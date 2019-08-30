DHA YURT BÜLTENİ - 24

Türkiye sınırına yakın bölgelerde rejimin saldırılarını protesto ettiler (3)

HATAY VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA Hatay Valiliği, konuya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada provakatif bazı paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Rejimin saldırılarını protesto amacıyla gösteriler Suriye tarafında düzenlenmiştir. Tahrik amaçlı paylaşımlara itibar edilmemelidir" denildi. HATAY (DHA) ============== Antalya'da tur otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı ANTALYA'nın Akseki ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı. Akseki-İbradı karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tur otobüsü, şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Olay yerindeki ekipler

- Detaylar

- Ambulanstaki yaralıdan fotoğraf Adem ÇETİN/ANTALYA, (DHA) -

===================== Teslim olmayan katil zanlısı, intihar etti MERSİN'in Tarsus ilçesinde lastikçiye yapılan silahlı saldırıda 14 yaşındaki Hakan Altuğ Yeşil'i öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan firari şüphelilerden Muhammet Y., polisin baskınında teslim olmayarak intihar etti. Teslim olan diğer şüpheli Mehmet Ş. ise gözaltına alındı. Geçen 24 Ağustos günü yüzleri maskeli iki kişi, Gözlükule Mahallesi'ndeki lastikçinin önünde durup, işyerine ellerindeki tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda, Hakan Altuğ Yeşil ölürken, 3 kişi de yaralandı. Olayın ardından kaçan iki şüpheliyi yakalamak için Tarsus Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Soruşturma sonucunda katil zanlılarının Muhammet Y. ve Mehmet Ş. olduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerin saklanabileceği adresleri belirledi. Şüphelilerin, Bolatlı Mahallesi'nde bir bağ evinde sakladığını saptayan ekipler, baskın için harekete geçti. Şüphelilerin saklandığı evi saran polisler, teslim olmaları için çağrıda bulundu. TESLİM OLMAK YERİNE İNTİHAR ETTİ

Şüphelilerden Mehmet Ş., polisin çağrısına uyup, teslim olduğu sırada evden bir el silah sesi duyuldu. Bir süre sonra eve giren polisler, katil zanlısı Muhammet Y.'nin tabancayla kalbine ateş ederek intihar ettiğini belirledi. Baskın yerinde hazırda bulunan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Muhammet Y.'nin öldüğü anlaşıldı. Muhammet Y.'nin cesedi, polisin ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Öte yandan teslim olan katil zanlısı Mehmet Ş. ve evin sahibi olduğu öne sürülen iki kişi, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Görüntü Dökümü

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- Bağ evinin bulunduğu bahçenin girişindeki polisler

- Ambulanstan görüntü

- Cenaze aracının bahçeden çıkışı

- Polis araçlarından görüntü Süre: 01'12" Boyut: 135 MB Haber - Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) ============== İzmir’de, 30 Ağustos Resepsiyonu İzmir’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve eşi Didem Ayyıldız’ın ev sahipliğinde verilen resepsiyonla kutlandı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve eşi Didem Ayyıldız’ın ev sahiplinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi. Balçova Termal Tesisleri Kardelen Salonu'nda düzenlenen resepsiyona, Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök, eşi Özenç Özkök, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve eşi Şafak Sivri, üniversite rektörleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve daire amirleri katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlanan resepsiyonda, Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. ‘DEVLETİMİZ EBEDİYEN VAR OLACAKTIR’

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, savaşan tüm kahramanları şükranla anan Ayyıldız, “Milletimizin bağımsızlık fikrinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk Milleti’nin, vatanının bölünmez bütünlüğünden hiçbir şekilde ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını, bütün dünyaya ilan ettiği gündür. Vatanımıza göz diken emperyalist güçler, bu ülkenin paylaşılacak bir ülke olmadığını görmüşlerdir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, dünya devletleri arasında önde gelen bir yerdedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde atılan adımlar ülkemizi yarınlarda emin kılacaktır. Devletimiz ebediyen var olacaktır" dedi

Üstünde ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ yazan, Atatürk fotoğraflarıyla bezeli pastanın 10’uncu Yıl Marşı eşliğinde kesilmesinin ardından resepsiyon sona erdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İstiklal Marşı'nın okunmasından görüntü

- Dua edilmesinden görüntü

- Vali Ayyıldız'ın konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Kahraman DURAK / İZMİR, (DHA) ================ Gaziantep’te 30 Ağustos resepsiyonu GAZİANTEP'te Büyük Taarruz'un 97’nci yıl dönümü nedeniyle Gaziantep Valisi Davut Gül’ün ev sahipliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu yapıldı. Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Vali Davut Gül ve eşi Gülden Gül’ün ev sahipliği yaptığı resepsiyona

Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman, AK Parti Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, gaziler ile siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Bu haftanın zafer haftası olduğunu ifade eden Gül, "Bu gün önemli bir gün, bu hafta zafer haftası. Türk tarihinin anadoluda başlattığı ve 30 Ağustosl'a dosta, düşmana ve herkese bu topraklarda kalıcı olduğumuzu gösterdiğimiz bir hafta. Bu vesile ile hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlu olsun. Zafer bayramını, bizlere zafer olarak kutlamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına ve tüm şehitlerimize, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bizim en önemli sermayemiz bu toprakları canımızdan çok sevmemiz. Bu sayede birlik ve beraberlik içerisinde huzurla yaşıyoruzö dedi.

Yapılan resepsiyonda konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Resepsiyona katılanlar

- Davut Gül'ün konuşması

- Halk oyunları gösterisi

- Genel ve detay görüntüler Haber: Mustafa KANLI-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 148 MB ============================== Porsuk Çayı’nda meşaleli Zafer Bayramı coşkusu ESKİŞEHİR’de 30 Ağustos Zaferi’nin 97’nci yıl dönümü Porsuk Çayı’nda gondollarla düzenlenen fener alayıyla kutlandı. Binlerce Eskişehirli çay kıyısında alayı Türk bayraklarıyla karşıladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Porsuk Çayı’nda gondol ve teknelerle fener alayı düzenledi. Binlerce Eskişehirli, alayın gelişini çalınan marşlara eşlik ederek bekledi. Fener alayı Köprübaşı mevkiinden başlarken, çay kıyısında oturanlar ellerinde bayraklarla fener alayının geçişini izleyip, bu anları cep telefonlarına kaydetti. Fener alayının geçişi sonunda Porsuk Çayı ve gökyüzünü atılan havai fişekler aydınlattı.