DHA YURT BÜLTENİ - 24

Akrabalar arasında 'hayvan otlatma' anlaşmazlığı: 2 ölü, 1 yaralı NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde, Kazım T. (51), hayvan otlatma anlaşmazlığı yaşadığı akrabaları Asiye Tatlısoy (53) ve oğlu Serhat Tatlısoy'u (30) tabancayla vurarak öldürdü, Asiye Tatlısoy'u ise ağır yaraladı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yalpazarı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu akrabası Asiye Tatlısoy'un evine giden Kazım T., aynı konu yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkaran Kazım T., Asiye Tatlısoy, oğlu Serhat Tatlısoy ve Asiye Tatlısoy'a kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği üç kişi kanlar içinde yığılırken, Kazım T. ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyup eve gelen komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde anne Asiye Tatlısoy ile oğlu Serhat Tatlısoy'un hayatını kaybettiği belirledi. Ağır yaralanan Asiye Tatlısoy ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Asiye Tatlısoy'un durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma, olaydan sonra kaçan Kazım T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Olay yerinden genel görüntü

- Jandarma aracından görüntü

- Hastaneden görüntü Haber-Kamera: Ali KADI / NİĞDE,(DHA) Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı AKSARAY'da, nişandan dönen ailenin bulunduğu otomobil, kamyona arkadan çarptı. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Eskil ilçesi Karakol yaylasında meydana geldi. Nişan sonrası Eskil’den Konya’nın Karapınar ilçesine giden Tahir Karataş (71) yönetimindeki 42 VD 576 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Mustafa Düzgün (36) yönetimindeki 68 HA 563 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Tahir Karataş ile aynı aileden Murat Karataş (47), Halime Karataş (45), Cennet Karataş (16) ve Furkan Karataş (11) yaralandı. Kamyon şoförü Düzgün ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Karataş, ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Yaralıların ambulanstan indirilmesi

- Acil servise alınması Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA) Spor salonuna giren kişinin otomobili kurşunlandı KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, spor salonuna giren İ.K.’nın park ettiği otomobiline pompalı tüfekle 7 el ateş edildi. Otomobilin camları ve kaportası hasar gördü.

Olay, gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Topel Sokak’ta meydana geldi. İ.K., kiraladığı 34 NP 6269 plakalı otomobili sokağa park ettikten sonra spor salonuna girdi. İddiaya göre bir süre sonra silah sesleri duyulurken, spor salonunda bulunanlar dışarı çıktı. Otomobilin kurşunlandığını görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, araca pompalı tüfekle 7 el ateş edildiğini, aracın camlarının ve kaportasının hasar gördüğünü tespit etti. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kurşunlanan otomobilden görüntüler

Polis ekiplerinden görüntü Haber-Kamera: Nabi YAZICI / KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA) Keşan'da sanayi sitesinde korkutan yangın EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sanayi sitesindeki bir işyerinde kontağı açık unutulan traktörün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Büyük Cami Mahallesi'ndeki Keşan Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan oto elektrik tamiratı işyerinde meydana geldi. İşyerinin içerisine park edilen ve kontağı açık unutulan traktör, motor kısmından alev alarak, yanmaya başladı. Çevredekilerin alevleri fark ederek ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İşyerinde bulunan diğer bir traktör ise alevlerin sıçraması ihtimaline karşı dışarı çıkartıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında traktör ile işyerinde büyük çapta hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-İtfaiyenin yanan traktöre müdahalesi

-İşyerinin içi

-İşyerinden çıkan dumanlar

-Diğer traktörün dışarı çıkarılması

-İşyeri önündeki ekip araçları

-İşyeri önünde toplananlar

-Detaylar Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL / KEŞAN(Edirne),(DHA) Denizli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada, Afgan uyruklu Samiullah Safari (20), bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Emek Caddesi’ndeki Atalar Parkı’nda meydana geldi. Afgan uyruklu Samiullah Safari ile A.Ö. (17) arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö., yanında bulunan bıçağı çıkartarak Safari'yi bacağından ve sırtından bıçakladı. A.Ö. olay yerinden kaçarken, Safari ise çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada, tedaviye alınan Safari'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, A.Ö’yü yakalayarak gözaltına aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Yaralının sedyeyle taşınmasından görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA) Elektrik süpürgesinde 617 gram 'metamfetamin' ele geçirildi MUŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda elektrik süpürgesine gizlenmiş halde 617 gram metamfetamin ele geçirildi.

Muş Emniyet Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim- öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencileri uyuşturucu maddeden korumak için çalışmalarını artırdı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Çiftlik uygulama noktasında iki araçta yapılan aramada uyuşturucu madde sattıkları belirlenen K.D., Y.D., D.Ö. ve M.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Araçların birinin içerisinde bulunan elektrik süpürgesinde narkotik köpeğin tepki vermesi sonucu yapılan aramada ise 617 gram metamfetamin ele geçirildi. 4 şüpheli, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapılarak, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. TELEFONLARA 'UYUMA' UYGULAMASI

Öte yandan, uyuşturucu ile mücadelede akıllı telefonlara yüklenen 'Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu' (UYUMA) Projesi uygulamaya sokuldu. Konuyla ilgili Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı boyunca ilimizde bulunan öğrencilerin uyuşturucu ile temasını engelleyerek, öğrencilerin her türlü tehlikeden uzak, güvenli bir şekilde eğitim almalarını sağlamak amacıyla, akıllı telefonlara yüklenen Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesine vatandaşlarımızca yapılan ihbarlar sayesinde, terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu maddelere karşı olan mücadelemiz, kararlılıkla devam edecektir."