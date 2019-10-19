DHA YURT BÜLTENİ - 25

Otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öldü

NİĞDE'de, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca (22), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde, Niğde- Bor yolunda meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencileri Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza yerindeki ekiplerden görüntü

- Hastanenin acil servisinden görüntü

- Acil servis önündeki kalabalıktan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI / NİĞDE,(DHA)

Otomobil ile çarpışan halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS'ta, halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, üniversite öğrencisi Emel Duruduygu (22) hayatını kaybetti, o anlar kameraya yansıdı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Eğri Köprü Mahallesi İsmet Yılmaz Caddesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Başpınar yönetimindeki 58 H 0067 plakalı halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi soncucu 58 MA 0095 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından kontrolden çıkan halk otobüsü kaldırımı geçtikten sonra boş araziye yan yatarak devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada otobüste bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Emel Duruduygu olay yerinde hayatını kaybederken, otobüs şoförü Mustafa Başpınar ise yaralandı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan otobüs şoförü Mustafa Taşpınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Emel Duruduygu'nun cenazesi ise otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsünün ise olaydan sonra olay yerinden kaçtığı belirlendi. Plakadan yola çıkan ekiplerin biri İranlı 2 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.