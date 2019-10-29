DHA YURT BÜLTENİ - 27

Ankara’da korkutan patlama, bir kişi gözaltına alındı ANKARA'da, bir kişinin alkol satışı yapan iş yerine bıraktığı çantada patlama meydana geldi. Kimsenin yaralanmadığı iş yerinde büyük çapta hasarın meydana gelirken, olayla ilgili soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Yenimahalle ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi’nde meydana geldi. Saat 19.00 sıralarında Yakacık Bulvarı üzerinde alkol satışı yapan markete gelen ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, iddiaya göre önce alkol istedi. Market çalışanının alkolleri uzatmasıyla elindeki çantayı ve alkolleri masaya bırakan kişi, iddiaya göre "Arabadan para alacağım" deyip marketten dışarı çıktı. Şüphelinin uzaklaşmasının ardından iş yerinde patlama meydana geldi. O sırada markette bulunan iş yeri çalışanı Selçuk Boztaş, olayın şokuyla kendini dışarı attı. Şans eseri olayı yara almadan atlatan Boztaş’ın ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, iş yeri içinde incelemelerde bulundu. Jandarma, Boztaş’ın ifadesine de başvurarak, şüphelinin bıraktığı çantanın patladığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli, olaydan yarım saat geçmeden jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin patlayan maddenin tespiti için çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

‘DIŞARI ÇIKTIĞI SIRADA BİRANDA PATLAMA OLDU’

İş yeri çalışanı Selçuk Boztaş, "Her zamanki gibi dükkana bakıyordum. Maskeli bir adam içeri girdi. Elinde bir çanta gördüm, şüphelendim ama bomba olacağı hiç aklıma gelmedi. Alkol falan aldı ve 'Arabadan para alıp geleceğim ağabey' dedi. O dışarı çıktığı sırada biranda patlama oldu. İçeride bir tek ben vardım, ben de yaralanmadım hemen dışarı attım kendimiö dedi. ‘KAÇARKEN ARKA MONTUNU ÇIKARTTI’

Görgü Şahidi Serdar Karaca ise patlamanın ardından maskeli bir kişiyi gördüğünü belirterek, "Ben tesadüfen buraya geldim. O sırada patlama oldu. Camlar falan kırıldı. Kamera kayıtlarına göre de, kaçarken arka tarafa geçip montunu falan çıkartıyor. Sonrada kaçıyorö ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- iş yeri çalışanı Selçuk Boztaş röp.

- Görgü şahidi röp.

- Olay yerinden görüntü

- Genel detay Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - Haluk KARAASLAN / ANKARA,(DHA) Sebze yüklü kamyon hafriyat kamyonuna çarptı: 2 yaralı İZMİT’te, sebze yüklü kamyon hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, D-100 Karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı.

Kaza akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Alikahya mevkiinde meydana geldi. Mehmet Ali Maden yönetimindeki 54 LB 037 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu aynı istikamete giden Sami Aşçıoğlu yönetimindeki 34 NB 9089 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan her iki kamyon bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyon içerisinde sıkışan sürücü Mehmet Ali Maden ve aynı araçtaki Emre Yıldız’ı kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan D-100 Karayolu İstanbul istikameti yaklaşık yarım saat sonra yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Olay yerinde polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Trafiğe kapanan yol

-Detaylar Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU / İZMİT(Kocaeli),(DHA) Polis memuru AVM'de tartıştığı kişiyi yaralayıp, intihara kalkıştı AYDIN’ın Efeler ilçesinde polis memuru Atilla D. (44), bir AVM'de karşılaştığı ve iddiaya göre kendisine borcu bulunan Ahmet B.'yi (35) çıkan tartışmanın ardından beylik tabancasıyla vurdu. Ardından kendi başına dayadığı silahı ateşledi. AVM'de dehşet dolu dakikaların yaşandığı olayda ağır yaralanan Ahmet B. ile Atilla D. hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Orta Mahallede bulunan bir AVM’de meydana geldi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Atilla D., iddiaya göre alacaklı olduğu Ahmet Barut ile AVM’de karşılaştı. Atilla Durmuş ile Ahmet B. arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Polis memuru Atilla D., çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında beylik tabancası ile Ahmet B.’ye bir el ateş etti. Ahmet B. kanlar içinde yere yığılırken, Atilla D. bu kez silahı kendi başına dayayıp ateşledi.

Panik ve korkunun yaşandığı AVM'de güve8nlik görevlilerinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. sağlık ekibinin yaptığı kontrolde iki kişinin de ağır yaralı olduğu belirlendi. İlk müdahalelerinin ardından Ahmet B. Aydın Devlet Hastanesi'ne, Atilla D. ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici’de olay yerine gelerek bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri genel ve detaylar Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,(DHA) Erdoğan: Türkiye kendi imkanıyla istediğini yapabileceğini gösterdi CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’den başka her kim Suriye meselesinde derdinin insan hakları, masumların canı, Suriye halkının geleceği olduğunu söylüyorsa, açık söylüyorum; yalan söylüyor. Türkiye kendi milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda hiç kimseye bakmadan, hiç kimseden icazet almadan kendi kararlarıyla ve imkanıyla istediğini yapabileceğini göstermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul töreni düzenledi. Kabul töreni ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda yapıldı. Törene, Barış Pınarı Harekatına katılan kahraman askerler de davet edildi. Denizli'deki bahçesinden topladığı elmaları Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirerek güvenlik güçlerine teslim eden Muhammet Yılmaz, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Suüstü köyünde tepeye diktiği direkte Türk bayrağını dalgalandıran 82 yaşındaki Seyit Tahir Öztepe ve Diyarbakır HDP binası önünde dağa kaçırılan oğlu için nöbet tutan Hacire Akar da davetliler arasında yer aldı. 5 bin kişinin davet edildiği kabul töreninde, Barış Pınarı Harekatına katılan kahraman askerler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu girişinde karşılandı.

‘TÜRKİYE, KENDİ İMKANIYLA İSTEDİĞİNİ YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERMİŞTİR’

Erdoğan, yurtiçi ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramını tebrik ettiğini belirterek, "Bugünde ülkesini ve milletinin geleceği, ezanı, bayrağı kutsalları söz konusunda olduğunda gözünün kırpmadan şehadete yürümeye hazır 82 milyon vatandaşımız var. Milletimiz Bu konudaki kararlılığını 15 Temmuz başta olmak üzere istikbaline ve istiklaline el uzatılan her durumda göstermiştir. Terör örgütleri arkalarında devasa desteğe rağmen ülkemizde başarılı olamıyorsa bu milletimizin dirayetli ve kararlı duruşu sayesindedir. Son yıllarda Suriye’de Yürüttüğümüz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı Harekatları bu mücadelenin bir parçasıdır. Türkiye kendi milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda hiç kimseye bakmadan, hiç kimseden icazet almadan kendi kararlarıyla ve imkanıyla istediğini yapabileceğini göstermiştir. Rabbime şahsıma böyle bir milletin evladı olma şerefini bahsettiği için ne kadar hamd etsem azdır" ifadelerini kullandı.

‘AÇIK SÖYLÜYORUM; YALAN SÖYLÜYOR’

Recep Tayyip Erdoğan, batı dünyasının terör örgütlerine karşı olan ikiyüzlü tutumunu eleştirerek, "Ülkemizin terörle mücadele sürecinin bir başka önemli sonucunun, batı başta olmak üzere terör örgütlerine karşı sergilenen ikiyüzlü tavrı da tüm açıklığı ifşa etmiş olmasıdır. Barış Pınarı Harekatı için bizi arayan batılı liderlerin neredeyse hiçbiri terör örgütü tarafından alçakça şehit edilen 20 insanımız, yaralanan 184 kardeşimizle ilgili üzüntü beyanında bulunmamıştır. Yurt dışı temsilciliklerimize yapılan önemli bir kısmı şiddet içeren 700'e yakın saldırının önlenmesi konusunda bir gayret göstermediler. Tam tersine teröristler bu ülkelerin emniyet güçlerinin koruması altında eylemlerini gerçekleştirdi. Bizi arayanlar, teröristleri korumak, kurtarmak için nefes tükettiler. Türkiye’den başka her kim Suriye meselesinde derdinin insan hakları, masumların canı, Suriye halkının geleceği olduğunu söylüyorsa, açık söylüyorum; yalan söylüyor" diye konuştu. ‘GEREKİRSE BEDEL ÖDEYECEĞİZ’

"Bizden başka Suriye ile ilgilenen herkesin öncelikli amacının petrol kaynaklarını kontrol etmek olduğu son iki haftalık süreçte ortaya çıkmıştır" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir damla petrolü bir damla kandan değerli gören ilkel anlayış, tüm çıplaklığıyla karşımızda durmaktadır. Özellikle Suriye ile ilgili hesabı olan güçlerin mücadele alanı pazarlık malzemesi haline dönüşmüştür. Suriye’ye bakıldığında sadece insan gören, sadece can gören, sadece kardeş gören tek ülke Türkiye’dir. Biz insan olmanın Müslüman olmanın, Türk olmanın gereği olarak bu onurlu duruşumuzu sürdüreceğiz. Gerekirse bedel ödeyeceğiz ama asla çocuklarımızı mahcup edecek, onların yüzünü kızartacak evlatlarından utandıracak yanlışa düşmeyeceğiz Sömürü zulüm olmayan, adaleti devlet ve toplum hayatının merkezine yerleştiren bir miras bırakmıştır. Bizim milletimiz kadar büyük soykırıma uğramış adaletsizlik yaşamış başka millet yoktur. Biz buna rağmen medeniyetimizin ve tarihimizin emrettiği sınırların dışına hiçbir zaman çıkmadık çıkmıyoruz. Rahmetli Aliya İzzetbegoviç’in ‘Biz savaşı öldüğümüz gün değil, düşmanlarımıza benzediğimiz gün kaybederiz" sözü duruşumuzun en yalın ifadesidir.ö

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz asla onlar gibi olmayacağız. Kendimiz gibi davranmaya devam edeceğiz. Biz bu sayede 2200 yıldır kesintisiz bir devlet olmayı başardık. Bu sayede 1400 yıldır insanlığı aydınlatan İslam medeniyetinin en güçlü temsilcisi olmayı başardık. Bu sayede bin yıldır yaşadığımız coğrafyamızda sürekli daha derine inen kökler salmayı başardık. Petrolümüz, doğalgazımız kayda değer başka doğal kaynağımız, sömürgemiz yakın tarihe kadar yeterli alt yapımız olmadığı halde başımız dik yaşamayı başardık bu topraklarda. Çünkü biz rol yapmıyoruz, PR yapmıyor, illüzyon yapmıyoruz. Bizim felsefemizin özünde insani yaşat ki devlet yaşasın anlayışı vardır. Bugüne kadar hep önce insan dedik öyle demeye devam edeceğiz. Rabbim hak adalet vicdan adalet yolundan ayırmasın. Türkiye’nin gücü; bekası söz konusu olduğunda birlik beraberlik kardeşlik içinde hareket edebilme kabiliyetinden geliyor. Doğrudan ülkemize saldırmakla hedeflerine ulaşamayanlar asıl gücümüzü milletimizin birlik beraberliğini hedef alıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mutabakatlar çerçevesinde görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Bu görüşmelerle birlikte en kısa zamanda neticeye varmayı hedefliyoruz. Bizim tek hedefimiz var. Terör örgütlerini buradan temizlemek için oradayız. Bu terör örgütleri bizi taciz ediyor, rahatsız ediyor. Onlar bizi rahatsız ettiği için oradayız. Bu terör örgütlerinden onları kurtarmak için oradayızö dedi.

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- Erdoğan'ın konuşması Haber: Fatih POYRAZ - Arda ERDOĞAN / ANKARA,(DHA) Bakan Akar: Ortak devriye önümüzde ki günlerde başlayacak (1) MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusunda Rusya ile ortak devriye görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "Ortak devriye önümüzde ki günlerde, kısa süre sonra başlayacak" dedi.

Bakan Akar, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim Kabul Töreni'ni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Akar, Fırat'ın doğusunda yapılması beklenen Türk-Rus ortak devriyeleriyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü bildirerek, şunları söyledi:

"Rusya'yla görüşmeler devam ediyor. Dün geldiler, askeri heyetler çalıştı bugünde çalıştılar yarında çalışacağız. Ayın 22'sinde Moskova'da yaptığımız mutabakatın taktik ve tekniğini konuşuyoruz. Nasıl uygulayacağız araziye, gayet güzel gidiyor görüşmeler. Sonuçlandığı zamanda sizlerle paylaşacağız. Ortak devriye önümüzde ki günlerde, kısa süre sonra başlayacak." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bakan Akar'ın konuşması

Haber: ANKARA,(DHA) Bakan Kurum: Amacımız, Suriyeli kardeşlerimizi oluşturduğumuz güvenli bölgede iskan edebilmek ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Suriye’de 32 kilometre derinlikteki güvenli bölgeyi teşkil etmiş olduk. Buradaki amacımız ülkemizde yaşayan Suriyeli kardeşlerimizi bu oluşturduğumuz güvenli bölgede iskan edebilmek. Ayrıca, ilk etapta 140 köyden oluşan ve nüfusu 5 bin civarında olan bu köylerde, oradaki vatandaşların tarım veya ufak çaplı üretimlerle hayatlarını idame ettirebileceği alanları oluşturabilmekö dedi.

Bakan Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabul Töreni’ne katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum, Suriye’deki güvenli bölgede 140 köy oluşturacaklarını belirterek, "Suriye’de 32 kilometre derinlikteki güvenli bölgeyi teşkil etmiş olduk. Hem sahada hem masada zaferimiz devam ediyor. Buradaki amacımız ülkemizde yaşayan Suriyeli kardeşlerimizi bu oluşturduğumuz güvenli bölgede iskan edebilmek. İlk etapta 140 köyden oluşan, nüfusu 5 bin civarında olan bu köylerde oradaki vatandaşların tarım veya ufak çaplı üretimlerle hayatlarını idame ettirebileceği alanları oluşturabilmek. Ayrıca belli köylere yakın 30 bin nüfuslu ilçe merkezleri planlıyoruz. İlçe merkezlerinde kaymakamlık, itfaiye, belediye alanları da içerecek bir proje hazırlıyoruz. Yapacağımız konutlarda o bölgenin mimarisine, yaşam tarzına uygun projeler olacak. Buna ilişkin proje sürecimizi hazırlıyoruz. Bu projeyi Cumhurbaşkanımız dünya devletleri liderleriyle de paylaşıyorö ifadelerini kullandı.

‘BİZİM AMACIMIZ BU BÖLGEDE KALICI BİR ÇÖZÜM OLSUN İSTİYORUZ’

Kurum, gelen sorular üzerine yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Van depreminden sonra 25 bin bağımsız bölümü 6 ay gibi kısa bir sürede yeniden inşa ettik. Bölgeye yapılacak yatırımlar sonrası Avrupa devletlerinin de göçmen noktasında ki sıkıntıları da bitecek. Türkiye olarak yapacak bilgi ve becerimiz var. Burada kaynaklar önemli, bunu biz tek başımıza yapmayacağız. Bizim amacımız bu bölgede kalıcı bir çözüm olsun istiyoruz. Tüm dünyayı ilgilendirdiği için tüm dünya devletlerinin katılımı şart. Burada ciddi bir maliyet var ve biz Türkiye olarak Suriyeli kardeşlerimizin her türlü ihtiyaçlarını giderebilecekleri şekilde ülkemizde misafir ettik. Bu misafirlik sürecini sonlandıracak bir adım bu. Bu adımla birlikte Avrupalı devletleri de göçmen noktasındaki sıkıntılarını aşacak. Bundan dolayı onların bu projeye katkısı da önemli. Bunun için bize bu kaynak sağlandığı zaman bir yıl gibi kısa bir sürede bu inşaat sürecini etaplar halinde bitirerek, tamamlayabiliriz.ö

Haber: Haluk KARAASLAN - Arda ERDOĞAN / ANKARA,(DHA) Gaziantep'te 29 Ekim resepsiyonu CUMHURİYETİN 96'ncı yıldönümü kutlamaları kapsamında Gaziantep Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün ev sahipliğinde 29 Ekim resepsiyonu yapıldı.

Gaziantep Valiliği tarafından kentteki bir otelde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi. Vali Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün ev sahipliği yaptığı resepsiyona Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar ile şehit aileleri katıldı.

Vali Davut Gül yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Cumhuriyeti birlikte kurduk yıldönümünü de birlikte kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 96 yıllık tecrübesi ile dünyada örnek gösterilen bir ülke konumuna geldi. Savaştan çıkıp toplu iğne bile yapamayan alt yapısı olmayan bir ülkeden şu anda her ilde üniversitesi olan, kendi milli sanayisini oluşturan ihracatta güçlü olan bir ülke durumuna geldik. Bunu beraber yaptık" dedi. 'TÜRKİYE'NİNİ KIRMIZI ÇİZGİSİ BAĞIMSIZLIĞIDIR'

Türkiye Cumhuriyetinin özel tarafının farklılıkları zenginlikler olarak görmesi olduğunu söyleyen Vali Gül, Türkiye'nin kırmızı çizgisinin bağımsızlığı, bayrağı ve birliği olduğunu belirtti.

Vali Gül, "Hiç kimsenin dilinden, dininden, renginden ve mezhebinden dolayı bir ayrımcılığa tabi tutulan bir ülke değiliz. Türkiye'nin kırmızı çizgisi al bayrağı, bağımsızlığı, ülkenin birliği ve bölünmezliğidir. Vatandaşlarımızın her biri birinci sınıf vatandaş olarak ülkemizin geleceğine katkı sunan insanlardır. Biz farklılıklarımızı ne kadar zenginlik olarak görsek bile bunu kaşıyan kimi zaman sağ sol diyen kimi zaman etnik anlamda kimi zamanda mezhepsel anlamda bu farklılıkları kaşıyanlar olabiliyor bundan sonrada olacaklardır. Ama bizler saflarımızı sık tutarak birbirimizi daha çok severek ülkemizi gelecek yıllara götüreceğiz" diye konuştu.