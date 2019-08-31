DHA YURT BÜLTENİ - 25

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde Mustafa Çakmak'ın kullandığı tur otobüsünün devrildiği kazada, 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı. Kaza, saat 20.30 sıralarında Akseki-İbradı ilçeleri arasındaki Çamlıyokuş mevkisinde meydana geldi. Antalya'dan İbradı ilçesine seyreden Mustafa Çakmak yönetimindeki 54 PN 888 plakalı tur otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüsü yola devrildi. Kazada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaşamını yitirirken, 29 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan ve altında kalan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulanslarla Akseki ve Manavgat'taki hastanelere sevk edildi. Ölen yolcunun cenazesi ise incelemeden sonra Akseki Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kaza nedeniyle Akseki- İbradı yolu uzun süre trafiğe kapandı. Jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Otobüsün kaldırılması ve yolun temizlenmesinden sonra karayolu yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'da, Konyaaltı sahilinden denize giren ve iyi yüzme bilmediği öğrenilen Mehmet Eber (32) boğuldu. Arkadaşları Eber'in cesedinin sudan çıkarıldığı sırada gözyaşı döktü. Olay, saat 22.00 sıralarında Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Isparta'dan arkadaşlarıyla Antalya'ya tatile gelen Mehmet Eber, akşam saatlerinde Konyaaltı sahilinde denize girdi. Arkadaşları kıyıda oturduğu sırada tek başına yüzen Eber, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları aralamalarına rağmen bulamadıkları Eber için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizde uzun süre arama yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Eber'i kıyıdan 5 metre uzaklıkta suyun dibinde hareketsiz şekilde buldu. Kıyıya çıkararak kalp masajı yapılan Mehmet Eber, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Mehmet Eber kıyıya çıkarıldığı sırada bir arkadaşı, suya girerek ağladığı görüldü. Kıyıda yapılan müdahale sırasında ise diğer arkadaşları Eber'in başında oturarak gözyaşı döktü. Yüzmet bilmediği belirtilen Mehmet Eber'in cenazesi, yapılan incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

EDİRNE ve Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi. Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Fener Alayı yürüyüşü yapıldı. Edirne Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı. Fener alayına katılanlar ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk resimleriyle Talatpaşa Caddesi'nden, Atatürk Anıtına yürüdü. Yürüyüşte meşale yakan grup, Selimiye meydanına geldiğinde havai fişek gösterileri gerçekleştirildi. Törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "97 yıl 4 gün önce 26 Ağustos'da başlayan Büyük Taarruz sadece ve sadece bütün Dünya savaş tarihinde eşi benzeri görülmemiş şekilde 5'inci günde hedefine ulaştı. "diye konuştu. Etkinlik Atatürk Anıtı'nda Belediye Bandosu eşliğinde söylenen İzmir Marşı ile son buldu.

TEKİRDAĞ'DA ASKERİ BANDO KONSER VERDİ

Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle kentte, fener alayı yürüyüşü, askeri bando konseri ve mehteran ekibi yürüyüş yaptı. Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayına katılanlar ellerinde Türk bayrakları ile Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü önünden Sahil Dolgu Alanı'na yürüdü. Burada 5'nci Kolordu Bando ekibi tarafından vatandaşları konser verdi. Öte yandan Tekirdağ Valiliği'nce de kentteki bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Görüntü dökümü:

(Edirne)

Ellerinde Türk Bayrağı ile yürüyen grup

Meşalelerin yanması

Atatürk anıtına gelinmesi

Havai fişek gösterisi

Recep Gürkan konuşması

(Tekirdağ)

Askeri bando gösterisi

Alanda toplanan kalabalık

Yelken kulüpte toplanan kortej

Fener alayı yürüyüşü

Mehteran takımı marşları

Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Ruhan YALÇIN-Olgay GÜLER /EDİRNE, (DHA)

Funda Arar: Kadına şiddet psikolojik rahatsızlık

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya'da sahneye çıkan sanatçı Funda Arar, namus adı altında yapılan şiddettin namusla alakası olmadığını belirterek, "Bence insanların kendi psikolojik rahatsızlıkları diye düşünüyorum. Kadına şiddet psikolojik rahatsızlık" dedi.

Antalya'da Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü sanatçı Funda Arar, halk konseri verdi. Kepez Kent Meydanı'nın açılışının da gerçekleştiği konser öncesinde ünlü sanatçı ve Belediye Başkanı Hakan Tütüncü kameraların karşısına geçti. Konser alanında oluşturulan ve üzerinde 'Kadına Şiddete Hayır' yazılı panoya, Hakan Tütüncü ve beraberindeki siyasetçilerle imza atan sanatçı Funda Arar, daha sonra duygularını gazetecilerle paylaştı.

Kadına karşı şiddetin hat safhaya ulaştığını belirten Funda Arar, "Her geçen gün artan şiddet olaylarını haberlerde izliyoruz. Tabii ki de hiçbirimizin tasvip ettiği bir durum değil. Olamaz da. Bence hiçbir canlıya şiddet uygulanmaması gerekiyor. Çocuklara, kadınlara, hayvanlara, erkeklere şiddet uygulanmamalı. Ben şiddetin her türlüsüne kesinlikle karşıyım. Karşı da durmamız gerekiyor. Özellikle ülkemizde böyle bir yara, kadın cinayetleri bizi çok üzüyor. Sosyal medyada da bununla ilgili çok paylaşım oldu. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de eğitimsizlik. Aileden başlıyor. Özellikle erkek çocuklarımızı şiddete eğilimli olarak eğitmememiz gerekiyor. İyi eğitmemiz gerekiyor. Zihniyetin değişmesi gerekiyor. Namus adı altında yapılan bu tarz şiddetin aslında namusla alakası olmadığını hepimiz biliyoruz. Bence insanların kendi psikolojik rahatsızları diye düşünüyorum. Kadına şiddet psikolojik rahatsızlık" dedi.

Konser sırasında da imzaladığı panoyu seyircilere gösteren ünlü sanatçı, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek, "Kepez Belediyesi'ni bu davranışından dolayı kutluyorum. Böylesi güzellikler için kutluyorum. Çok güzel bir şey. Bu pano harika bir pano" diyerek bir şarkısını da şiddet gören kadınlar için seslendirdi. Funda Arar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutladı.

Konser öncesinde Kepez Kent Meydanı'nın açılışı da yapıldı.