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DHA YURT BÜLTENİ - 25

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 03:46 | Son Güncelleme

Kuzenini askere uğurlarken otobüsün altında kalarak can verdi   KONYA'da, şehirlerarası otobüs terminalinde kuzenini askere uğurlayan Mevlüt Göklü (33), otobüsün altında ezilerek hayatını kaybetti.

Kuzenini askere uğurlarken otobüsün altında kalarak can verdi

KONYA'da, şehirlerarası otobüs terminalinde kuzenini askere uğurlayan Mevlüt Göklü (33), otobüsün altında ezilerek hayatını kaybetti.
Kaza, saat 22.00 sıralarında şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Mevlüt Göklü, askere gidecek kuzeni Abdullah Bülbül'ü uğurlamak için yakınlarıyla birlikte terminale geldi. Bülbül, Göklü ve yakınlarıyla vedalaştıktan sonra otobüsüne bindi. Mersin Silifke'den Edirne'ye giden Mehmet Akbulut (45) yönetimindeki 42 DSN 65 plakalı otobüs, yolcular bindikten sonra perondan hareket etmeye başladı. Bu sırada Göklü de, çevresindeki kalabalıkla birlikte otobüse yaklaşıp, kuzenine el sallamak isterken otobüs çarptı. Otobüsün sağ ön lastiği Göklü'nün üzerinden geçti. Kalabalığın uyarısı üzerine otobüs durdu. Arka lastiğin önünde ve kanlar içinde kalan Göklü, çağrılan sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Göklü'nün 4'üncü çocuğunun bir hafta önce dünyaya geldiği öğrenildi. Kazanın ardından otobüs şoförü Mehmet Akbulut, polis tarafından gözaltına alındı.
Otobüs ise Cumhuriyet Savcılığı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yedek sürücüler eşliğinde yoluna devam etti. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kaza yerinden detay
- Cesetten ve otobüsten detay
- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK /KONYA,(DHA)

Çatıya çıkıp intihara kalkışan genci, polis ikna etti

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 5 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkışan Barış T. (26), polis tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi.
Olay, saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir bunalımda olan Barış T., 5 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Barış T.'nin çatıda olduğu gören çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Barış T.'yi ikna etmek için çatıya çıkarken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye ekipleri de gencin atlama olasılığına karşı hava yastığı açarak önlem aldı. Polis ekipleri, uzun süren görüşmenin ardından Barış T.'yi ikna ederek intihardan vazgeçirdi. Çatıdan indirilen Barış T., sağlık kontrolü için ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Barış T.'nin sağlık kontrolü sonrası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Doğan ÇİZMECİ /TURGUTLU(Manisa),(DHA)
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