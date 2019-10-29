DHA YURT BÜLTENİ-25 

Karaman'da silahlı çatışma: 1'i polis 2 yaralı Karaman'da iki grup arasında çıkan çatışmada olaya müdahale etmek isteyen polis memuru Yücel Karadağ ile yoldan geçen Zafer Şahin, yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Olay, saat 17.00 sıralarında Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki binanın 1'inci katında meydana geldi. Binanın birinci katındaki dairenin balkonunda oturan kimliği belirlenemeyen 2 kişi ile sokaktaki bir kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, ihbar üzerine olay yerine gelen Cinayet Büro amirliğinde görevli sivil kıyafetli polisler, olay yerine geldi. Ancak çatışmanın otasında kalan ve araçlarını kendilerine siper eden polisler, çatışan kişilere kendilerinin polis olduğunu tanıtıp, silahlarını atmalarını istedi. İki grup çatışmayı sürdürmesi üzerine polis, tabancayla havaya uyarı atışında bulundu. Bu sırada evin balkonundan ateş eden saldırganın tüfeğinden çıkan saçmalar polis memuru Yücel Karadağ'ın, bacaklarına ve beline isabet etti. Yaralanan Karadağ'a ilk müdahale meslektaşları tarafından yapıldı.

ÇATIŞMA ANI DHA KAMERALARINA YANSIDI Silahlı kavga anı ise DHA kameralarına yansıdı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışma sırasında yoldan geçen Zafer Şahin de vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. YARALI POLİS, 'PANİK YAPMAYA GEREK YOK' Yaralanan polis memuru Yücel Karadağ, müdahale eden sağlık görevlilerine "Panik yapmaya gerek yok. Beni alın buradan. Çıkalım buradan" diyerek uyarıda bulundu. Ambulansa alındığı sırada da müdürlerine "Müdürüm iyiyim. Daha önce de yaralanmıştım. Büyütecek bir şey yok." dedi. Yaralı Karadağ ve Şahin, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evin balkonunda bulunan 2 kişi ile onlara ateş eden 1 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. Görüntü Dökümü

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- Çatışma anı

-Yaralı polisten detay

- Polisin ambulansa alınması

- Şüphelilerin gözaltına alınması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA) ============================ Öğrencilerin kaldığı otelin çatısı yandı

Bartın'ın Ulus ilçesinde belediyenin işlettiği 3 katlı otelin çatısında yangın çıktı. Otelde kalan öğrenciler dışarı çıkarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Saat 16.30 sıralarında, Ulus Belediyesi'ne ait Mezgeler Mahallesi'ndeki 3 katlı otelin çatısında yangın çıktı. 36 odalı otelde kalan 17 üniversite öğrencisi ile 4 aile dışarı çıktı. Yangına ilk olarak Ulus Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine Bartın ve Abdipaşa belediyeleri ile Ulus Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler de destek verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu 1 saatte kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında otelde bulunan eşyalar vatandaşların yardımıyla dışarıya çıkartıldı. 2 itfaiyeci ayaklarına batan cisimler nedeniyle yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan itfaiyeciler tedavi altına alındı. Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun yangınla ilgili olarak, "24 yıl önce yapılan ancak hizmete açılmayan otelimizi belediyemiz imkanlarıyla geçtiğimiz yıl hizmete açmıştık. Akşam saatlerine doğru çatıda dumanlar yükselmeye başladı. Otelde bulunan 17 öğrenci ve 4 aileyi tahliye ettik. Ekiplerimiz anında müdahale etti. Çok korktuk. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangın cep telefonu görüntüsü

-Otelden çıkan dumanlar

-Yangına müdahale edilmesi

-Ekiplerden detay

-Vatandaşlardan detay

-Gözyaşlarına boğulan vatandaşlar

-Yaralı itfaiye eri

-Belediye Başkanı Uzun ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA) ============================ Telefon hatlarında sinyal düşüklüğü olunca yakalandılar Konya'nın Güneysınır ilçesinde telefon kablolarını keserken suçüstü yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Karagüney Mahallesi ve civarında telefon hattında sinyal düşüklüğü olduğu yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine bölgeye giden Güneysınır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K. (37) ve C.E.'yi (40) telefon kablolarını keserken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada kestikleri 300 metre uzunluğunda kablo, demir kesme makası, kablo çekme halatı, demir testere, el feneri, 2 adet telsiz,3 adet telefon ve 4 adet sim kart ele geçirildi.