DHA YURT BÜLTENİ 3

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bayram tatili için özel araçlar ve otobüslerle akın akın gelenler, yüksek nemle birlikte bunaltan sıcaklardan serinlemek için sahilleri, otel havuz ile su parklarını doldurdu. Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Marmaris'e özel araçları ve tur otobüsleriyle gelen tatilciler, 7 kilometrelik konvoy oluşturdu. İlçenin Muğla girişinden İnci Kavşağı'nda kadar uzanan yol boyunca yoğunluk nedeniyle trafik akışı neredeyse durdu. Atatürk Caddesi ile Kemal Elgin Bulvarı arasındaki oteller bölgesi olarak adlandırılan 8 kilometrelik yolda ise trafik kilitlendi. Trafik ekipleri yolu açmak için yoğun çaba sarf etti. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü verilerine göre 6 saatte 7 bin aracın ilçeye giriş yaptığı bildirildi. Tatilciler, otellerine yerleşir yerleşmez, yüksek nemle birlikte etkisini gösteren sıcaklardan serinlemek için soluğu sahillerde aldı. 11 kilometre uzunluğundaki mavi bayraklı özel pajların yanı sıra halk plajlarını da dolduran tatilciler renkli görüntüler oluşturdu. Ana caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin sıcaklığı 41 derece gösterdiği şehir merkezinde, deniz suyu sıcaklığı 23 derece olarak ölçüldü. Kimi tatilciler şezlonglarını denize çekup, denizden gelen esintiyle serinlemeye çalışırken kimisi de çocuklarıyla deniz kenarında oynamayı tercih etti. Bayram tatilinin deniz, kum ve güneş üçlüsüyle her anını doyasıya çıkartan vatandaşlar, yaptıkları su sporları ile heyecanlı anlar yaşadı. Otel havuzları ve su parklarında plajları aratmayan yoğunluk yaşandı. Marmarisli turizmciler, her şey dahil sistemi çalışan tesislerin yüzde 80 dolu olduğunu, bayramın 2'nci gününden itibaren gelecek tatilciler de olduğunu bildirdi.

Ev kadınının ürettiği çantalar marka oldu

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde 2 çocuk annesi İffet Bucan (45), 3 yıl önce 'sepet örme' kursunu tamamladıktan sonra, hasırdan kol çantaları tasarlamaya başladı. Evinin bir odasını atölyeye dönüştüren Bucan, ürettiği çantaları sosyal medyadan satışa çıkardı. Marka tescili de alan Bucan'ın ürettiği ve birçok ünlünün de sipariş verdiği çantalara yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi var.

Ardeşen ilçesinde oturan İffet Bucan, 3 yıl önce Halk Eğitim Müdürlüğü'nde katıldığı 'sepet örme' kursunu tamamladıktan sonra, hasırdan kol çantaları tasarlamaya başladı. İlk olarak evindeki peçeteliği şık bir çantaya dönüştüren Bucan, ürünün ilgi görmesi üzerine farklı tasarımlar geliştirdi. İşi ilerleten ve evinin bir odasını atölyeye dönüştüren İffet Bucan, deri ve Karadeniz yöresi figürler ekleyerek ürettiği çantaları sosyal medyadan 165 ile 254 TL arasında satışa çıkardı. Marka tescili de alan Bucan'ın ürettiği ve birçok ünlünün de sipariş verdiği çantalara, yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi var. Bucan, siparişlere yetiştirmekte zorlanıyor. Çantaları alan kadınlar kollarına takarak çektirdikleri fotoğrafları İffet Bucan'a gönderiyor, o da fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlıyor. Atölyeyi büyütmeyi ve ev kadınlarını istihdam ederek seri üretime geçmeyi planlayan Bucan, araştırmalarını sürdürüyor.

'BİRKAÇ MALZEME İLE ÜRETİME BAŞLADIM'

Sepet örücülüğü kursuna katıldıktan sonra hayatının değiştiğini anlatan İffet Bucan, evinin küçük bir odasında birkaç malzeme ile çanta tasarımına başladığını belirtti. Bucan, "Evimin küçük bir odasında başladığım çanta üretiminde şimdi üretim malzemelerini koyacak yer bulamıyorum. Bu yüzden de büyük bir atölye düşünüyorum. Yörenin kadınlarının da benimle birlikte çalışabileceği iş alanı konusunda aklımda fikirler var. Neden olmasın biz her şeyi yapabiliriz" dedi.

'MARKA OLMAK İSTİYORUM'

Çantaların ilgi görmesinin kendisini mutlu ettiğini belirten Bucan, "Çantalarım her kesimden alıcı buluyor. Yurt içi ve yurt dışından siparişler alıyorum. Kimini yarım günde, kimini 2 günde tamamlıyorum. El emeği ile üretim yapıyorum. Çantaların marka tescilini de aldım. Büyük bir gelişim tasarlıyorum. Tam bir markalaşma, Türk markası olmak ve kendim marka olmak istiyorum. İnşallah ta olacağım. Bir kadın isterse her şeyi yapabilir" diye konuştu.