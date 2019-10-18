DHA YURT BÜLTENİ - 26

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GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 04:09 | Son Güncelleme

Refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı MALATYA'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarparak takla attı, 2 kişi yaralandı.

Refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

MALATYA'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarparak takla attı, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ankara Caddesi üzerinde bulunan viraj kavşağında meydana geldi. Kayseri yönüne giden Hakan C., yönetimindeki 44 FZ 871 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Takla atarak devrilen otomobildeki, sürücü Hakan C. ile yanındaki Tülay C., yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından devrilen otomobil, çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Takla atan otomobil
- Polis ekipleri
- Aracın çekiciye konulması
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)

Ayrıldığı sevgilisini tüfekle yaralayan kişi, aynı silahla intihar etti

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, iki gün önce ayrıldığı sevgilisi Hülya B.'yi (50) pompalı tüfekle vurarak yaralayan Nurettin Başarır (57), aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay, saat 21.00 sıralarında Dağ Mahallesi Berman Sitesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, 4 aydır sevgili olduğu öğrenilen Nurettin Başarır ile Hülya B., bilinmeyen nedenle 2 gün önce ayrıldı. Ayrılığı kabullenemeyen Nurettin Başarır, konuşmak için Hülya B.'nin yaşadığı siteye gitti. Site önüne inen Hülya B. ile Nurettin Başarır arasında tartışma çıktı. Başarır, tartışma sırasında yanında getirdiği pompalı tüfekle Hülya B.'ye ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Hülya B. yaralanırken, Nurettin Başarır ise olay yerinden kaçtı. Nurettin Başarır'ın Kese Dağı mevkiine kaçtığını belirleyen ekipler çalışma başlattı. Bölgeye ulaşan ekipler, Nurettin Başarır'ın aynı tüfekle yaşamına son verdiğini belirledi. Başarır'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Hülya B.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Eşber OKAYER / KUŞADASI(Aydın),(DHA)
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