DHA YURT BÜLTENİ -25

SURİYELİ ANNE VE KIZINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ, TUTUKLANDI BURSA'nın Yıldırım ilçesinde iddiaya göre, Suriyeli Hayat Meşail (29) ve annesi Sabah Meşail'in (54) elleri ve ayaklarını iple bağlayıp öldürmesinin ardından Suriye’ye kaçmak isterken Adana’da yakalanan şüpheli Ali Hattap, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa'nın Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde geçtiğimiz gün apartman dairesinden ses duyanlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, pencereden içeriye girdiklerinde salonda elleri ile ayakları bağlı ve boğularak öldürülmüş Hayat Meşail'in cesediyle karşılaştı. Çevredekileri dinleyen polis ekipleri, Hayat Meşail'in eşi Ali Hattap ile bir kişinin daha polis ekipleri gelmeden pencereden çıkarak kaçtıklarını öğrendi. Çevrede araştırma yapan polis, şüphelilerden K.J.'yi gözaltına aldı. Polis ekiplerine ifade veren şüpheli K.J., cinayeti Hayat Meşail'in dini nikahlı eşi Ali Hattap’ın işlediğini, evdeki tüm altınları alarak kaçtığını söyledi. AYNI EVDE İKİNCİ CESET BULUNDU

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde yaptıkları detaylı aramada yatak odası bölümündeki dağınıklığı fark etti. Buradaki halı, valiz ve parke parçalarını kaldıran ekipler, çuvalın içerisinde elleri ile ayakları bağlanmış bir kadın cesedi daha buldu. Cesedin, Hayat Meşail'in annesi Sabah Meşail'e ait olduğu tespit edildi. ŞÜPHELİ ALTINLARI ALIP KAÇARKEN YAKALANDI Gözaltındaki K.J. ifadesinde, Hayat Meşail ile annesi Sabah Meşail'in yüklü miktarda altınları bulunduğunu ve Ali Hattap'a vermediklerini, Ali Hattap'ın da bu sebepten dolayı cinayeti işleyerek altınları alıp kaçtığını ileri sürdü. Ali Hattap'ın çaldığı altınlarla birlikte Suriye’ye kaçacağı yönünde istihbarat alan polis ekipleri çalışmalarını genişletti. Ali Hattap'ın Adana’ya geldiğini tespit eden polis, düzenlediği operasyonla şüpheliyi saklandığı evde yakaladı. ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI Ali Hattap, Adana Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Bursa’ya getirildi. Ali Hattap, Bursa Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Katil zanlısı Ali Hattap’ın adliyeye getirilmesi Haber: İsmail Hakkı SEYMEN - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,(DHA) ============== İKİZ PLAKA TAKILI OTOMOBİLİ, SÜRÜCÜSÜNÜN KREDİ KARTI YAKALATTI BURSA’da radar uygulaması sırasında kontrole takılan bir otomobilin tescil bilgilerinin farklı bir model otomobile ait olduğunu fark eden jandarma ekipleri, ikiz plaka kullanıldığı tespit edilen otomobil sürücüsünü kredi kartı bilgilerinden yakaladı. Sürücüye, 5 bin 488 TL ceza kesilirken, otomobiller otoparka çekildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cuma günü gerçekleştirilen radar uygulamasında 16 AAB 723 plakalı otomobilin tescil bilgilerinde farklılık olduğunu tespit etti. Otomobilde ikiz plaka kullanıldığını saptayan ekipler, aracın terör amaçlı kullanılabileceği ihtimali üzerinde soruşturmayı yoğunlaştırdı. Sürücünün otomobile aldığı yakıtın ücretini kredi kartı ile ödediğini tespit eden jandarma, kart bilgilerinden şüphelinin ikiz plakalı otomobili kullanan kişinin H.İ.T. olduğunu saptadı. Şüpheli gözaltına alınırken resmi belgede sahtecilik suçundan 5 bin 488 TL ceza kesildi.

ASIL SAHİBİNE ULAŞILDI OTOMOBİLLER OTOPARKA ÇEKİLDİ Araştırma sonucu gerçek plakanın bulunduğu otomobilin asıl sahibine ulaşıldı. Mevcut veri analiz sistemleri üzerinden aracın PTS, HGS/KGS ve yakıt istasyonu bilgileri çıkartılarak konum tespiti yapıldı ve görüntü kayıtları alındı. İkiz plaka takılı araçlar otoparka çekilirken, plakalar incelenmek üzere Kriminal Laboratuvarına gönderildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İkiz plakalı otomobillerden görüntü

-Jandarma ekiplerinden görüntü Süre: 0.52 Boyut: 97 MB Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) ========== BARTIN'DA MOTORU TUTUŞAN OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ BARTIN'da, seyir halindeyken motoru tutuşan otomobil alev topuna döndü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi. Yangın, akşam saatlerinde Gölbucağı Mahallesi Asma Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 67 DU 979 plakalı otomobilin motorundan duman yükseldiğini fark eden sürücü Engin Kılıç, aracı durdurdu. Otomobilin yandığını gören çevredekiler yardıma koşarak alevlere müdahale etti. Bu sırada itfaiyeye de haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otomobilin yanması

- İtfaiye ekiplerinin gelmesi

- Yangının söndürülmesi

- Vatandaşlardan görüntü HABER: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) =============================== ESNAFTAN POLİSLERE PASTA SÜPRİZİ BARTIN'da kent merkezinde kavga ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekiplerine, esnaflar sürpriz yaptı. Esnaflar, polislerin gününü kutlayarak birlikte pasta kesti. Bartın Hükümet Caddesi'ndeki esnaflar, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle polise sürpriz hazırladı. Esnaf, polisi arayarak cadde üzerinde kavga olduğu ihbarını yaptı. İhbar üzerine çok sayıda polis, olay yerine sevk edildi. Caddeye gelen polisler koşarak kavga eden gurubu ararken, esnaflar bir iş yerinden pasta ile çıktı. Esnaflar polislerin yanında toplanarak, alkışlarla Polis Haftasını kutladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polise ihbar yapılması

-Ekiplerin gelmesi

-Pastanın polislere ikramı

-Polislerin şaşkınlığı

-Hep birlikte pasta yemeleri