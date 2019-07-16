DHA YURT BÜLTENİ - 25

BİNGÖL'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı. Bingöl Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında yüzlerce kişi ellerindeki Türk bayrağıyla Hükümet Konağı önünde toplandı. Anma programında konuşan Vali Kadir Ekinci, tarih boyunca haksızlıklarla boyun eğmeyen, her zaman mazlumun yanında yer alan Bingöllülerin 'Cesur Bingöl' adını fazlasıyla hak ettiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Bir yandan toprağa verdiğimiz fidanlarımız, bir yandan istiklal ve istikbalini garanti altına aldığımız aziz cennet vatanımız. 15 Temmuz gecesinde de var olan şuur bu şuurdur, var olan irade bu iradeydi. O irade Bedir'de, Uhud'ta, Hendek'te, Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kurtuluş savaşında ne idiyse, 15 Temmuz gecesinde de o milletin ruhunda, duruşunda, gıyabında oydu. Bin yıl önce Malazgirt'te Anadolu'yu bu insanlara vatan edinmek üzere, dimdik duran ruh neyse 15 Temmuz gecesinde bu ülkeyi gelecek nesillere taşıma iradesi de aynı iradedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Etkinlikten görüntüler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL / BİNGÖL,(DHA)

Hatay’da 15 Temmuz etkinliği

HATAY’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Antakya Anıt Meydanı'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, dini kanaat önderleri, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kuran-ı Kerim tilaveti ve Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu’nun 15 Temmuz demokrasi şehitleri için okuduğu dua ile devam etti. Etkinlikte konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, 15 Temmuz 2016 tarihinde bu millettin silahları ile silahlanmış FETÖ’cü bir grubun, istiklal ve istikbale darbe vurmak, Türkiye’yi bölüp parçalamak, ülkede bir iç savaş çıkarmak, sosyal grupları birbiriyle çatıştırmak, Türkiye’yi terör örgütlerinin barınağı haline getirmek için darbe girişiminde bulunduğunu anlattı. Darbeci hainlerin, bu milletin asil duruşunu, cesaretini, ferasetini, birlik ve beraberliğini hesaplayamadığını aktaran Doğan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sokakları, meydanları, köprüleri tutun talimatını; siyasi parti temsilcilerini, vatandaşları meydanlara davet etmesini hesaplayamamışlardı. Bu millet FETÖ ihanetini asla unutmayacaktır. 15 Temmuz 2016’da bu milleti sokağa davet eden sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere siyasi parti temsilcilerimize ve o gün sokağa çıkan herkese vatan için, millet için, devlet için, bayrak inmesin ezan dinmesin diye meydanlara inan tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruzö dedi.

Konuşmaların ardından Antakya Medeniyetler Korosu tarafından kısa bir konser verildi. 15 Temmuz darbe girişiminde mücadelenin sembolü haline gelen salalar, tüm Türkiye'de olduğu gibi Hatay'daki tüm camilerde aynı anda okundu.