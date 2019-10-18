DHA YURT BÜLTENİ - 24

İzmir'de, yük treni devrildi

İZMİR'in Konak ilçesinde, mermer ve granit yüklü konteynerlerin bulunduğu yük treni, bilinmeyen bir nedenle devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İzmir Limanı'ndan, Denizli'nin Sarayköy ilçesine seyir halinde olan, mermer ve granit yüklü konteynerleri taşıyan yük treni, Halkapınar ilçesindeki hemzemin geçitte, bilinmeyen bir nedenle devrildi. Olaydan yara almadan kurtulan makinistlerin durumu bildirmesi üzerine, TCDD'ye bağlı çok sayıda personel olay yerine geldi. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri de, hemzemin geçide çıkan yolları araç trafiğine kapattı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, devrilen rayların kaldırılması için vinç çağrıldı. Kaza nedeniyle, tren raylarında da hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Devrilen vagonlardan görüntü

- TCDD personelinden görüntü

- Çalışmalardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)

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Kızılay’dan, Resulayn’a İnsani Yardım

BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden temizlenen Fırat’ın doğusundaki Suriye’nin Resulayn kentinde Türk Kızılayı tarafından 2 bin sivile yardım yapıldı.

Kızılay ekipleri öğle saatlerinde güvenlik önlemleri arasında sınırı geçerek, 120 saat ara verilen Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Resulayn’a ulaştı. Kızılay ekipleri Resulayn’ın çeşitli noktalarında terör örgütünün işgal ettiği kentteki ihtiyaç sahiplerine ekmek, gıda ve hijyen malzemelerinin bulunduğu yardım kolilerini teslim etti. Gece saatlerine kadar devam eden yardımlardan yararlanan Suriyeli siviller, kendilerini teröristlerden kurtardığı için Türk askerlerine minnettar olduklarını ifade ederken, yardımdan ötürü de Kızılay’a teşekkür etti.

Kızılay ekipleri geçtiğimiz günlerde de harekat kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad’da ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunup, ekmek üretimi için 25 ton un göndermişti. Kızılay yetkilileri, terör mağdurlarına bundan sonra da yardım malzemeleri ulaştırılmaya devam edeceklerini açıkladı.