DHA YURT BÜLTENİ - 26

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yeni yıl kutlamaları yine silahlı oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü her yıl yaşanan silahlı kutlamanın önüne geçmek için gün boyunca belediye anons sisteminden vatandaşları uyardı. Gece saatlerine kadar yapılan anonslarda, “2019 yılına girerken iyi günde ve kötü günde her zaman emniyetin yanında olan Siverek halkına sağlık mutluluk ve başarı getirmesini dilerken, vatandaşlarımızın kutlamalar esnasında ateşli silah havai fişek kullanmasın, hukuken suç teşkil eden, toplumda telafisi mümkün olmayan acılara ve sıkıntılarda yol açıldığı bilindiğinden ateşli silahla kutlama yapanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Vatandaşlarımızın cezai işlemlere maruz kalarak mağdur olmaması için kutlamalar esnasında ateşli silah kullanmaması konusunda gerekli hassasiyetin göstermesini temenni ediyoruzö denildi. Bu uyarıya rağmen 2019 yılının ilk dakikalarında vatandaşlar silahlarla havaya ateş ederek kutlama yaptı. Evlerinden, balkondan, çatıdan ve bahçeden ateşlenen silahlar yarım saat sürdü. Binlerce silahın ateşlendiği yeni yıl kutlamalarında şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Polis ekiplerinden detaylar

-itfaiye ekiplerinden detaylar

-İtfaiye ekiplerinin ihbar üzerine hazırlanmaları ve araçlarına binmeleri

-Siren çalarak yola çıkmaları

-112 Acil Sağlık Ekiplerinin vakaya intikal etmesi

- Vardiya çavuşu Burçin Kemer röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA)

Ağaoğlu yeni yıla Uludağ'da girdi

AĞAOĞLU Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, 2019 yılına Uludağ'da sahibi olduğu Ağaoğlu My Mountain Uludağ Otel'de ailesiyle birlikte girdi. Öte yandan binlerce vatandaş Uludağ'da eksi 17 derecede yeni yılı karşıladı.

Yılbaşı gecesi için Uludağ'daki sahibi olduğu Ağaoğlu My Mountain Uludağ Otel'i tercih eden Ali Ağaoğlu, yeni yıla ailesi ile birlikte girdi. Ağaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada bütün kötülüklerin 2018 ile beraber geride kalmasını temenni ettiğini söyledi. Ağaoğlu, "Hem dünya hem de Türkiye için 2018 çok olumlu bir yıl değildi. Umarım 2019 hem ülkemiz hem de dünya için barış, sağlık ve mutluluk getirir. Yeni yıla yeni umutlarla giriyoruz. En başta huzura, birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Birlik, beraberlik ülkemiz için çok önemli çünkü bulunduğumuz coğrafya ateşten bir çember. Birlik, beraberlik ve sağlık içerisinde bu coğrafyada her zaman varlığımızı sürdüreceğiz" dedi.

Ailesi ve torunlarıyla beraber olmasının önemine dikkat çeken Ağaoğlu, "Uludağ'ın benim için maddi yönünden ziyade manevi yönü önemli olan bir yer. Ailem benim için her şeyden önemlidir. Bu sebeple yılbaşlarını ailemle beraber Uludağ'da kutluyorum. Şimdi torunum da geldi. Burada torunlarımla, ailemle beraber olmak ayrı bir duygu" dedi.