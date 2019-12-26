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  4. DHA YURT BÜLTENİ - 24

DHA YURT BÜLTENİ - 24

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 22:40 | Son Güncelleme

Tuvalette kapı altından kadını görüntülemeye çalıştığı iddiasıyla gözaltında İZMİT’te bir alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinde, kapının altından içeride bulunan kadının uygunsuz görüntülerini cep telefonuyla çekmeye çalıştığı iddia edilen E.E.

Tuvalette kapı altından kadını görüntülemeye çalıştığı iddiasıyla gözaltında

İZMİT’te bir alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinde, kapının altından içeride bulunan kadının uygunsuz görüntülerini cep telefonuyla çekmeye çalıştığı iddia edilen E.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Olay akşam saatlerinde Yahyakaptan Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre alışveriş merkezine gelen E.E., burada bir süre gezdikten sonra kadınlar tuvaletine girdi. E.E., kadınlar tuvaletinde kapının altından içeride bulunan bir mağazada görevlisi kadının uygunsuz görüntülerini çekmeye çalıştı. Durumu fark eden kadın çığlık atmaya başladı. Panikleyen E.E., tuvaletten çıkarak kaçmaya başladı. Güvenlik görevlileri tarafından yakalanan E.E., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Mağaza görevlisi kadının, E.E.’den şikayetçi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan E.E. hakkında soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
-E.E.’nin polis eşliğinde sağlık kontrolüne getirilmesi
-Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

Kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi AFAD kurtardı

NİĞDE'de, dağlık arazide yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Çamardı ilçesi Yeniköye bağlı Dede mevki dağlık arazisinde özel firmaya ait GSM baz istasyonundaki arızayı gidermek için bölgeye giden 4 kişi, yoğun kar ve sis nedeniyle mahsur kaldı. Durumu yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi 8x8 amfibik arazi aracı ile mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı
Görüntü Dökümü
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- AFAD aracı hareket ederken görüntü
- Mahsur kalan kişilerden görüntü
- Ekiplerden görüntü

Haber: Ali KADI - Kamera: NİĞDE, (DHA)

Karın etkisi altındaki Göksun'da 24 saati aşkın süredir elektrikler kesik (3)

50 SAAT SONUNDA ELEKTRİK VERİLDİ
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, kar nedeniyle elektriklerin kesilmesinin ardından TEİAŞ ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında ana hatta enerji verildi. TEİAŞ'ın kopan 154 bin voltluk iletim hattındaki arızayı gidermesinin ardından AKEDAŞ da ilk etapta şehir merkezine elektrik enerjisini verdi. Salı günü saat 18.00 sıralarında karanlığa gömülen ilçe, 50 saatlik bir çalışmanın sonunda aydınlatıldı.
Birçok direk devrilmesi ve iletim hattının kopması nedeniyle ilçenin tamamına elektrik enerjisi verilmediği, bu arızaların giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-İlçe merkezindeki sokak lambaları
-Caddeler
-Merkezden detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ- (DHA)

Çelikhan'da taşımalı eğitime 'kar' engeli

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar hayatı olumsuz etkilerken, taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

İlçede akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kalınlığı 15- 20 santimetreyi bulan kar nedeniyle 20 köy ve mezra ulaşıma kapandı. Adıyaman-Çelikhan yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. İlçe Özel İdare Müdürü Abdurrahman Öğüt kapalı olan köy ve mezra yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar ise ilçede taşımalı eğitim gören Askerhan, Yeşiltepe, Cumhuriyet ve TOKİ okullarında yoğun kar nedeniyle yarın bir gün ara verildiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Çelikhan’da kar yağışı
-İlçe merkezi görüntüleri
-Kar kalınlığı
-Vatandaşların karda yürümesi
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN (DHA)

Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, Şaban Aslan (70) tartıştığı eşi Nesibe Aslan'ı (65) av tüfeği ile öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, Dilküşah Mahallesinde bulunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarında meydana geldi. Şaban Aslan, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Nesibe Aslan'a av tüfeği ile ateş etti. Şaban Aslan, daha sonra aynı silahı başına dayayıp ateşledi. Akşam saatlerinde eve gelen Seçkin Aslan, anne ve babasını yerde kanlar içinde buldu. Seçkin Aslan'ın haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çiftin öldüğü belirlendi. Acı haberi alan çiftin diğer yakınları eve gelerek, gözyaşı döktü. Polisin yaptığı incelemede, Şaban Aslan'ın eşini öldürüp intihar ettiği belirlendi. Çitfin cenazeleri, incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber: Emre ÇİLOĞLU/TOSYA(Kastamonu), (DHA)

İşte yerli otomobilin elektrikli çalışma sistemi (2)

YERLİ OTOMOBİL OSMANGAZİ KÖPRÜSÜNDEN GEÇTİ
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, saat 19.23'te yeni bir paylaşım daha yaptı. Yayınlanan videoda yerli otomobil Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nden çıkarak İzmit Körfezi'ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü'nden geçti. Otomobilin ön camı dışında her yeri kapatılırken, araca polis eskortluk yaptı. Sosyal medya hesabında, 'Direksiyonunda biz varız', 'Herşeyiyle bizimö paylaşımları yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Yayınlanan video

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