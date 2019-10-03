HABER

DHA YURT BÜLTENİ - 24

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 03:14 | Son Güncelleme

Roman ailelerin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 10 yaralı   BALIKESİR’in Edremit ilçesinde Roman üç aile arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Roman ailelerin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 10 yaralı

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde Roman üç aile arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isterken pompalı tüfekle vurulan Hasan Çalgı yaşamını yitirirken, 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Polis, aileler arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahalle ve yaralıların götürüldüğü hastanelerin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Olay, gece geç saatlerde Edremit İbrahimce Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan Roman aileler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada iddiaya göre Sergen D. (25) yanındaki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Kavgayı ayırmak için araya girdiği öğrenilen Hasan Nail Çalgı (32), saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çalgı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hasan Çalgı’nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Bu arada kavga sırasında 2'si ağır 10 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansları ve çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, aileler arasında yeni bir kavga yaşanmaması için olayın meydana geldiği İbrahimce Mahallesi içe yaralıların tedavi altına alındığı hastanelerin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ise katil zanlısı Sergen D., ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Akçay Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Hastaneden genel ve detaylar (Edremit Devlet Hastanesi)
-Hasan Çalgı'nın fotoğrafı

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN - Abdulkadir AYDINIŞIK / EDREMİT(Balıkesir),(DHA)

Ankara'da dernek ve lokallere asayiş denetimi

ANKARA'da dernek ve lokallere yönelik gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde, 2 ruhsatsız mekan mühürlendi, amaç dışı faaliyet yürüten 3 adrese ise cezai işlem uygulandı.
Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, kent genelindeki dernek ve lokallere yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Polis ekipleri, önceden belirlenen 28 adrese akşam saatlerinde eş zamanlı baskınlar yaptı. Yapılan denetimlerde isimsiz, ruhsatsız ve tabelasız faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 adres, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Ayrıca, amaç dışı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 işyerine de para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Ekiplerin derneklere girmesi
- Kimlik kontrolü
- Üst araması
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı, makamında rehin alındı (3)
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bursa'nın Gemlik İlçesinde, elinde tabancayla Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ü, makamında rehin alan ve 1 saatlik ikna çalışması sonucu teslim olmasının ardından gözaltına alınan Sinan Bingöl, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından gece geç saatlerde adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Bingöl, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Mehmet İNAN / BURSA,(DHA)
=============================

Bu nasıl vicdansızlık!Bu nasıl vicdansızlık!
Suriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyat
Küçükçekmece Gölü'nde "Su samuru" heyecanı devam ediyor Küçükçekmece Gölü'nde "Su samuru" heyecanı devam ediyor 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu ile Ali Babacan arasında kritik görüşme!

Karamollaoğlu ile Ali Babacan arasında kritik görüşme!

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

Bomba tepki! 'Ben böyle bir adamı aramam'

Bomba tepki! 'Ben böyle bir adamı aramam'

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialar için açıklama

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialar için açıklama

TBMM'de gerginlik! AK Parti ve CHP arasında 50+1 tartışması

TBMM'de gerginlik! AK Parti ve CHP arasında 50+1 tartışması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Adıyaman'da feci kaza! Refüje çarpıp taklalar attı!

Adıyaman'da feci kaza! Refüje çarpıp taklalar attı!

Muş’ta 1 terörist teslim oldu

Muş’ta 1 terörist teslim oldu

Önce patlama sesi geldi ardından asfalt çöktü! Bodrum savaş alanına döndü

Burası Bodrum! Önce patlama sesi geldi ardından asfalt çöktü!

Türkiye'den, Irak'a seyahat uyarısı!

Türkiye'den, Irak'a seyahat uyarısı!

İstanbul'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken dehşeti yaşadı

İstanbul'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken dehşeti yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.