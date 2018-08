DHA YURT BÜLTENİ 3

Kamu kurum kuruluşları ile belediye yetkililerini yoğunluk nedeniyle hazırlıklarını yapmaları konusunda uyardıklarını kaydeden Bülbüloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen senelerde şahit olduğumuz halk plajına çadır kurulması gibi durumların tekrar yaşanmaması için belediyeye yasak koydurttuk. Tüm kamu kurum kuruluşları, belediye, acente, işletmeler ve konaklama sektörü bayram misafirlerimizi çok iyi ağırlamak için güzel hazırlandı. Otellerimiz şu an için yüzde 100 dolu. Marmaris'te 'her şey dahil' dediğimiz sisteminde 70 bin nitelikli yatak kapasitesi mevcut. Bayram süresince günübirlik kullanım olarak 30 bin misafirimiz şehrimize geliyor. Marmaris'in, günlük 100 bin kişilik misafiri var. Bayram süresince çok yoğun olacak. Bütün bayram tatiline baktığımızda 1 milyon kişiyi rahatlıkla ağırlayacağız. Biz hazırız ve misafirlerimizin güzel bayram geçireceklerine inanıyorum. Kuzey Ege Bölgesi'nden yanı sıra güney ve doğu şehirlerinden çok yoğun rezervasyon mevcut. Komşu illerimizden gelecek olan günü birlik tatilciler de ilçemizde güzel anılar biriktiriyor."

İzmir'de Konak Meydanı ve tarihi Saat Kulesi ile Kordon, Kurban Bayramı tatilini kentte geçiren vatandaşların en sık uğradığı adreslerden oldu. İzmir'de kalan vatandaşlar, Kordon'da dolaştı, sessiz ve sakin olan şehrin tadını çıkardı. İzmir, şehir dışından gelen konukları da ağırladı. Bursa'dan İzmir'e gelen Duygu Ergüneş ile Buse Seçmen, tatili İzmir'de geçirmek istediklerini söyledi. Duygu Ergüneş, İzmir'i çok sevdiğini söylerken, ilk kez kente gelen Buse Seçmen ise, "Ben daha önce İzmir'e gelmemiştim ama çok güzel ve farklı olduğunu söylüyorlardı. Ben de gelip görmek istedim" dedi. Bayram tatilini İzmir'de geçirmeyi tercih edenlerden biri de Gaziantepli Erkan Şahin. Ailesi ile birlikte İzmir'e gelen Şahin, "Tatilimizi İzmir'de geçirmek için Antep'ten geldik. Yakınlarımızı ziyaret ettik. Bayram tatilimizi Ege'de geçireceğiz. Havaların sıcak olması, bayram tatilinin de 9 gün olması, iyi oldu. Biz de tatilimizi burada değerlendireceğiz. İzmir yaşanılacak bir kent. Burada yaşamak isterdim ama doğup büyüdüğüm Antep'de yaşıyorum" diye konuştu. İZMİR'DE OLMAKTAN MUTLULAR Bedri Salman isimli vatandaş ise bayram tatilini İzmir'de geçirdiğini belirtti. Tatil nedeniyle şehirler arası yollarda araç trafiğinin yoğun olduğunu ve insanların trafikte dikkatli olmaları uyarısında da bulunan Salman, "Neredeyse her araçta bir çocuk var, bizde de çocuk var. Kazasız belasız bir bayram geçirilmesini diliyorum" dedi. Talip Taşdemir isimli vatandaş ise "Bayramda İzmir'deyiz. İzmir çok güzle bir yer. Başka bir yere gitmeyi düşünmüyoruz. Daha güzel bir yer olduğunu düşünmediğim için buradayız. Kurbanımızı keseceğiz. Sevdiklerimizle bayramı kutlayacağız. Gelen misafirlerimizi ağırlayacağız. İzmir kendi başlı başına güzel bir yer, iyi ki İzmir'deyim iyi ki İzmirli'yim" dedi. Sıcak havadan bunalan ve denize gidemeyen çocuklar ise tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarında yüzerek, serinlemeye çalıştı.

İzmir'de kendi firmasında toptan gıda satışı yapan Rıza Martaş'ın en büyük tutkusu koşmak. 41 yaşındaki Martaş, yıllardır çoğunun kuruluşunda yer aldığı sivil toplum kuruluşları ve yardım derneklerinin tanıtımı için Türkiye'nin bir ucundan diğerine koşacak. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Van'dan başlayacağı 1830 kilometrelik yolu iki aylık sürede 13 kent ile 56 beldeyi geçerek iki ayda tamamlayacak. Koştuğu her gün gittiği il, ilçe, belde ve köylerde iyilik prolejelerini, yardım derneklerini anlatacak olan Martaş, bu sivil toplum kuruluşlarını neden kurulduklarını, nasıl faaliyet gösterdiklerini nasıl iyilik yaptıklarını anlatacak. Koşu öncesi Rıza Martaş 9 yaşındaki kızı Su ile moral buldu.

İZMİRLİ işadamı Rıza Martaş, iyilik köprüsü kurmak, bu uğurda kurulan STK'lar adına farkındalık yaratmak onları halka tanıtabilmek için Van'dan İzmir'e koşacak. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Van'dan başlayacağı 1830 kilometrelik yolu iki aylık sürede 13 kent ile 56 beldeyi geçerek iki ayda tamamlayacak. Rıza Martaş, "Güzellikle ve iyilikle her şeyin mümkün olabileceğine inanıyorum. İnsanların umutları olabilmek adına hayaller kurdum ve Van'dan İzmir'e koşmaya karar verdim" dedi.

Her gün Kültürpark içerisindeki pistte antrenman yapan Rıza Martaş, güzellikle ve iyilikle her şeyin mümkün olabileceğine inandığını belirterek insanlara umut olabilkek adına hayaller kurduğunu bu nedenle de Van'dan İzmir'e koşmaya karar verdiğini anlattı. Rıza Martaş, şöyle dedi:

"Ben, cesaret edip Van'dan İzmir'e koşacağım. Bir yerde en doğu ile yaşadığım kent olan en batıdaki İzmir arasında iyilik elçisi olmak istiyorum. Adımlarıma değer katmak için de iyilik peşinde koşarak hayata değer katan insana, doğaya her canlıya saygı duyan bilime, sanata, eğitime önem verip Türkiye'nin aydınlık geleceği için çalışan, 76 STK için farkındalık yaratacağım. İnsanların tanımadıkları kişiler için de yaşam sevinci olabileceklerine inanıyorum" dedi.

Adım Adım Oluşumu'nu yardımseverlik koşusunu Türkiye'de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için 2008 yılında kurduklarını hatırlatan Martaş, "Adım Adım Oluşumu, yardımseverlik koşusu yapmak isteyen STK'ları ve gönüllüleri bir araya getiren platformlar kurar, yönetir ve geliştirir. Başta koşu olmak üzere yüzme, bisiklet, dağcılık gibi dayanıklılık gerektiren sporlar aracılığıyla ülkemizin önemli sosyal sorumluluk projelerine maddi kaynak ve tanıtım desteği sağlamaktadır. Şu ana kadar 40 binin üzerinde gönüllü koşucusu, 350 binin üzerinde bağışçısıyla STK'lara 35 milyon TL'den fazla bağış aktardı" dedi.