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DHA YURT BÜLTENİ - 25

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 02:20 | Son Güncelleme

Kamyona arkadan çarpan minibüste 2 ölü, 11 yaralı (3) KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA Konya'da, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamyona arkadan çarpan minibüste 2 ölü, 11 yaralı (3)
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Konya'da, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun geri manevra yaptığı sırada, durumu fark eden minibüs sürücüsünün selektör yaptığı ve kamyona arkadan çarptığı görülüyor.
Kazada hayatını kaybeden evli Mevlüt Karasakal'ın ise Beyşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(Güvenlik kamerası)
Kaza anı
(Cep telefonu kamerası)
Kazadan sonra yaralıya müdahale

Haber: KONYA,(DHA)

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan otomobil bir mağazanın vitrin camına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Ayşe Ö. yönetimindeki 67 UA 749 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan karşı şeride geçmeye çalışan Erdinç E. İdaresindeki 34 EK 3589 plakalı otomobil ile çarpıştı. Erdinç E.’nin kullandığı otomobil, savrularak bir iş yerinin vitrin camına çarptı. Kazada, Ayşe Ö. yaralanırken aynı araçta bulunan kayınvalidesi Fatma Ö. (62) ise şoka girerek bayıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı müdahalenin ardından iki kadını ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmada 55 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Erdinç E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yeri
-Yerde yatan yaralı sürücü
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Mağazanın vitrinine giren otomobil

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)
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