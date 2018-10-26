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DHA YURT BÜLTENİ - 26

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 02:50 | Son Güncelleme

YÜKSEKOVA'DA 2 KÖY SEL SULARI ALTINDA KALDI   HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kadıköy ve Adaklı köylerinde etkili olan şiddetli yağış, sele neden oldu.

YÜKSEKOVA'DA 2 KÖY SEL SULARI ALTINDA KALDI

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kadıköy ve Adaklı köylerinde etkili olan şiddetli yağış, sele neden oldu. 150 haneli Kadıköy'de yaklaşık 100 ev tahliye edilirken, Adaklı köyünde ise dere kenarı yakınında yaşayan vatandaşlar evlerini boşaltmak zorunda kaldı.
Yüksekova ve çevresinde 2 gündür etkili olan yağmur, ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan 150 haneli Kadıköy ve yaklaşık 100 haneli Adaklı köylerinde sel felaketinin yaşanmasına neden oldu. Aniden bastıran yağmurun ardından gelen sel suları, Kadıköy köyünde birçok evi sular altında bıraktı. Sel sularının giderek artması üzerine de yaklaşık 100 hane, evlerini boşaltmak zorunda kaldı.
Kadıköy'e yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı köyünde de sel nedeniyle benzer manzaralar yaşandı. Köyün içerisinden geçen Çemine Deresi, sel suları yüzünden taştı. Burada ise dere kenarında yaşayan birçok vatandaş evlerini boşaltarak daha güvenli noktalarda bulunan yakınlarının evlerine sığındı.
Kadıköy ve Adaklı köylerinde yaşanan sel felaketini ardından Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ile belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makinaları sel sularının evlere zarar vermemesi için yoğun bir çalışma yürütürken, köylüler de gelen ekiplere yardım etti. Bölgedeki ise yağış sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Yağmur ve şimşek görüntüsü
İş makinalarının çalışması
Selden görüntü
Vatandaşlardan görüntüler
-Röp.

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN / YÜKSEKOVA(Hakkari),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

HATAY’DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

HATAY’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Hatay’ın merkez Antakya ilçesirde gün boyu aralıklarla devam eden yağışlar, akşam saatlerinde sağanağa dönüştü. Sağanak yağış nedeniyle yollarda trafik durma noktasına gelirken, tarihi Uzun Çarşı'da Habib-i Neccar Dağı’ndan gelen yağmur suları esnafa sıkıntılı saatler yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlere göre Hatay’da yağışların yarın da devam etmesi, cuma günü ise yağışlı havanın yerini güneşli bir havaya bırakması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Sağanak yağıştan görüntü
- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 00'42" - BOYUT: 80 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK / HATAY,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ZİGANA DAĞI GEÇİDİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

GÜMÜŞHANE-Trabzon sınırındaki Zigana Dağı geçidi yağan karla beyaza büründü.
Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan Gümüşhane-Trabzon sınırındaki Zigana Dağı geçidine mevsimin ilk yarı yağdı. Zigana Dağı geçidi yağan karla beyaza büründü. Zigana Geçidi'nde kar kalınlığı 5 santimetreyi aştı. Karayolları ve trafik ekipleri, geçidi kullanan sürücülere dikkatli seyretmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Zigana dağı kar yağışı detayları
-Detaylar

Haber-Kamera: Sinan UÇAR / GÜMÜŞHANE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

SİVAS’TA KAR MANZARASI

SİVAS'ta etkili olan kar yağışı sonrası tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu.
Kentte gün boyu etkili olan sağanak akşam saatlerinde kara dönüştü. Kent merkezine yağan mevsimin ilk karının ardından tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar bu anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektirdi. Yağışın aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kent merkezinden görüntüler

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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