu ANTALYA’nın Alanya ilçesinde denizde kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu.

Alanya'da akşam saatlerinde denizde tura çıkan bir teknenin kaptanı, marinadan açıldığı sırada Dinek mevkiinin yaklaşık 500 metre açıklarında bir kadın cesedinin suyun üzerinde sürüklendiğini görünce durumu liman görevlilerine haber verdi. Liman görevlilerinin ihbarı üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri cesedin bulunduğu yere gitti.

Su üzerinde olan ceset savcılık talimatıyla bota alınarak Alanya Marina'ya getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan, yabancı uyruklu ve 45- 50 yaşlarında bir kadına ait olduğu tahmin edilen ceset savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü. Cesedin kimliğinin belirlemesi için çalışma başlatıldı.