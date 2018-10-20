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DHA YURT BÜLTENİ - 28

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 03:14 | Son Güncelleme

ADANA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ   KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, iddiaya göre nöbet sırasında arkadaşının tüfeğinden çıkan kaza kurşunuyla yaralanan Piyade Er Hakan Atan (21), kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

ADANA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, iddiaya göre nöbet sırasında arkadaşının tüfeğinden çıkan kaza kurşunuyla yaralanan Piyade Er Hakan Atan (21), kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.
Orbay Kışlası'nda kulübede nöbet tutan erler R.Ş. ile Hakan Atan, iddiaya göre şakalaşmaya başladı. Bu sırada ateş alan R.Ş.'nin tüfeğinden çıkan kurşun, Hakan Atan'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Atan, kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit düştü.

ACI HABER AİLEYE ULAŞTI
Şehidin memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki şehidin evine gelen Kaymakam Serhat Atar ve Belediye Başkanı Remzi Ergül ile beraberindeki heyet, acı haberi baba Bahri ve anne Selvi Atan'a verdi. Oğullarının şehit olduğunu öğrendikten sonra fenalaşan Atan çiftine, hazırda bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti. Bekar olduğu öğrenilen şehit Atan'ın cenazesi, yarın sabah saat 10.00’da Erzurum Havalimanı’nda yapılacak törenin ardından memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesine getirilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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ŞEHİDİN FOTOĞRAFLARI

Haber: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

Koalisyon jetleri, Deyrizor'da camiyi vurdu
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ABD öncülüğündeki koalisyon jetleri, Suriye'nin Deyrizor kentinde Cuma namazı sırasında camiyi vurdu. Olayda ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.
ABD öncülüğündeki koalisyon jetleri, terör örgütleri DEAŞ ile PKK arasında çatışmaların yaşandığı Deyrizor'a bağlı El Suse ilçesindeki Osman Camisi'ni, cuma namazı sırasında hedef aldı. Yerel kaynaklar, olayda bazı sivillerin yaşamını yitirdiğini, bazılarının ise yaralandığını bildirdi.
Öte yandan, koalisyon jetlerinin Perşembe günü yine Süse ilçesindeki Ammar Bin Yaser Camisi'ni hedef alması sonucu 30, Çarşamba günü aynı ilçeyi bombalaması sonucu ise 13 sivil hayatını kaybetmişti.

Haber: SURİYE,(DHA)
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