DHA YURT BÜLTENİ - 27

Trabzon'da taşkın: 2 ölü, 8 kayıp, 4 yaralı (6)

VALİ USTAOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA: 2 ÖLÜ, 8 KAYIP, 4 YARALI Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlarda, daha önce 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de kayıp olarak arandığını duyurduğu açıklamasının ardından yeni bir açıklama yaptı. Vali Ustaoğlu, ilçedeki sel ve heyelanda 2 kişinin cesedine ulaşıldığı, 8 kişinin ise kayıp olarak arandığı, 67 vatandaşın da, helikopterle güvenli bölgeye taşındığını belirtti. Ustaoğlu, sel afetinde 4 kişinin de yaralandığını kaydederek şunları söyledi:

"Yaptığımız tespitlere göre şu ana kadar 2 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Haber alamadığımız şuan 8 vatandaşımız mevcut. Onları da arkadaşlarımız, tüm ekiplerimizle aramalar devam ediyor. Şuan bölgemizde AFAD başta olmak üzere civar illerden de ekiplerimiz geldi. Yine Sahil Güvenlik Komutanlığımızın bir helikopteri ile Hava Kuvvetlerimize bağlı bir helikopterle heyelan ve sel felaketinin olduğu bölgede, başta yaralılarımız olmak üzere vatandaşlarımızın tahliyelerini gerçekleştiriyoruz. Toplamda 67 vatandaşımızın güvenli bölgeye tahliyesi sağlanmış durumda. Şuan Araklı Devlet Hastanesi’nde 2 vatandaşımızın cesedi var. Bunlardan bir tanesi o bölgedeki imamımıza ait kimliği tespit edildi. Diğeri de Araklı belediyemizin bu bölgede çalışan personeli."

'YANLIŞ BİLGİ AKSETTİRDİLER'

Gazetecilerin sorusu üzerine, helikopterlerle yaralıların intikali sırasında kendisine ölü ve yaralı sayısı ile ilgili yanlış bir bilgilendirme geldiğini, bu nedenle ilk açıklamayı bu yönde yaptıklarını ifade eden Vali Ustaoğlu, "Sanki cesetler bulundu' diye bir yanlış bilgi aksettirdiler bize. Onlar bizim yaralı vatandaşlarımız. Şuan 2 tane kayıp vatandaşımıza da ulaşıldı. 8 tane kayıp vatandaşlarımıza yönelik de çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. 'TÜM EKİPLER SEFERBER DURUMDA'

Bölgede sel ve heyelana hidroelektrik santrali (HES) barajının neden olduğu yönünde iddialara ilişkin de konuşan Vali Ustaoğlu, "Öyle bir olay söz konusu değil. AFAD ekiplerimiz, tüm arama kurtarma ekiplerimiz Jandarma Genel Komutanlığı’ndan yine 30 tane JAK Timimiz şuan gelmek üzere. Yine civar illerimizden AFAD ekiplerimiz olay yerinde. Yoğun bir şekilde vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için tüm ekiplerimiz seferber durumdadır" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vali Ustaoğlu açıklaması

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR - Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ TARTIŞTIĞI OĞLUNU BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ KARABÜK'te, işçi emeklisi Ali Gün (60), bilgisayar başında fazla zaman geçirdiği iddiasıyla tartıştığı oğlu Emirhan Gün'ü (26) bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içinde sokağa çıkarak yardım isteyen Emirhan Gün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Yahya Kemal Sokak'ta meydana geldi. Ali Gün, iddiaya göre üniversite mezunu oğlu Emirhan Gün ile 'bilgisayar başında fazla zaman geçiriyorsun' diye tartıştı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Baba Ali Gün mutfaktan eline geçirdiği bıçakla oğlu Emirhan'a saldırdı. Vücuduna 2 bıçak darbesi alan Emirhan Gün, kanlar içinde sokağa çıkarak yardım istedi. Ağır yaralanan Emirhan Gün, komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gün, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kavgadan dolayı gürültü oluyor diye evden çıkan babaanne ile evin komşusu Seher K.'nın ifadesine başvurdu. Seher K. ifadesinde, "Emirhan'ı sokakta gördüm. 'Yengem beni kurtar' diyerek bağırıyordu. Ambulansa haber verdik' 'dedi. Emirhan Gün'ün 3 ay sonra askere gideceği öğrenildi. Polis ekipleri Ali Gün'ü olay yerinde gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Polisin inceşemeleri

-Seher K. polise ifade verirken Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ BOLU'DA KAMYONA ÇARPAN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ BOLU'da, TEM yolunda karpuz yüklü kamyona arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü Yusuf Gündoğdu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında TEM yolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde ilerleyen Yusuf Gündoğdu yönetimindeki 34 BGT 161 plakalı TIR, aynı yönde giden Doğukan Karabucak yönetimindeki 51 HF 419 plakalı karpuz yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada, hurdaya dönen TIR'da sıkışan Yusuf Gündoğdu olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Gündoğdu’nun cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından itfaiye tarafından TIR'dan çıkarılarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, Karayolları ekipleri yola saçılan ve kayganlaşmasına neden olan karpuzları toplamak için çalışma başlattı.

'TAKSİ VARDI ONU SOLLAMAYA ÇALIŞTI'

Kazayı anlatan kamyon sürücüsü Doğukan Karabucak'ın iddiasına göre, "Ben sağ şeritten gidiyordum. 150-160 kilometre hızla geliyordu. Taksi vardı onu sollamaya çalıştı. Bir anda kırdı bana vurdu. Ben vurduğunu anladım sadece. Bende bir şey yok" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçlar

-Kamyon sürücüsü ile röportaj

-Detaylar

-Trafikten görüntüler

-Yola saçılan karpuzlar

-Detaylar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ AK PARTİ UŞAK İL BAŞKANLIĞI'NDA MURSİ AÇIKLAMASI MISIR'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkemede hayatını kaybetmesiyle ilgili AK Parti Uşak İl Başkanlığı basın açıklaması düzenledi.

AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda basın toplantısı yaptı. Parti üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Fahrettin Tuğrul, “80 milyon civarında Mısırlının ilk defa demokratik yollarla seçilmiş, meşru bir Cumhurbaşkanı, cuntacı hainler tarafından 2013 yılından beri Mısır zindanlarında hapsedilmekteydi. Muhammed Mursi bir direnişin sembolü oldu" dedi.

Tuğrul açıklamasının devamında, “FETÖ terör örgütünün cunta girişimine millet olarak nasıl meydan okuduysak ve demokrasimize sahip çıktıysak, aynı şekilde dünyanın tamamında da milletin iradesiyle seçilmiş, milletin iradesiyle yönetimini elinde bulunduran idarecilere karşı, yöneticilere karşı girişilen askeri cunta girişimlerini tekdir ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ak Parti İl başkanı Fahrettin Tuğrul basın açıklaması

-Basın açıklamasından genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜ KASKI KURTARDI BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Burhaniye’nin Ören Mahallesi ile Edremit’in Akçay Mahallesini birbirine bağlayan ara yolda, meydana geldi. Ören’den, Akçay yönüne giden ve Altınkamp yakınında sola dönmeye çalışan Selma Salcan yönetimindeki 35 P 8777 plakalı otomobille, karşı yönden gelen İbrahim Kızmaz yönetimindeki 10 LJ 065 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Kızmaz yola savrulurken, motosikleti ise ters dönerek durdu. Kızmaz'ın kasklı olması, ölümcül darbe almasını engellerken, iki araçta hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kızmaz, Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızmaz’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili, jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan motosiklet ve otomobilden detay görüntüler

-Olay yerinden detay görüntüler

-Yaralı motosiklet sürücüsü Kızmaz'ın ambulansa bindirilişi Haber-Kamera: Sefer TALAY / BURHANİYE(Balıkesir), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü öldü AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, bisikletiyle gezintiye çıkan Cumhur Okan’a (58) yoldan geçen kamyonet çarptı. Kazada Okan hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Yayla Köy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Her akşam ve sabah bisikletiyle gezintiye çıkarak spor yapan Cumhur Okan’a Söke istikametinden, Kuşadası yönüne giden Murat G. İdaresindeki 09 JY 168 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Cumhur Okan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Okan’ın öldüğünü belirlendi. Cumhur Okan’ın cenazesi ise Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü Murat G. gözaltına alındı.