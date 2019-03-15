DHA YURT BÜLTENİ - 25

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GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 02:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da plastik fabrikasında yangın   DİYARBAKIR’da, plastik tabak üretimi yapılan fabrikada gece vardiyası sırasında yangın çıktı.

Diyarbakır'da plastik fabrikasında yangın

DİYARBAKIR’da, plastik tabak üretimi yapılan fabrikada gece vardiyası sırasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alınan yangında bazı işçiler dumandan etkilendi, fabrikada ise büyük hasar meydana geldi.
Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik tabak üretimi yapılan fabrikada gece saatlerinde işçilerin çalıştığı sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale edip, işçileri tahliye etti. Yanan malzemelerin plastik olmasından dolayı alevlerin kısa sürede tüm fabrikayı sardığı yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bazı işçilere sağlık görevlilerince oksijen tedavisi uygulandı. Ekiplerin soğutma çalışmasını sürdürdüğü yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlemek için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- İtfaiye ekiplerinin çalışması
- Söndürme çalışmalarından detaylar
- Sağlık ekipleri
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ / DİYARBAKIR,(DHA)

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Fabrikadaki gaz sızıntısı paniğe neden oldu

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesindeki, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) bulunan bir fabrikada yaşanan kimyasal gaz sızıntısı paniğe sebep oldu. İtfaiye harekete geçerken, sızıntı büyümeden sonlandırıldı.
Gece saatlerinde, GEBKİM içerisindeki yalıtım malzemesi üreten bir fabrikada,'pentan' gazı dolu bir tankta sızıntı meydana geldi. Tank üzerindeki contanın gevşemesinden meydana geldiği öğrenilen sızıntı nedeniyle tesiste çalışma durduruldu. İhbar üzerine fabrikaya GEBKİM ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Gazın sızması sebebiyle tesise bir süre araçların yaklaşması engellendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de araçlarını güvenli bir noktada bıraktıktan sonra tesise yürüyerek ulaştı. Tanktaki pentan gızı sızıntının giderilmesinin ardından, tesis havalandırıldı. Çalışmaların ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Fabrikadan görüntü
-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ankara'da yakıt yüklü tren raydan çıktı (4)
3 VAGON OLAY YERİNDEN KALDIRILDI

Ankara'nın Sincan ilçesinde raydan çıkan akaryakıt yüklü trenin lokomotifi ve vagonların kurtarılması için TCDD ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar, gece saatlerinde de devam etti. Çalışma kapsamında gündüz önce 4 vagondaki mazot, tahliye hortumlarıyla tankerlere aktarıldı. Mazot, tankerlerle özel bir akaryakıt istasyonuna götürüldü. Boşaltılan vagonların 3'ü, başka bir lokomotifle çekilerek olay yerinden çekildi. Kaza yerinde kalan 2 vagon ile lokomotifi kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Lokomotif ve vagonlar, raylara çıkarıldıktan sonra çekilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden akşam görüntüleri
- Ekiplerin çalışması
- Olay yerinde kalan 1'i tanker yüklü 2 vagon ile lokomotiften görüntü
- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Kahramanmaraş'ta 17 yaşında uyuşturucu satıcısı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, uyuşturucu satarken polis tarafından suçüstü yakalanan 17 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İsa Divanlı Mahallesi'nde 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmada adı açıklanmayan genci, uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada farklı miktarlarda metamfetamin, sentetik kannabinoid, eroin, captagon ve ecstasy ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen uyuşturucu satıcısı tutuklandı. Uyuşturucu satın alırken yakalanan 3 kişiye ise cezai işlem uygulanarak serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Uyuşturucudan detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Niğde’de korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı

NİĞDE 'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza Niğde

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