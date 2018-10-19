DHA YURT BÜLTENİ 26

KAYSERİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 ÖLÜ, 1 YARALI (2) - YENİDEN KAYSERİ-Adana karayolunda, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında Kayseri-Adana karayolu Yeşilhisar ilçesi Gülbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Keziban Oruçhan (35) yönetimindeki 38 JA 364 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Otomobil içerisinde sıkışan 3 yaşındaki Kadir Haktan Kahraman, Ahmet Keskin (35), Servet Kahraman (35) ile otomobil sürücüsü Keziban Oruçhan yaşamını yitirdi. Kazanın meydana geldiği Kayseri-Adana karayoluna ihbar üzerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Seyide Aydın ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri meydana gelen kaza sonrası yaptığı incelemede küçük çocuğun otomobilden fırlayan cansız bedenini kaza yerinin yaklaşık 50 metre gerisinde buldu. Yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan Adana-Kayseri karayolu, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- ================== MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI: 2 YARALI UŞAK'ta, kavşaktan dönen otomobile çarpan motosiklet sürücüsü H.H. (23) ve motosiklette yolcu olarak bulunan H.H.'nin kız arkadaşı B.K. (22) hafif şekilde yaralandı.

Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında Uşak-İzmir D-300 Karayolu Hacıkadem Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan Hacıkadem Mahallesi yönüne giden E.Y. (52) idaresindeki 64 DF 110 plakalı otomobil kavşaktan dönüş yaptığı sırada üniversitesi öğrencisi H.H. yönetimindeki 20 GC 609 plakalı motosiklet otomobile yan taraftan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü H.H. ve motosiklette yolcu olarak bulunan H.H.'nin kız arkadaşı Azerbaycan uyruklu B.K. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Burada tedaviye alınan ve Uşak Üniversitesi öğrencisi oldukları öğrenilen H.H. ve B.K.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden görüntü

- Motosiklet ve otomobilden görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber - Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA) ============================ SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN TERÖRİSTLER YAKALANDI (EK GÖRÜNTÜLERLE) SURİYE'nin Kobani kentinden yasadışı yollarla Türkiye'ye geçen ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan PKK/PYD üyesi silahlı 3 terörist ile onlara yardım ve yataklık eden 10 kişi yakalandı. Gözaltına alınan teröristlerin Suruç ilçesinde güvenlik güçleri ile siyasi parti yöneticilerine yönelik suikast hazırlığı içerisinde oldukları öğrenildi. Suriye'nin terör örgütü PYD denetimindeki Kobani kenti ile komşu olan Suruç'ta, polis ve jandarma ekipleri, PKK/KCK/YPG terör örgütüne yönelik ortaklaşa düzenledikleri operasyonda, Suruç ilçesine bağlı kırsal Payamlı Mahallesi yakınlarında durdurulan bir araçtaki 3 kişiyi gözaltına alınırken arabada yapılan aramada ise mühimmat ele geçirildi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, bu şahıslarla bağlantısı olduğu belirlenen 10 kişiyi düzenledikleri operasyon sonucu yakaladı. Şahısların evlerinde yapılan aramada 5 kilo 17 gram ağırlığında C4 patlayıcı madde, 2 kilogram A4 patlayıcı madde, 7 adet el bombası, 1 adet Kaleşnikof marka silah ve bu silaha ait şarjör ile basılı vaziyette 30 adet fişek, 1 adet Uzi marka silah, bu silaha ait 2 adet şarjör, 1 adet Thompson marka otomatik silah, bu silaha ait 2 adet şarjör, 1 adet CZ25 marka otomatik silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör ile 1 adet susturucu, 3 adet Baretta marka silah ve bu silahlara ait 6 adet şarjör ile 2 adet susturucu, 1 adet Glock marka tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet şarjör, 1 adet Browning marka tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet şarjör, 2 adet av tüfeği, bin adet mermi, 1 adet verici, 2 adet alıcı devre, 4 adet elektrikli kapsül, 13 adet pil ve 2 adet inşaat eldiveni ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin siyasi parti Şanlıurfa yöneticileri ile emniyet ve jandarma personeline ayrıca belirlenen kritik bazı hedeflere yönelik eylem hazırlığında oldukları tespit edildiği kaydedildi. Şüphelilerin sorgulaması devam ederek sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmat

- Ele geçirilen patlayıcılar

- Genel ve detay görüntüler Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA) ================ ŞIRNAK'TA FETÖ OPERASYONU: GÖZALTINA 19 ASKER 10'U İTİRAFÇI OLDU ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY terör örgütü imamlarınca ankesörlü telefon hatlarından aranan askerlere yönelik düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 19 askerden 10'u itirafçı oldu. Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY terör örgütü mahrem imamlarınca ankesörlü sabit telefon hatlarından sık sık aranan askerlere yönelik geçtiğimiz günlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 14 astsubay ve 3 uzman çavuş olmak üzere 19 askeri personel, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan sanıklardan 10'u itirafçı olmak istediğini beyan etti. Bunun üzerine 10 asker, adli kontrol talebi ile serbest bırakılırken, 9 şüpheli ise tutuklama talebiyle Şırnak Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Burada ifade veren sanıklardan biri daha adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 8 şüpheli ise tutuklandı.

========================== ESKİ BAŞBAKAN DAVUTOĞLU, ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU KAHRAMANMARAŞ'ta, gençlerle bir araya gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, sağlam tarih bilincinin temelinde sağlam tarih bilgisi olması gerektiğini ifade ederek, "Tarih dizileri üzerinden sadece tarih bilinci oluşturmaya kalkarsanız, o tarih dizileri de tarihi vakadan çok bugünle ilgili bir mesaj vermeye, dayanmaya başladığında bilinçle bilgi arasındaki bağ kopar" dedi.

Kahramanmaraş 5'inci Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında son çıkardığı 'Duruş: Gençlerle yüz yüze' isimli kitabının imzalamak için şehre gelen Ahmet Davutoğlu, ilk olarak Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti. Daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'u ziyaret eden Davutoğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Okuma Koordinatörlüğü'nün daveti üzerine kitabının mütalaasını etmek için gençlerle bir araya geldi. Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe öğrencilerin ilgisi yoğun olunca dışarıda kalan öğrencilere Ahmet Davutoğlu'nun konuşması sinevizyondan izlettirildi.

'TARİHE ASLA SLOGANLA BAKMAYACAKSINIZ'

Programa eşi Sare Davutoğlu ile katılan Ahmet Davutoğlu, kitabını 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yazmaya karar verdiğini söyledi. Kimlik bilinci, ahlak, tarih, bilgi, düşünce metodu gibi bölümlerinden ifade eden Ahmet Davutoğlu, 2 saat 15 dakikalık konuşmasının tarih bölümüne geldiğinde gençlerden tarihin nesnesi yerine öznesi olmalarını istedi. Her zaman tarih bilincini vurguladığını ancak bu konuda son zamanlarda kendisini üzen bazı noktalar olduğunu ifade eden Davutoğlu, şunları söyledi:

"Arkadaşlar, sloganlarla rivayetlerle tarihi ayır edeceksiniz. Son dönemlerde tarihe yaptığımız referanslar öylesine bir sloganlaşma ve hamaset haline dönüşmeye başladı ki, gerçek tarihi arka planı bilmeden daha yüksek sesle bağırdığımızda daha güçlü bir tarih bilincimiz olacakmış gibi bir kanaate sahip olabiliyoruz. Tarih bilincine sahip olmak sloganla bir şeyi dile getirmek değildir. Slogan gerekir siyasette, başka yerde, her yerde olabilir. Ama kültür ortamı itibariyle bakıldığında sağlam tarih bilincinin temeli, sağlam tarih bilgisidir. Tarih dizileri üzerinden sadece tarih bilinci oluşturmaya kalkarsanız, o tarih dizileri de tarihi vakadan çok bugünle ilgili bir mesaj vermeye dayanmaya başladığında bilinçle bilgi arasındaki bağ kopar. Ciddi eserlerden tarihi öğreneceksiniz, o tarihin öznesi olacaksınız. Ama asla hamaset ile, slogan ile tarihe bakmayacaksınız. Neyse vaka odur. Onu öğrenip, onun hakkını vereceksiniz."

Ahmet Davutoğlu'na konuşmasının ardından KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can tarafından el işi sandık, Doğu Türkistanlı öğrenciler tarafından da yöresel şapka olan Doppa hediye edildi.