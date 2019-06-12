DHA YURT BÜLTENİ - 25

TUNCELİ'DE PKK'LI TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA: 4 ASKER AĞIR YARALI TUNCELİ'de, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker ağır yaralandı.

Merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında akşam saatlerinde bir grup PKK'lı terörist tespit eden güvenlik güçleri, 'Teslim ol' çağrısında bulundu. Teröristlerin, çağrıya ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin durumlarının ağır olduğu belirtildi. Takviye güvenlik görevlilerinin sevk edildiği bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Tunceli Devlet Hastanesi

Helikopterin inişi

Yaralı askerlerin acile alınması

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: TUNCELİ,(DHA) ÇORUM'DA ŞİDDETLİ HORTUM ÇATILARI UÇURDU, AĞAÇLARI DEVİRDİ ÇORUM'un Laçin ilçesine bağlı Narlı köyünde, fırtına nedeniyle çıkan hortum, ev ve ahırların çatılarını uçurdu, ağaçları yerinden söktü.

Laçin ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağmur ve fırtına etkili oldu. Fırtınayla ile birlikte oluşan hortum, ilçeye bağlı Narlı köyünde ev ve ağırların çatılarını uçurdu. Şiddetli hortum, köyde çok sayıda ağacı da yerinden söktü. Bir traktörün kasasını ters çeviren hortum, köyde paniğe neden olurken, bazılı ekili tarım arazileri de zarar gördü.

'30'UN ÜZERİNDE EVDE HASAR OLUŞTU'

Köy muhtarı Birol Temel, 30'un üzerinde evde hasar oluştuğunu belirterek, "Şiddetli rüzgar ve oluşan hortumda, 30'un üzerinde evlerde hasar mevcut. Bu sayıda artabilir de, çok şükür can kaybımız yok. Elektrik direkleri devrildi, çatılar uçtu" dedi. 'BİR FELAKET YAŞADIK'

Hortumda evi ve ahırı büyük zarar gören Kenan Türkmen, "Bir felaket yaşadık, evimiz ve ağırımız büyük hasar gördü. Eşim de son anda yıkılan ağırın enkazı altında kalmaktan son anda kurtuldu" diye konuştu. 'AĞAÇLARI KÖKÜNDEN SÖKTÜ'

Hortum nedeniyle ağaçların kökünden koptuğunu anlatan köy sakini Halil Yılmaz ise "Akşam saatlerinde hortum çıktı. Pek çok evin çatılarını uçurdu. O sırada ben arazideydim. Hortumu görüyordum. Ağaçları kökünden söktü" ifaddelerinde bulundu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hortum

-Yıkılan ahırlar ve evler

-Köylülerin enkazlar arasında gezmesi

-Detaylar Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / ÇORUM,(DHA) BEYPAZARI'NDA SAĞANAK SU BASKINLARINA YOL AÇTI ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde sabah saatlerinden beri etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Ankara genelinde etkili olan yağışlı hava, etkisini şehrin batı kesimlerinde artırdı. Beypazarı ilçesinde de akşam saatlerinde şiddetlenen sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar dere yatağına döndü. Ayvaşık Mahallesi'ndeki bazı binaların bodrum ve giriş katlarını ise su bastı.

Öte yandan, sağanak Beypazarı'nın yanı sıra Nallıhan ve Ayaş ilçelerinde de etkisini gösterdi. Bölgedeki tarım arazileri, yağıştan olumsuz etkilendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Sel sularından görüntü Haber: Caner ÜNVER - Hasan POLAT / BEYPAZARI(Ankara),(DHA) İTFAİYE YANGINA GİDERKEN PARK EDEN ARAÇLARA TAKILDI İZMİT'te, bir dükkanın içerisinden yoğun duman geldiği ihbarı üzerine yola çıkan itfaiye ekipleri, dar sokaklarda kaldırım kenarına park edilen araçlar yüzünden olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.

Gece saatlerinde İzmit Tepecik Mahallesi Tepecik Sokak üzerindeki bir elektrikçi dükkanından yoğun duman geldiğini görenlerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. 3 itfaiye aracıyla yola çıkan ekipler, dar sokaklarda kaldırım kenarlarına park edilen araçlar sebebiyle yangın yerine ulaşamakta zorlandı. Ara sokaklarda yaklaşık yarım saatlik mücadelenin ardından içerisinden duman gelen dükkana ulaşan itfaiye ekipleri, elektrik kontağından kaynaklanan yangını kısa süre içerisinde söndürdü. Dükkanda hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- İtfaiye araçlarının sokaklarda ilerlemeye çalışmaları(cep telefonu)

- Dar sokaktaki itfaiye araçlarından görüntüler

- İtfaiye aracının sokak üzerinde manevra yapmaya çalışması

- İtfaiyecilerin çalışmaları

- Yanan dükkandan görüntü

- Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli),(DHA) 2 KATLI EVİN ÇATISINDAKİ YANGIN KORKUTTU KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, 2 katlı bir evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Gece saatlerinde, Başiskele Kullar Mehmetağa Mahallesi Kullar Caddesi üzerindeki Mustafa Çoban'a ait 2 katlı evin çatısında yangın çıktı. Binanın çatısından yükselen dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, binanın çatısındaki yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle bina boşaltılırken, çatıda hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili bilgi veren Mehmetağa Mahallesi Muhtarı İsmail Özkar, "Yangın elektrik kontağından çıkmış. Çünkü binanın çatısındaki arızadan dolayı elektrik direği de yandı. Allah'tan ucuz kurtardık. Yaralımız yok. Maddi hasar var ancak o da karşılanır. Sıkıntı yok" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Olay yerinden görüntüler

- İtfaiyenin çalışmaları

- Mahalle muhtarı İsmail Özkar ile röp.

- Detay Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA) EREĞLİ'DE İKİ KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde mobese kameralarına yansıyan iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı.

İlk kaza saat 22.30 sıralarında Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı’nda meydana geldi. Kadir D.’nin kullandığı 67 LU 547 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hatice T.’ye (60) çarptı. Kazada, yaralanan Hatice T., yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Hatice T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İkinci kaza ise Kışla kavşağında meydana geldi. Fikret K. (47) yönetimindeki 06 SS 564 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Murat A.’nın (49) kullandığı 67 LP 897 plakalı otomobile çarptı. Kazada Fikret K.’nin otomobilinde bulunan Emine K. (43) ve Ümran K. (49) yaralandı. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılan hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. KAZALAR MOBESE KAMERALARINA YANSIDI

Yaşanan iki kaza mobese kameralarınca kaydedildi. İlk kazada kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmek isteyen Hatice T.’ye otomobilin çarptığı ve aracın yoldan çıkarak kavşağa girdiği görülüyor. İkinci kazada ise kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobilin kavşaktan dönüş yapan otomobile çarptığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-İlk kazanın mobese görüntüsü

-Kaza yerinden detay

-İkinci kaza mobese görüntüsü

-Yaralıya müdahale

-Kazadan detay Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / ZONGULDAK,(DHA) ÖZÇEKİM YAPARKEN 4 METREDEN SULAMA KANALINA DÜŞTÜ ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla özçekim yaptığı sırada dengesini kaybedip, 4 metreden sulama kanalına düşen Serhan Kiretli, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Manavgat’ın Bahçelievler Mahallesi 5066 sokakta meydan geldi. Arkadaşlarıyla sokakta yürürken özçekim yapan ve şakalaşan Serhan Kiretli, dengesini kaybederek yol kenarından geçen DSİ’ye ait sulama kanalına düştü. Kiretli’yi çıkaramayan arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yardım ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri gören vatandaşlar da kurtarma çalışmalarını izlemek ve yardım etmek için sokağa indi.

Kanala düşen Serhan Kiretli, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri tarafından sedyeye alındı. Sedye, bağlanan halatlar yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye götürülen Serhan Kiretli’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kanalın içinde yaralının sedyeye alınması

- Sedyeye halatların bağlanması

- Yaralının sedyeyle yukarı çekilmesi

- Yaralının ambulansa konulması

- Olay yerinden detay görüntüler Haber-Kamera: Mithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya),(DHA) VALİNİN MAKAM ARACININ DÜŞEN PLAKASINI BULUP, TESLİM ETTİ KIRIKKALE Valisi Yunus Sezer'in trafikte seyir halindeyken düşen makam aracının plakası, arkasındaki araçta bulunan Mustafa Cengiz tarafından bulunup valiliğe teslim edildi.

Vali Yunus Sezer'in içinde bulunduğu makam aracının ön tarafında bulunan '71 0001' numaralı resmi plaka, bugün öğle saatleride kent merkezinde seyir halindeyken düştü. Vali Sezer'in aracının arkasındaki araçta bulunan Mustafa Cengiz, durumu fark etti. Sürücüyü durduran Cengiz, düşen plakayı aldı. Cengiz, plakayı valiliğe giderek görevlilere teslim etti. Cengiz, plaka elindeyken çektiği videoyu, "Valimizin aracı plakayı önümüzde düşürdü. Biz de gereğini yaptık ve aracın plakasını alarak Kırıkkale Valiliği'ne teslim ettik. İnşallah Sayın Valimizle de bir gün tanışmak istiyoruz" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

(cep telefonu görüntüsü)

-Araçtaki konuşmalar ve plaka Haber: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,(DHA) BURSA MERKEZLİ 5 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 28 GÖZALTI BURSA merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan çete üyesi 28 şüpheli gözaltına alınırken, 2 tabanca, 8 av tüfeği ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir çetenin kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Haklarında ihbar bulunan çete üyelerini takibe alan KOM ekipleri çete üyesi olduğu tespit edilen 33 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kişiler hakkında yakalama kararı alan ekipler, merkez Bursa olmak üzere Diyarbakır, İstanbul, Yalova ve Kocaeli illerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan 33 kişiden 28'i yakalanırken şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 107 av tüfeği fişeği, 16 tabanca mermisi, 16 hint keneviri kökü ve 50 kurusıkı mermisi ele geçirildi.

Polis, 28 şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.