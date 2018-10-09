DHA YURT BÜLTENİ 25

ADIYAMAN'da, iki grup arasında karakol önünde çıkan silahlı kavgada 15 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı. Olay, gece geç saatlerde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önce husumet olduğu öne sürülen Uçar ile Önemli aileleri fertleri karşılaştı ve kavgaya tutuştu. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen polis, kavgaya karışanları ayırarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Yeşil Yurt Karakolu'na götürüldü. Kavgayı duyan ve karakol önüne gelen Uçar ile Önemli aileleri arasında da tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar yanlarında getirdikleri tüfekler ile birbirine ateş açmaya başladı. Takviye olarak gelen özel harekat polislerinin müdahalesi ile sonlandırılan kavgada yaralanan 15 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kavgaya karıştığı belirlenen 10 kişi ise gözaltına alındı. Olayın ardından hastanelerde kavganın büyümemesi için çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.

VAN'ın Gevaş ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan denetlemeler sırasında şüpheli bir çekici ve dorsesinde yapılan aramalarda 52 kilo 90 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü M.A. tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Gevaş'ta uygulama noktasında yaptıkları kontrollerde Şırnak plakalı şüpheli bir çekici durduruldu. Çekici ve bağlı dorsede Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte yapılan kontrollerde dorseye zulalanmış 102 paket halinde 52 kilo 90 gram eroin ele geçirildi. Çekicinin sürücüsü M.A. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan gözaltına alındı. Şüpheli M.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

5 GÜNDE 19 OPERASYONDA 4 TON 540 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-4 Ekim tarihlerinde Van ve ilçelerinde düzenlenen 129 operasyonda toplam 4 ton 540 kilo 296 gram eroin ele geçirildiğini duyurdu. Yapılan bilgilendirmede uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verilerek, "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Polis Kamerası)

-Araçtan görüntü

-Alfa ile yapılan aramalar

-Dorsede uyuşturucunun bulunması ve çıkarılması

-Yakalanan eroin paketleri ve narkotik köpeği Alfa

-Genel ve detaylar

Haber: Çağatay KENARLI /İSTANBUL,(DHA)

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