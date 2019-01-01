DHA YURT BÜLTENİ - 25

İSLAHİYE'DE YENİ YILA SİLAH SESLERİYLE GİRİLDİ GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, gelenek yine bozulmadı, vatandaşlar yeni yıla tabanca ve av tüfekleriyle havaya ateş açarak girdi.

İlçede silahla ateş açarak yeni yıla girme geleneği bozulmadı. Yeni yılın ilk dakikalarından itibaren ilçenin farklı semtlerinde bazı kişiler, evlerinin balkonuna ve çatısına çıkarak havai fişekler eşliğinde, havaya silahlarla rast gele ateş açtı. Silahlı kutlamada ölen ya da yaralanan olmadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kent merkezi

- Silah sesleri

- Havayi fişek gösterisi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Kadir ÇELİK / GAZİANTEP,(DHA) Ankara Valisi Şahin’den görev başındaki polislere yılbaşı ziyareti ANKARA Valisi Vasip Şahin, uygulama noktası ve karakolları dolaşarak yılbaşında görev yapan polis memurlarını ziyaret etti.

Ankara Valisi Şahin, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve beraberindeki heyet, Nenehatun Caddesindeki uygulama noktası ile Esat Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti. Şahin, emniyet güçlerinin yeni yıllarını kutladı.

Esat Polis Merkezi Amirliğinden çıkarken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahin, emniyet güçlerinin görevleri başında olduğunu belirterek, “Herkes yılbaşı dolayısıyla eğlenirken onlar da o insanların daha rahat, daha huzurlu bir ortamda eğlenmesi için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Bizim görevimiz bu zaten, vatandaşımızın öncelikle rahatını sağlamak. Dolayısıyla ben sizler aracılığıyla görev yapan tüm arkadaşlarıma, tüm personele, başta il emniyet müdürümüz olmak üzere teşekkür ediyorum. Sabaha kadar tedbirlerimiz devam edecek. İnşallah huzurlu rahat bir yılbaşı geçirip vatandaşlarımız da en güzel şekilde yeni yıla girmiş olurlarö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şahin ve beraberindeki heyetin görevdeki polisleri ziyaret etmesi

- Heyetin Esat Karakolunu ziyaret etmesi

- Şahin'in karakol çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplaması

- Genel detay Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Özgür ALTIN / ANKARA,(DHA) Yeni yılı beklerken dereye düştü TOKAT’ın Erbaa ilçesinde Bayram Taraş (19) yaslandığı korkuluğun kırılması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten içinde su olmayan dere yatağına düştü. Ekiplerin seferber olduğu genç, yeni yılın ilk dakikalarında hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.50'de Ahmet Yesevi Mahallesi, Hüseyin Özdilek Caddesindeki Killik Deresinde meydana geldi. Dere kenarında arkadaşlarıyla sohbet eden Bayram Taraş (19) kenardaki korkuluklara yaslandı. Taraş, yaslandığı tel korkulukların kırılması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten derenin beton zeminine düştü. Taraş’ın arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gence ulaşamayınca Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin merdiveniyle dere içine inen sağlık ekipleri Taraş'a ilk müdahaleyi yaptı. Talihsiz genç yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından yeni yılın ilk dakikalarında bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Taraş’ın çıkartıldığı sırada bölgede bulunan bazı kişilerin yeni yıla girmek için geri sayım yaptığı görüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin dere yatağındaki gence müdahalesi

-Dereden çıkarılıp götürülmesi Haber-Kamera: İbrahim UĞUR / ERBAA(Tokat),(DHA) Malatya'da yılbaşı kutlamaları coşkulu geçti MALATYA'da eğlence merkezlerinde düzenlenen yılbaşı kutlamaları, vatandaşların katılımıyla coşkulu kutlandı. Kent merkezinde ise, polisler tarafından denetim yapıldı.

Yerel şarkıcı ve DJ'lerin hareketli şarkılarıyla coşan kalabalık dans ederek yeni yıla girdi. Saat 00.00'ı gösterdiğinde vatandaşlar 2019'u konfeti ve yapay karlar eşliğinde kutladı. Renkli ışıklarla ve çam ağaçları ile süslenen mekanlar dolarken, yüzlerce vatandaş hareketli şarkılara eşlik ederek, dans etti.

Büyük ilgi gören eğlence mekanlarının çevresinde ve kent merkezinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, taşkınlık yapanlara denetim yaptı. Trafik ekipleri alkol, asayiş ekipleri ise genel bilgi taraması yaptı. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan bazı kişiler yakalandı. Alkollü araç kullanan sürücülerin ise, ehliyetlerine el konulup ceza kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Eğlence mekanları

- Dans edenler

- Etkinliklere katılanlar

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) Malatya'da yeni yılın ilk bebeği 'Fatma Nisa' MALATYA'da 2019'un ilk bebeği, saat 00.08'de dünyaya geldi. Aile, kız bebeğe 'Fatma Nisa' ismini verdi.

Doğum için Malatya Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü Kadın Doğum ve Çocuk Polikliniği'ne getirilen Raziye Kızılarslan, (39), saat 00.08'de kız bebek dünyaya getirdi. Sağlıklı olduğu belirtilen, 3 kilogram ağırlığındaki bebeğe 'Fatma Nisa' ismi verildi. 4'üncü bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan Raziye Kızılarslan, 2019 yılının ilk bebeği olması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Raziye Kızılarslan, 2019 yılının kendilerine uğurlu geldiğini ifade ederek, "3 kızım vardı, bu dördüncü kızım oldu. Kızlarım güzel ve akıllı. İnşallah yeni doğan kızımda öyle olur. Allah herkese bu duyguyu yaşatsın. Hekimhan'dan beni 112 Acil Servis ekipleri getirdi. Kar yağışı vardı, 3'üncü kızım ambulansta doğdu. Fatma Nisa 2019 yılının ilk bebeği oldu, inşallah kaderi de güzel olur. Kızım şanslı, sizlerle de tanıştı, adı da Fatma Nisa. Hem peygamber efendimizin kızının adı hem de kaynanamın adı. Ben rüyamda 4 kızım olduğunu gördüm" diye konuştu.

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Murat Altındağ doğumun zor geçtiğini belirterek, "Annenin gayretiyle kız bebeği 3 kilo 130 gram olarak dünyaya geldi. Herhangi bir sorun olmazsa yarın taburcu olacaklar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bebekten detaylar

- Anne Raziye Kızılarslan konuşması

- Doktor Mehmet Murat'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA) Kahramanmaraş'ta 2019'un ilk bebeği İbrahim KAHRAANMARAŞ'a 2019 yılının ilk bebeği, Mehmet-Gönül Bozkurt çiftinin çocuğu İbrahim oldu.

Doğum sancıları başlayınca Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne getirilen Gönül Bozkurt, saat 00.01'de 3 kilo ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi. Normal doğumla dünyaya gelene bebeğe İbrahim ismi verildi. Anne Gönül Bozkurt ile bebeği İbrahim'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, bebeğe çeyrek altın takarak aileyi tebrik etti.

Bir kurumda işçi olarak çalışan Mehmet Bozkurt, 5 yıllık evli olduğunu İbrahim'in ikinci çocukları olduğunu söyledi. Çok mutlu olduğunu belirten baba Bozkurt, "Zaten mutluyduk, yeni yılda doğunca bir kat daha mutlu olduk. Heyecan da var, sevinç de var. Sağlıklı sıhhatli olmaları benim için daha önemliydi o da oldu diye konuştu.

Anne Gönül Bozkurt ise "İkinci çocuğum ve çok zorluklar çekerek dünyaya getirdim. Allah olmayan herkese nasip etsin" dedi.