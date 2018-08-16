DHA YURT BÜLTENİ 3

Euro ve dolar ile kurban satmıyor KAYSERİ'de küçükbaş hayvan satışı yapan Rıfat Dayıoğlu, bu yıl kesinlikle TL'nin dışında hiçbir döviz kurunda satışlarının olmadığını söyledi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi küçükbaş hayvan satışı yapan Rıfat Dayıoğlu, işyerine "Dolar, Euro geçmez ,devletimizin yanındayız" pankartı astı. Son günlerde dövizde dalgalanmanın yaşandığını belirten Dayıoğlu, "Kurban almaya gelen bazı vatandaşlarımız kapora olarak dolar ve Euro veriyordu. Bu sene bu paraları almadık. Türk parasıyla satış yapıyoruz. Biz devletimizin aldığı kararı destekliyoruz. Daha önceden dolar ve Euro ile kurban satıyorduk ama artık satmıyoruz. Kendi para birimimize sahip çıkıyoruz. Gerekirse koyun satmayız ama dolar, Euro almayız" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Koyunlar ve asılan pankarttan görüntü

-Rıfat Dayıoğlu ile röportaj

-Genel detay Haber- Kamera: KAYSERİ,DHA)

2 Dakika 24 Saniye / 291 MB ============ Hastanede cep telefonları çalan hırsız yakalandı BARTIN, (DHA) - BARTIN Devlet Hastanesi'nde personelin ve hastaların telefonlarını çalan kişi güvenlik kameralarından tespit edildi. Kendine hasta süsü vererek hastanede dolaşırken, çalışanların ve hastaların telefonlarını çalan M.H. tutuklandı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bartın Devlet Hastanesi'ndeki kemoterapi bölümü personellerinin ve hastaların telefonlarının çalındığı yönündeki şikayetlerinin ardından harekete geçti. Hastanenin güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polisin, kendisine hasta süsü vererek, elinde bastonla gezen bir kişi dikkatini çekti. Yapılan çalışmalar sonucunda çalışanlara ve hastalara ait 4 telefonu çalan 55 yaşındaki M.H.'nin hırsızlık yaptığı tespit edildi. Karabük'te oturan M.H. yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden M.H. telefonları sattığı yerleri de söyledi. Hırsızlık, dolandırıcılık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, tehdit, kasten yaralama, görevli memura mukavemet ve yangın çıkarma gibi suçlardan sabıkası olan M.H.'nin eşi ve çocuklarının cezaevinde bulunduğu öğrenildi. M.H.'nin hastanede yaptığı hırsızlık anları ve telefonları sattığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastane dış görüntü

-Hastane içi ve telefon satma anları

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Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) =============== Kahramanmaraş'ta yeni tat; 'Firik dondurma' SATIRLA kesilen dondurmasıyla ünlü Kahramanmaraş'ta Alpedo Kervanhan Dondurmaları, firik dondurma üretti. Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, keçi sütü ile salebin usta ellerde işlenmesiyle ortaya çıkan dondurmanın şoklanmamış hali olan firik dondurmanın sadece Kahramanmaraş'taki şubelerinde dondurma severlerin beğenisine sunduklarını söyledi. Tescilli Maraş Dondurması'nın şehirdeki en köklü üreticilerinden biri olan Alpedo Kervanhan Dondurmaları, firik dondurma üretimine başladı. Kahramanmaraş'ın bir dondurma şehri olduğunu hatırlatan Sami Kervancıoğlu, çatal bıçakla yenilenin dondurmanın şoklanmamış ilk hali ve oldukça da yumuşak olan firik dondurmayı Kahramanmaraş'taki şubelerinde servis ettiklerini söyledi. Firik dondurmanın herkesin bildiği gibi kesme dondurmadan çok farklı olduğunu ifade eden Kervancıoğlu, "Artık firik dondurmaya döndük. Firik dondurma, sütten dondurmaya dönüş halidir ve fabrikamızda her zaman mevcut ancak misafirlerimizi fabrikamıza davet edemiyoruz. Biz de bu farklı lezzeti herkesin tatması için firik dondurmayı şubelerimizde üretip misafirlerimizin beğenisine sunuyoruz. Onun için herkesi şubelerimize davet ediyoruz. Firik dondurmanın da gerçekten çok ayrı bir lezzeti, ayrı bir tadı var. Firik dondurmanın 15 çeşidi bulunuyor, zaten biliyorsunuz dondurmamız da doğal bir dondurma. Firik dondurmamızın ayrı bir özelliği ise Kahramanmaraş'ta kendi şubelerimizde yenmesi gerekiyor çünkü şoklanıp şehir dışına gönderilemiyor. O nedenle firik dondurma yemek isteyenleri Kahramanmaraş'a bekliyoruz."

'TADINA BAKAN YEMEDEN GİTMİYOR' Sadesi, çikolatası, muzlusu gibi birçok çeşidi bulunan ve isteyene kasede, isteyene külahta da servis edilebilen firik dondurmayı tadanlar ayrı bir lezzeti olduğunu söylüyor. Bunlardan biri olan Çinli Wang Lili, Maraş Dondurması'nı daha öncede yediğini ve diğer dondurmalardan çok daha lezzetli olduğunu söyledi. Firik dondurmanın da tadının beğendiğini belirten Lili, "Firik dondurma lezzet olarak lezzetli, çok güzel. Zaten Maraş Dondurması çok lezzetli ve süt tadı Maraş Dondurması'nda daha çok hissediliyor" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Firik dondurma

- Sami Kervancıoğlu'nun dondurmayı karıştırması

- Çocuğa dondurma ikram etmesi

- Kervancıoğlu ile röp.

- Kervancıoğlu'nun Wang Lili'ye dondurma ikram etmesi

- Firik dondurma yiyenlerle röp. Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

146 MB ============= Biri öldü, diğerinin durumu ağır... Sebep uyuşturucu mu? Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) -BURSA'da aşırı dozda uyuşturucu kullandıkları iddia edilen iki kişiden biri hayatını kaybederken arkadaşı isi hastaneye kaldırıldı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi Haşimişcan Bisaş parkında bu sabah saatlerinde meydana geldi. Parkta gezen vatandaşlar hareketsiz yatan iki kişiyi görüp durumu polis ve acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler 37 yaşındaki Nihat M.'nin hayatını kaybettiğini; Kenan G.'nin ise bilincinin kapalı, durumunun ağır olduğunu tespit etti. Kenan G. sağlık ekiplerince Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredeki vatandaşlar, bu kişilerin yüksek dozda uyuşturucu kullandığını öne sürdü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken Nihat M., kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden detaylar

BOYUT: 92 MB =============== Bayram için ülkesine giden Suriyeli sayısı 27 bini aştı KURBAN Bayramı nedeniyle Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçen Suriyelilerin sayısı 27 bini aştı.

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis Valiliği'nin online randevu sistemine 51 bin Suriyeli sığınmacı başvuru yaptı. Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, uzun kuyruk oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren işlemleri yapılan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapmayı sürdürdü. Yaşlı ve hastalara öncelik verilen geçişler sırasında çocuklara da eksik aşıları yapıldı. Geçişlerin 16'ncı günü olan bugün itibarıyla işlem yaptırıp, ülkesine geçen Suriyeli sayısının 27 bin 380 olduğu açıklandı. Suriyelilerin 18 Ağustos'a kadar ülkelerine gidebileceği, 31 Aralık'a kadar ise dönmeleri gerektiği belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çadırlarda bekleyenler

- Uzayan kuyruktan görüntü

- Koşarak gidenler

- Yaşlılar taşınırken

- Yapılar röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

365 MB =========== Kurban Bayramı öncesi baharat satışları arttı Kayseri'de, Kurban Bayramı öncesi, kurban etlerinin bir bölümünün sucuk yapıldığı kentte baharat satışları arttı. Baharat fiyatlarında geçen yıla oranla bir değişiklik olmazken, dövizde yaşanan artış nedeniyle sucuk bağırsağı zamlandı. Pastırma ve sucuğun anavatanı olarak bilinen Kayseri'de, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi baharatçıların işleri açıldı. Kesilen kurbanların bir bölümünün sucuk ve pastırma yapıldığı Kayseri'de, merkez Melikgazi ilçesi Millet Caddesi'nde bulunan baharatçılarda hareketlilik başladı. Dövizde yaşanan dalgalanmanın sadece sucuk bağırsağına etkili olduğu ifade eden Baharatçı Ali Özselamoğlu, "Sucuğun ve pastırmanın kenti olan Kayseri'de baharat satışları hız kazandı. Kestikleri kurbanın etlerinin bir bölümünü sucuk ve pastırma değerlendirmek isteyen vatandaşlar etlerinin kilosunu bize söylüyorlar. Biz de kiloya göre baharat veriyoruz. Geçtiğimiz yıl 5 kilo etin sucuk olması için gerekli baharat ve bağırsak fiyatı 35 TL iken, bu yıl bağırsağın zamlanması nedeniyle fiyat 40 TL oldu" dedi.